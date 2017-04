Das Malteser »Sangweech«

Foto: Patrick Seeger/dpa

Ein Polizeiwagen fuhr langsam die Green Street entlang und bog rechts ab in die Powell Street, als ich dem Parkwächter meine Schlüssel aushändigte und das Ristorante Italiano betrat. Der junge Reporter war an meiner Seite. Ich hatte ihn eine halbe Stunde zuvor an einer wenig befahrenen Nebenstraße am Rande von Inner Richmond abgeholt, sorgfältig darauf achtend, dass niemand uns sah. Es war 18 Uhr 30. Europäer haben die Gewohnheit, ein spätes Abendessen einzunehmen, und wir wollten unbefangen erscheinen.

Eine freundlich aussehende Brünette mittleren Alters kam an der Tür auf uns zu. »Möchten Sie zu Abend essen?« fragte sie. Sie hielt zwei Speisekarten in der Hand. »Ja«, antwortete ich. »Aber erst mal trinken wir was an der Bar.«

Der junge Reporter spähte um die Ecke der Bar und schaute in den Speiseraum. Er war fast leer. Ich bestellte bei dem schnauzbärtigen jungen Barkeeper einen Bombay Martini ohne Eis und mit zwei Oliven. Der junge Reporter nahm einen Amaretto Old-Fashioned.

Links und rechts von uns standen leere Hocker vor dem Tresen. Die Bar war gut bestückt. Drei Fotos von Clowns, die an Emmett Kelly1 erinnerten, hingen über der Eingangstür, uns gegenüber.

»Das macht Sinn«, bemerkte der junge Reporter.

»Was?« fragte ich.

»Viele Clowns gehen durch diese Tür.«

»Oh.«

Hinter uns an der Wand standen eine Jukebox und eine Hutablage. Zwei blonde Kellnerinnen kamen aus dem Speiseraum, stellten sich ans Ende der Bar zu unserer Rechten und unterhielten sich mit dem Barkeeper. Zu unserer Linken gab es ein kaum benutztes Münztelefon und einen Zigarettenautomaten.

»Was ist los?« fragte ich den jungen Reporter.

»Nun«, sagte er leise, »hinten an dem Zigarettenautomaten steht eine verblühte Blondine, und sie ist in ein Gespräch mit zwei Typen verwickelt. Der jüngere Kerl sieht aus, als käme er geradewegs aus dem Film ›Asphalt-Cowboy‹. Der andere ist älter, glatter, besser angezogen und sieht aus, als verbrächte er viel Zeit in Mietwagen. Der Jüngere redet von einer Party, die eine Woche lang gedauert hat, und beschreibt sie in allen Einzelheiten. Glaube nicht, dass die Blondine so interessiert ist, wie sie vorgibt.«

Der Barkeeper für die Abendschicht kam herein und setzte sich rechts von uns auf einen Hocker. Eine Brünette gesellte sich mit einem Drink in der Hand zu ihm. Sie unterhielten sich mit dem Barmann von der Tagesschicht. Jeder schien uns kurz zu mustern. Ich zog ein Notizheft aus meiner Tasche und begann, wild darin herumzukritzeln. Der Typ, der aussah, als verbrächte er viel Zeit in Mietwagen, bewegte sich auf uns zu und gab vor, die Jukebox zu studieren, obwohl ich über meine Schulter seinen kalten Blick spüren konnte. Er wollte wahrscheinlich sehen, ob ich eine gerichtliche Vorladung ausfüllte. War es schon nachmittags von Tenderloin hierher durchgesickert, dass zwei Typen in der Stadt waren?

Tatsächlich war der Lunch, den wir zuvor in Sal’s Café an der Ellis Street zu uns genommen hatten, mehr gewesen, als wir ahnten. Wir wussten, dass wir jetzt tief drinsteckten. Isser Harel, Chef des israelischen Geheimdienstes, erklärte mir vor langer Zeit, wie wichtig es ist, während eines Auftrags weder Alkohol noch Drogen zu nehmen, doch um die gegenwärtige Situation zu überstehen, wurde mir schnell klar, mussten wir die Taktik ändern. Ich bestellte einen weiteren Bombay Martini. Der junge Reporter verlangte diesmal einen Godfather, Amaretto und Scotch zu gleichen Teilen über Eis. Als er serviert wurde, nahm er den ersten Schluck und lächelte hintergründig in sich hinein.

»Was ist?« fragte ich.

Der junge Reporter fixierte die Bar. »Der Barkeeper vom Tag«, sagte er, »spricht mit dem Barkeeper von der Nacht und seiner Tussi. Ein dritter Kerl ist dazugestoßen. Er ist etwa vierzig und sieht wohlgenährt aus. Ich glaube, er hat schon ein paar Drinks intus.«

Der Neue sagte etwas. Ich versuchte angestrengt, etwas zu verstehen.

»… man darf in keinem Laden in San Francisco rauchen«, sagte er.

»Doch, in einem Schuhgeschäft«, beharrte der Barkeeper, der darauf wartete, seinen Dienst anzutreten.

»Also, in einem Kaufhaus, nein …«, sagte der dritte Mann. Er hielt kurz inne und fuhr dann fort: »Ich weiß das, weil ich mit jemandem dort gesprochen habe.« Es gab eine längere Pause. Dann sagte er zögernd: »Ich glaube, ich geh’ jetzt mal nach Hause.«

»Bleib sauber«, sagte die Freundin des Nachtbarkeepers.

»Okey-dokey«, erwiderte er.

»Ciao«, sagte der Tagbarkeeper. Und fügte dann hinzu: »Das bedeutet Tschüs auf Italienisch.« Was zum Teufel ist das? Bargeplapper mit Übersetzung? Sturmwolken brauten sich über uns zusammen, als wir unsere Drinks schlürften. Ich machte die Oberkellnerin auf uns aufmerksam, und sie führte uns zu einem Tisch weiter hinten. Sie legte die Speisekarten nebeneinander. Wir saßen der Eingangstür gegenüber, mit dem Rücken zur Wand.

»Es gibt nur zwei Möglichkeiten, mein Freund«, sagte ich. »Entweder sie behandeln uns mit Respekt, oder sie stellen uns eine Falle so wie Joey Gallo2, als er in Umberto’s Clam House war. Lass uns versuchen, harmlos auszusehen, wie Touristen. Bestellen wir noch einen Drink.«

Foto: REUTERS/Jim Young

Wir konnten jeden sehen, der in die Bar kam, und die meisten in dem Speiseraum. »Bedienung«, rief ich. »Noch einen Bombay Martini und einen Godfather.«

Drüben an der Herrentoilette stand bewegungslos ein untersetzter Mann. Sein Kinn lag auf seiner Brust, als wartete er auf eine Kugel. Er war 1 Meter 83 groß, schien aber fünf Zentimeter kleiner zu sein. Er hatte beide Hände in den Hosentaschen. Er schaute kurz auf den jungen Reporter und senkte sein Kinn noch tiefer in Erwartung der Kugel.

In diesem Moment lösten sich die Barkeeper ab, und ein japanischer Geschäftsmann setzte sich uns gegenüber.

Wir behielten die offene Eingangstür im Auge. Der junge Reporter legte sein Kinn auf die Brust. Ein modisch gekleideter, schlanker junger Mann kam herein. Er trug einen Schnauzbart und einen Ledermantel, der etwa fünf Zentimeter länger war, als er sein sollte. Er ging die ganze Bar entlang und warf auf jeden einen prüfenden Blick. Er schaute in die Ecken und Winkel und hinüber zum Münztelefon, drehte dann um und ging zurück zum Eingang. Er sprach hastig mit dem neuen Barkeeper, nickte mehreren Leuten zu und ging schnell wieder weg.

Ein Hilfskellner brachte uns Wasser. Als er sich abwandte, ließ der junge Reporter unter dem Schutz einer Serviette einen Aschenbecher verschwinden. Auf dem Aschenbecher stand: »Ristorante Italiano. 622 Green Street. Mary, Jack and Ron.« Dies stimmte nicht mit der Speisekarte überein, bemerkte der junge Reporter. »Auf der Speisekarte steht ›Marty and Ron‹«, flüsterte er.

»Pst, Mann.«

Eine blonde Kellnerin, die sagte, sie sei Schwedin, kam, um unsere Bestellung aufzunehmen. Kaum waren dem jungen Reporter die Worte »Crab Cannelloni« aus dem Mund gerutscht, da flog die Eingangstür auf.

Der junge Mann in dem Ledermantel kam zurück, diesmal an der Spitze einer Keilformation von fünf gutangezogenen, teuer beschuhten Männern. Sie eilten durch die Bar und setzten sich sofort an einen großen Tisch neben der Küche. Drei von ihnen waren jung und zwei alt. Die beiden älteren Männer saßen wie wir mit dem Rücken zur Wand. Die jüngeren Männer hatten ständig den Speisesaal im Blick. Einer der älteren Männer sah aus wie ein müder Jesuit, der zu viele Basketball-Stipendien vergeben hatte. Der andere hatte eine merkwürdige Ähnlichkeit mit Lester Maddox3 und trug fast während des ganzen Essens einen kleinen Filzhut. Ich glaubte zu hören, dass die beiden Don genannt wurden.

Sie beobachteten, wie wir sie beobachteten.

Unsere Bedienung sagte kein Wort. Sie stellte nur die Muschelsuppe, Antipasto und die Teller mit Makkaroni vor uns hin. Die Oberkellnerin setzte drei offensichtlich Schwule, die sagten, sie kämen aus Carmel, zwischen uns und den Tisch mit den fünf Männern. Damit war uns die Sicht versperrt. Aber wir konnten noch beobachten, dass die jüngeren Männer sich weiterhin umsahen, während die beiden älteren sich nach vorn beugten, um zu essen.

»Wie sind deine Crab Cannelloni?« fragte ich den jungen Reporter.

»Bono«, sagte er. »Tatsächlich ist es eines der besten Essen, das ich je in meinem Leben hatte. Sie müssen vier Krebse genommen haben, um diese Cannelloni zu machen. Und wie sind deine Calamares?«

»Ungelogen«, antwortete ich, »das sind die besten Calamares, die ich je in meinem Leben hatte. Wie können sie eine Mahlzeit wie diese für sechs und ein Viertel Dollar servieren? Das gibt einem doch zu denken …«

Mit dem letzten Stück Brot saugte der junge Reporter das Öl von seinem Salatteller auf. Er klopfte auf seinen prallen Bauch und verkündete: »Bella.«

Die Kellnerin brachte Zitronenkuchen. Der junge Reporter bestellte noch eine Tasse Kaffee. »Ich bin pappsatt«, sagte er. »Nach einer exzellenten Mahlzeit ist der Geist eines fetten Mannes wie ein funkelnder Edelstein. Henry Miller oder Nero Wolfe4 sagte das.«

Ich schaute zu dem Tisch mit den fünf Männern, ertappte sie dabei, dass sie wieder zu uns herübersahen und sagte zu dem jungen Reporter: »Lass uns hier verschwinden.«

Wir steckten dem Parkplatzwächter einen Dollar zu und waren bald im Freitagabendverkehr von North Beach untergetaucht. Minuten später besprachen wir den Einsatz bei einem Schlaftrunk in Joe Nobriga’s Showcase, einem Bistro an einem öden Abschnitt der Franklin Street am Rande des Civic Center. Es dauerte nicht lange, und ich bemerkte, dass der Barkeeper uns beobachtete. Wie Calamares, folgerte ich, sind ihre Tentakel überall. »Lass uns hier verschwinden.«

Ich gab Gummi, raste um einige Ecken und wechselte dann in einen niedrigeren Gang. Bewusst wählte ich Straßen aufs Geratewohl. Nach langer Fahrt setzte ich den jungen Reporter um Mitternacht an der Ecke Third und Brannan Street ab, ein trostloses Lagerhausviertel am Rande von Skid Row. Ich sah ihn nie wieder.

Anmerkungen

1 Ein legendärer Zirkusclown.

2 Auch »Crazy Joe« genannt, ein italo-amerikanischer Mobster, der einen der blutigsten Konflikte in der Geschichte der Cosa Nostra entfachte und in »Umberto’s Clam House«, einem Restaurant in Little Italy, erschossen wurde.

3 Politiker und ehemaliger Gouverneur von Georgia, der für die Rassentrennung eintrat.

4 Eine Romanfigur von Rex Stout, ein übergewichtiger New Yorker Privatdetektiv, der fast nie sein Büro verließ und die Fälle am Schreibtisch löste.