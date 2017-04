Machtdemonstration

Die US-Streitkräfte haben am Montag mit Truppen Südkoreas und Japans ein gemeinsames Manöver zur U-Boot-Abwehr gestartet. Die Übung habe am Montag in internationalen Gewässern vor der Südküste Südkoreas begonnen und dauere bis zum Mittwoch, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul mit. Ziel sei es, auf Bedrohungen durch nordkoreanische U-Boote einschließlich U-Boot-gestützter ballistischer Raketen effektiv antworten zu können. Südkoreanische Marinesoldaten (Foto) probten in Pohang zudem eine Landeoperation, die ebenfalls Teil der Übung war. (dpa/jW)