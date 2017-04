Krise beim harten Stoff

World Diamant Centre in Antwerpen: Belgischer Experte bei der Prüfung eines Elfkaräters Foto: Francois Lenoir/Reuters

Antwerpen ist seit Jahrhunderten Hochburg der Diamantenschleifer. Doch die Unternehmen bekommen zunehmend Probleme, Bankkonten zu eröffnen. Geldwäsche und Steuerhinterziehung haben der Branche einen schlechten Ruf eingebracht. »Was uns die Betriebe an Vorschlägen machen, wie wir ihr Risiko besser kontrollieren können, reicht nicht aus«, klagte die Interessenvertretung des belgischen Finanzsektors, »Febelfin«, vergangene Woche gegenüber dem Wirtschaftsblatt De Tijd. Die Industrie- und Hafenstadt an der Schelde fürchtet deshalb um den Rang als wichtigster Handelsplatz für den härtesten natürlichen Mineralstoff. 84 Prozent des Welthandels mit Rohdiamanten und die Hälfte der Geschäfte mit geschliffenen Steinen laufen über Flanderns Metropole. Das ergibt fünf Prozent des belgischen Exportvolumens. Aber die Konkurrenz ist größer geworden: Mumbai, Hongkong und Tel Aviv kämpfen ebenfalls um Marktanteile.

Besonders Dubai hat in den letzten Jahren aufgeholt. Die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen die in den zurückliegenden Jahrzehnten durch exzessive Wolkenkratzerorgien aufgefallene Stadt gehört, ist von Europa, Asien und Afrika aus gleichermaßen leicht zu erreichen. Außerdem erheben die Emirate auf Diamanten keine Abgaben. In Antwerpen müssen die Schleifer seit Ende vergangenen Jahres eine sogenannte Karat-Steuer (Handelsgewicht; 0,2 Gramm) von 0,55 Prozent abführen.

»Die Banken können den Diamantensektor nicht ersticken lassen«, mahnte Ari Epstein vom Antwerp World Diamond Center (AWDC), dem Dachverband der Diamantenschleifer, die Kreditinstitute. Seit drei Jahren verhandele man mit den Banken und habe auch bereits Konzepte für eine bessere Kontrolle des Geldflusses vorgelegt. Für Febelfin reichen die Maßnahmen jedoch bei weitem nicht aus, sie will eine weitreichende Einsicht in die laufende Buchführung der rund 1.700 Betriebe im Diamantenviertel von Antwerpen.

Die Branche werde oft nur mit Glanz und Glamour verbunden, bedauert Epstein. »Allerdings sind 95 Prozent der gehandelten Diamanten für den industriellen Gebrauch bestimmt«, erklärt er in einem Interview mit De Tijd (Donnerstag). Zum Beispiel in der Medizin oder für Bohrköpfe. Für das miese Image der Branche verantwortlich sind vor allem die sogenannten Blutdiamanten. Mit dem illegalen Abbau und Schmuggel der Edelsteine wurden nämlich besonders in Afrika Bürgerkriege finanziert, etwa im Kongo, in Sierra Leone oder der Zentralafrikanischen Republik. Hinzu kommen die oft extrem ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in manchen Diamantenminen, wo die Bergleute für einen Hungerlohn schuften. Kinderarbeit ist an der Tagesordnung. Der 2003 von rund 50 Staaten gemeinsam mit der Diamantenindustrie und Menschenrechtsgruppen eingeleitete »Kimberley-Prozess« soll den illegalen Handel einschränken. Doch das ist bislang nur teilweise gelungen. Viele unabhängige Organisationen haben sich deshalb von der Charta wieder verabschiedet.

Das 2005 gegründete Responsible Jewellery Council (RJC) verteilt Zertifikate für Diamanten, die zu fairen Bedingungen gefördert und gehandelt wurden. Ein lückenloser Nachweis ist wegen intransparenter Handelswege jedoch oft schwer zu führen. Neue Verfahren sollen es möglich machen, jedem Diamanten eine Art künstliche DNA zu verpassen, mit der seine Reise von der Mine zum Diamantenschneider einwandfrei verfolgt werden kann, wie die Neue Zürcher Zeitung vergangene Woche berichtete.

Im vergangenen Mai standen in Belgien 103 Personen aus der Branche vor Gericht, die verdächtigt wurden, über Jahre hinweg den Fiskus betrogen zu haben. Es ging insgesamt um eine Summe von mehreren hundert Millionen Euro. Der Hauptangeklagte erhielt vier Jahre Gefängnis. Kontakte zur Unterwelt scheinen nicht unüblich zu sein: Die französische Polizei glaubt zu wissen, dass die sündhaft teuren Klunker, die vor einiger Zeit bei einem Überfall auf die US-Society-Gestalt Kim Karda­shian in Paris geraubt worden waren, im Diamantenviertel von Antwerpen verkauft wurden.

Das Geschäft mit den Juwelen floriert neuerdings wieder, nachdem es eine Zeitlang bergab ging. Im ersten Halbjahr 2016 stieg der Verkauf von Rohdiamanten um 20 Prozent, der Preis ist stabil, wie die Antwerpener Diamantenbörse kürzlich mitteilte. Das liegt unter anderem daran, dass die Leute in ökonomisch unsicheren Zeiten ihr Geld wieder mehr in Gold und Edelsteinen anlegen. Besonders für Bürger der EU ist das eine interessante Alternative zur herkömmlichen Geldanlage auf der Bank, wo es aufgrund der Niedrigzinspolitik weniger statt mehr wird.

In Belgien leben mehr als 30.000 Menschen von der Branche. »Falls der Diamant aus Antwerpen verschwindet, dann würde das ein größerer sozialer Friedhof werden als Renault Vilvoorde oder Ford Genk«, fürchtet der Frak­tionsvorsitzende der flämisch-nationalistischen Nieuw-Vlaamse Allian­tie (N- VA), Hendrik Vuye, auf der Online­seite der Zeitschrift Knack. Die Schließung der Werke von Renault und Ford gilt in Belgien als schlimmstes Beispiel für die Folgen von Massenentlassungen. Dazu muss man wissen: N-AV-Parteichef Bart De Wever ist Bürgermeister von Antwerpen und gilt als großer Gönner der Diamantenschleifer.