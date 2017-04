Die Kommunistische Partei Luxemburgs (KPL), die Partei der Arbeit Belgiens (PVDA/PTB), die Neue Kommunistische Partei der Niederlande (NCPN) und die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) veröffentlichten am Sonntag abend eine gemeinsame Erklärung anlässlich der Vier-Parteien-Konferenz, die am Wochenende veranstaltet worden war:

Am 1. und 2. April fand in Münster die zwölfte Vier-Parteien-Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien aus Belgien, Deutschland, Luxemburg und den Niederlanden statt. Als Beobachter nahmen Vertreter der Partei der Arbeit der Schweiz an der Beratung teil. Der Konferenz ging eine Demonstration durch Münster voraus, die sich am konkreten Beispiel des in dieser Stadt stationierten Deutsch-Niederländischen Korps gegen die Militarisierung der EU nach innen und außen richtete. (…)

Die Politik der aggressiven Aufrüstung war auch Gegenstand der Diskussion auf der Konferenz. Die Parteien waren sich einig, dass sich die EU politisch, moralisch und ökonomisch in einer Krise befindet. Diese äußert sich unter anderem in den ungelösten Fragen des Umgangs mit Flüchtlingen, der auseinanderdriftenden ökonomischen Entwicklung und der daraus resultierenden zunehmenden Dominanz Deutschlands in der EU. Die Unzufriedenheit relevanter Bevölkerungsteile mit der EU-Politik ist eine Ursache für den Zulauf rechter Bewegungen und Parteien, denen es mit falschen Lösungsvorschlägen und flüchtlingsfeindlichen Parolen gelingt, Anhänger zu sammeln. (…)

Die Konferenz von Münster wandte sich scharf gegen Kriegspolitik und Militarisierung der Europäischen Union. Ebenso wandte sie sich gegen verschärfte Ausbeutung und soziale Spaltung, gegen den Abbau demokratischer Rechte und Angriffe auf das Asylrecht. Die beteiligten Parteien führen diese Kämpfe in ihren Ländern und vereinbarten, für ihre Ziele in Zukunft noch enger zusammenzuarbeiten.

Özlem Alev Demirel, Landessprecherin der NRW-Linken, erklärte anlässlich des Abschlussberichts im NSU-Untersuchungsausschuss von Nordrhein-Westfalen:

Der Untersuchungsausschuss zu rechtsterroristischen und extrem rechten Anschlägen, Gewalttaten und Netzwerken in Nordrhein-Westfalen muss nach der Wahl im Mai neu eingesetzt werden. Noch immer gibt es in NRW von Neonazis begangene Morde und schwere Straftaten, deren genaue Hintergründe bis dato nicht vollumfänglich und detailliert aufgeklärt sind. Dazu gehören neben dem Mord an drei Polizisten durch den Neofaschisten Michael Berger aus dem Jahr 2000 auch der Anschlag an der S-Bahn-Station Düsseldorf-Wehrhahn im gleichen Jahr sowie mögliche Verwicklungen der militanten Dortmunder Naziszene in Aktivitäten des neofaschistischen Terrornetzwerkes »Nationalsozialistischer Untergrund« (NSU).

Es gibt noch viel an Aufklärungsarbeit zu leisten. Ein besonderes Augenmerk muss dabei auch auf den sogenannten Verfassungsschutz und seine möglichen Verstrickungen in die rechtsterroristische Szene gelegt werden. Im Rahmen der Aufklärungsarbeit in Sachen NSU ist erschreckend deutlich geworden, dass der besagte Inlandsgeheimdienst kein geeignetes Mittel zur Bekämpfung des Rechtsterrorismus ist, sondern die militante Naziszene vielerorts, etwa durch Zahlung von V-Leute-Honoraren, gestärkt und gefördert hat.