Der Mann, der von »fürsorglichen Belagerungen« spricht: Detlef Scheele, neuer Chef der Bundesagentur für Arbeit Foto: Nicolas Armer/dpa

Seit Sonnabend ist Detlef Scheele (SPD) neuer Vorstandschef der Bundesagentur für Arbeit (BA). Er ist der Nachfolger von Frank-Jürgen Weise, der aus Altersgründen ausgeschieden ist. Scheele will Hartz-IV-Bezieher noch penetranter als bisher gängeln, Schulabgänger erfassen und katalogisieren und Beschäftigte weiterbilden, um sie mit allen Mitteln in den Arbeitsmarkt zu bringen.

Dafür setzt Scheele auch bei der Sprache an. Arbeitsvermittler will er zu »Joblotsen« machen. Die sollen Hartz-IV-Bezieher noch häufiger als bisher vorladen. »Unsere Berater und Vermittler müssen den Arbeitslosen und seine Familie öfter sehen«, hatte er bereits am Tag vor seinem Amtsantritt im Interview mit dem Spiegel erklärt. Denn wer aus dem Job raus sei, brauche »manchmal einen Schubs, um zurückzukommen«. Es habe sich zudem erwiesen, dass Arbeitsvermittler bei höherer Kontaktdichte mehr Klienten in den Arbeitsmarkt vermittelten. Scheele spricht von »fürsorglicher Belagerung«.

»Mit anderen Worten: Er will nicht fördern, sondern den Druck weiter erhöhen, und wo es geht, Betroffene aus dem Leistungsbezug drängen«, mahnte der Sozialrechtler Harald Thomé vom Erwerbslosenverein Tacheles in einer Erklärung vom Sonntag. Scheele habe sich dagegen ausgesprochen, die Agenda 2010 rückgängig zu machen. Es gehe ihm darum, die »Verfolgungsbetreuung« noch zu intensivieren, so Thomé.

Seine Joblotsen will der neue BA-Chef zudem auf künftige und aktuell Beschäftigte ansetzen, damit sie den Anschluss an den turbulenten Arbeitsmarkt nicht verlieren. Um den Pool der Jugendlichen unter Kontrolle zu halten, schlägt er den Aufbau eines gemeinsam mit den Schulbehörden, den Kommunen und der Jugendhilfe betriebenen EDV-Systems vor. In dieses sollen die beteiligten Stellen Kerndaten und Ausbildungswünsche der Jugendlichen eintragen, wenn diese oder ihre Eltern zustimmen. »Dann kann man die Bildungsverläufe nach dem Abschluss der Schule nachvollziehen und schauen, ob sie eine Ausbildung erfolgreich abschließen, abbrechen, oder wo sie gerade stehen«, rechtfertigte er seinen Plan. Derzeit wisse die BA nur etwas über 60 Prozent der Schulabgänger. Das seien jene, die sich bei den Agenturen um eine Lehrstelle bewerben. In seinem System, so Scheele, »wären das 100 Prozent«.

Das Angebot der Joblotsen solle sich zudem an jene Beschäftigten richten, »die nicht mehr sicher sind, ob sie für die Arbeitswelt von morgen noch gut genug aufgestellt sind«. »Schön wäre es, wenn es uns gelänge, die Bundesagentur als vorausschauenden Begleiter der Versicherten durch das Arbeitsleben zu machen«, sagte Scheele. Denn im Zeitalter der Digitalisierung sei der fortwährende Erwerb von Zusatzqualifikationen unumgänglich, so der neue BA-Chef gegenüber der dpa. Damit schlug er ähnliche Töne an wie seine Parteikollegin und Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, die ihrerseits vom »Arbeiten 4.0« spricht. Nahles setzt in ihrer Kampagne auf ein »starkes Deutschland« durch »Sozialpartnerschaft« zwischen Unternehmern und Beschäftigten. Anpassen sollen sich letztere.

Medial wird Scheele für seine Pläne derweil als »Mister Arbeitsmarkt«, der die Agentur verändern will (Tagesspiegel) und als »Kämpfer gegen Langzeitarbeitslosigkeit« (Badische Zeitung) gelobt. Die BA pries ihn am Freitag als »ausgewiesenen Arbeitsmarktexperten«, der sich bereits als Leiter von Beschäftigungsgesellschaften, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und früher als Sozialsenator in Hamburg bewiesen habe.

Dabei müsste der Bundesregierung eigentlich bekannt sein, dass Ausbildung alleine kein dauerhaftes Sprungbrett in den Arbeitsmarkt ist. Das Kabinett teilte der Grünen-Fraktion im Bundestag in einer am Montag veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage mit, dass jeder vierte Erwerbslose trotz Ausbildung sofort nach dem Verlust des Jobs in das Hartz-IV-System rutscht. Im vergangenen Jahr waren das demnach 580.000 Menschen. Grund sei die wachsende Zahl der prekären Arbeitsverhältnisse. Besonders Menschen mit kreativen Berufe, etwa Künstler, seien betroffen. Auch dem aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zufolge arbeiteten 2014 mehr als fünf Millionen Menschen trotz einer guter Qualifikation im Niedriglohnbereich. Im Osten galt dies sogar für fast 40 Prozent aller Beschäftig-ten.