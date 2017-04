Explosion in Petersburger Metro

Medizinische Versorgung: Sanitäter evakuieren einen Mann aus der Petersburger U-Bahnstation »Heumarkt« (3.4.2017) Foto: Anton Vaganov /Reuters

St. Petersburg. Bei einer Explosion in der Metro von St. Petersburg sind am Montag mittag mindestens neun Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten stand zu jW-Redaktionsschluss noch nicht endgültig fest und schwankt nach verschiedenen Meldungen zwischen 20 und 50. Die Rettungskräfte rechneten am Nachmittag damit, dass sich insbesondere die Zahl der Toten noch erhöhen werde. In dem betroffenen Waggon lägen noch unidentifizierte Opfer.

Die Explosion ereignete sich gegen 14 Uhr Ortszeit (13 Uhr MESZ) in einem fahrenden Zug zwischen den Stationen »Sennaja« (Heumarkt) und »Technologisches Institut« im historischen Stadtzentrum. Frühe Meldungen über zwei Explosionen bestätigten sich nicht. Erste, von Internetnutzern veröffentlichte Fotos zeigen einen Waggon, dessen eine Tür durch die Wucht der Explosion nach außen gedrückt wurde. Andere zeugen von starker Rauchentwicklung auf den Bahnsteigen und in den Tunneln. Ein zweiter Sprengsatz, der nicht explodiert war, wurde auf der Station »Platz des Aufstandes« entdeckt. Alle drei Stationen sind Umsteigebahnhöfe und entsprechend belebt. Die Petersburger U-Bahn ließ acht im Zentrum gelegene Stationen sofort räumen und stellte anschließend den Betrieb komplett ein.

Staatspräsident Wladimir Putin, der sich zu einer Veranstaltung in St. Petersburg aufhielt, sprach den Opfern sein Mitgefühl aus. Die Generalstaatsanwaltschaft erklärte, die Tat sei klar ein Terroranschlag gewesen. Die Bomben waren nach Angaben der Ermittler selbstgebaut und enthielten jeweils 200 bis 300 Gramm Sprengstoff. Sie waren zusätzlich mit Metallteilen gespickt. Einen Selbstmordanschlag schloss die Polizei schnell aus. Die Bombe sei offenbar im Depot vor der Abfahrt des entsprechenden U-Bahnzugs plaziert worden.

Eine Bekennermeldung zu dem Anschlag fehlt einstweilen. In Moskau führte ein vergessener Rucksack in einem Metrowaggon dazu, dass der betroffene Zug geräumt wurde. Es handelte sich aber um einen Fehlalarm.