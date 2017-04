Starke Bilder, schwache Gewerkschaften

Nein, das ist nicht der Chef der CGT. Hier wirft ein Arbeiter Reifen in eine brennende Straßenblockade (Donges, 19. Mai 2016) Foto: Stephane Mahe/Reuters

Hunderttausende auf den Straßen, Streikposten vor den Großbetrieben, brennende Barrikaden und ein Gewerkschaftschef, der noch einen Autoreifen in die Flammen wirft: Während der Proteste gegen Verschlechterungen im französischen Arbeitsrecht entstanden im vergangenen Jahr beeindruckende Bilder. Sollte man aber von ihnen auf die Kraft der dortigen Arbeiterorganisationen schließen? In der Broschüre »Die Krise der französischen Gewerkschaften« rät Autor Felix Syrovatka entschieden davon ab. Vielmehr seien die Verbände so schwach wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

Auf nicht einmal zwanzig Seiten führt Syrovatka etliche Daten an, die seine These plausibel erscheinen lassen. So sei die Teilnahme an den Protesten im vergangenen Jahr – nach deutschen Maßstäben – noch immer immens gewesen. Im Sommer hätten sich etwa 1,3 Millionen Menschen an einer Demonstration beteiligt. Gegenüber früheren Aktionen sei dennoch ein Rückgang zu verzeichnen. Sowohl der Widerstand gegen die Rentenreform im Jahr 2010 wie auch die Demonstrationen gegen Sozialstaatsreformen in den 90er Jahren hätten mehr Menschen mobilisiert. In den 90ern seien gar »regelmäßig mehr als fünf Millionen Menschen auf der Straße« gewesen. Zunehmend falle es den Organisationen schwer, sich in der Politik Gehör zu verschaffen

Auch die Zahl der Gewerkschaftsmitglieder sei drastisch gesunken. So seien Mitte der 70er Jahre etwa 4,5 Millionen Beschäftigte organisiert gewesen. Heute seien es noch 1,8 Millionen – von 23,5 Millionen Lohnabhängigen in Frankreich. Damit liegt der Organisa­tionsgrad der französischen Gewerkschaften (7,7 Prozent) noch deutlich unter dem ohnehin geringen der deutschen Verbände (18,1 Prozent). Da zudem die meisten Mitglieder im öffentlichen Sektor beschäftigt seien, mangele es den Gewerkschaften in etlichen privatwirtschaftlich geführten Betrieben an Präsenz.

Um den jetzigen Zustand der Verbände zu erklären, betrachtet Syrovatka die Entwicklung, die Frankreich nach Ende des Zweiten Weltkriegs genommen hat. Die französische Bourgeoisie war weitgehend diskreditiert, da sich bedeutende Teile von ihr auf die Seite der deutschen Faschisten geschlagen hatten. Dennoch weigerten sich die Unternehmer häufig, auch nur kleine Zugeständnisse an die Gewerkschaften zu machen. Die Arbeiterklasse war aber nach Kriegsende erstarkt. Unter diesen Vorzeichen entstand ein staatskapitalistisches System, in dem Beschäftigte und Verbände ihre Forderungen weniger an die Chefs als vielmehr direkt an den Staat richteten. Großdemonstrationen und landesweite politische Mobilisierungen ersetzten den Kampf im einzelnen Betrieb. Auf diesem Weg konnten bis 1975 diverse Fortschritte erzielt werden; ein letzter Erfolg war das Durchsetzen der 35-Stunden-Woche vor etwa 20 Jahren.

In der zweiten Hälfte der 70er Jahre änderten sich die Bedingungen für die Gewerkschaften langsam. Staatsbetriebe wurden privatisiert, was nicht nur zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führte, sondern auch zu einer Schwächung der Arbeiterverbände. 1982 folgten die sogenannten Auroux-Gesetze, die unter anderem Tarifverhandlungen auch für einzelne Betriebe erlaubten – also auf jener Ebene, auf der die französischen Gewerkschaften besonders schwach sind. Auf die zunehmende Dezentralisierung der Tarifverhandlungen, so Syrovatka, haben die Verbände bis heute keine Antwort gefunden.