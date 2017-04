»Pastoren segnen in Krieg ziehende Soldaten«

Auch in diesem Jahr wieder auf der Straße: Teilnehmer des Düsseldorfer Ostermarsches (26. März 2016) Foto: Caroline Seidel/dpa

Die Geschichte des Ostermarsches ist geprägt von Widerstand gegen Aufrüstung und Atomtod. Heutzutage erinnert sein Ruf eher an ein Treffen von Alt-68ern, die zum christlichen Feiertag für eine bessere Welt spazierengehen. Wie konnte er zur Latschdemo verkommen?

Es hat mit gesellschaftlicher Veränderung zu tun. Der Alltag vieler junger Menschen ist von Marktradikalität geprägt. Viele wenden all ihre Energie auf, um ihre Arbeitskraft feilzubieten und nehmen drohende Kriegsgefahr dabei kaum wahr. Mainstreammedien tragen zu mangelndem Bewusstsein bei, indem sie relativieren: Sie informieren, wie Bomben fallen und Menschen getötet werden, berichten aber dabei von »Kollateralschäden«, welche am Rande passieren, um vermeintlich erstrebenswerte Ziele zu erreichen. Ein Rüstungswettlauf ist in Gang. Aktuelle Stichworte dazu: Zunehmender Nationalismus weltweit, eine in der Türkei entstehende islamistische Diktatur, der Syrien-Krieg. Sprechen wir Leute auf der Straße darauf an, wird deutlich: Alle wissen es, sind aber – noch – nicht bereit, sich außerparlamentarisch dagegen zu engagieren.

Warum schaffen Sie es nicht, an die Geschichte der Ostermarschbewegung anzuknüpfen?

Das tun wir, müssen aber dabei gegen die erwähnte Alltagshektik ankämpfen. Bei der Entstehung der Ostermärsche in der Nachkriegszeit, Ende der 50er Jahre, war dies undenkbar: Demonstrationen gegen die Aufrüstung mit Nuklearwaffen begannen sehr gelassen und konzentriert. Höhepunkt der Friedensbewegung war der Kampf gegen die Neutronenbombe und den »NATO-Doppelbeschluss« zur Stationierung von Kurz- und Mittelstrecken-Atomwaffen 1979–1983.

Wie wollen Sie die Demo aktuell aus der Beliebigkeit heben?

Ziel ist vor allem, die Bundesregierung unter Druck zu setzen, keine Waffen in Krisengebiete zu liefern. Sie versucht das Verbot aus Artikel 26 Grundgesetz ständig zu umgehen – etwa mit Waffenlieferungen an Masud Barsanis Kurden im Nordirak. Ein Teufelskreis: In der Region gibt es Mengen an militärischen Geräten, doch weiterhin wird geliefert und kein Zusammenhang dazu hergestellt, dass sich in der Folge mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machen. Statt weiteren Hochrüstens fordern wir Friedens- und Versöhnungsmissionen. Damit wollen wir die Bundesregierung vor der Wahl im Herbst konfrontieren.

Begreift sich die Ostermarsch-Bewegung als antikapitalistisch?

Für unseren Verein »Linkswärts« ist klar, dass hinter den beschriebenen Vorgängen die Staatschefs der Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, G 20, stecken, die sich eigenmächtig zum global entscheidenden Klub ernannt haben. Deshalb beteiligen wir uns auch an den Protesten gegen das Treffen der G 20 im Juli in Hamburg. Sie bestimmen über 90 Prozent der Bruttoinlandsprodukte und 80 Prozent des Welthandels. Sie maßen sich an, ihr Kapital rücksichtslos zu mehren, wenn es um Waffenhandel geht, der kriegerische Auseinandersetzungen anheizt. Ihr Ansinnen ist, andere Länder zu zerstören, um anschließend von deren Wiederaufbau zu profitieren.

Was tun Sie, um junge Leute zu motivieren mitzudemonstrieren?

Wir machen sie darauf aufmerksam, dass es nicht reicht, sich von »Bioprodukten« zu ernähren: Obst und Gemüse mit Biokennzeichen aus armen Ländern wird hierher transportiert, deren eigene Bevölkerung dort kann sich all das gar nicht leisten. Wir diskutieren mit Flüchtlingshelfern, die Gutes tun wollen – aber über Fluchtursachen bislang wenig nachgedacht haben.

Sind Ziele des Ostermarschs zunehmend verwässert?

Die Bewegung hat geschwächt, dass beteiligte Gewerkschaften einen Schmusekurs mit der SPD eingegangen sind, die Leiharbeit zugelassen hat. Aufgrund von Kirchenkritik musste sich der Ostermarschkreis Mainz-Wiesbaden von Pax Christi trennen. Nicht zu akzeptieren ist, wenn Pastoren in den Krieg ziehende Soldaten segnen. Aktivisten unabhängiger Hilfsorganisationen im Nordirak monieren außerdem einen im Vordergrund stehenden Missionierungsauftrag, wenn katholische Organisationen zuerst Gotteshäuser wiederaufbauen, und danach erst dringend benötigte humanitäre Institutionen.