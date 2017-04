Mitbestimmung verkauft

Foto: dpa/Stefan Sauer

Der in Frankfurt am Main lehrende Sozialwissenschaftler Tim Engartner legt ausführlich dar, wie sich das Kapital die öffentliche Daseinsvorsorge einverleibt. Übersichtlich gliedert er die Privatisierungsvorgänge nach Lebens- und Wirtschaftsbereichen. Ob Bildung, Verkehr, Rente und Arbeit, selbst das Militär, Post und Telekommunikation, Gesundheitswesen und kommunale Versorgung: Der Ausverkauf des Staates bringe »offenkundig für die Mehrheit der Bevölkerung beträchtliche und für unzählige Menschen existentielle Nachteile mit sich«. Engartner verweist auf die Folgen: »Mit jeder Privatisierung werden Einflussmöglichkeiten von demokratisch legitimierten Akteuren zu Privaten verschoben, sodass die Entscheidungen – jedenfalls prinzipiell – Personen und Gremien fällen, die sich nicht öffentlich verantworten müssen.«

Der Autor führt Belege aus der Geschichte an: Marcus Licinius Crassus habe 70 vor unserer Zeitrechnung eine private Feuerwehr gegründet. Wenn es brannte, habe Crassus am Ort des Geschehens dem Besitzer des brennenden Hauses ein Angebot unterbreitet: Sei er bereit gewesen, sein Haus zu einem Bruchteil des angemessenen Preises zu verkaufen, seien die Löschtruppen zur Tat geschritten. »Wenn nicht, pfiff Crassus seine Feuerwehrsklaven zurück und ließ den Flammen ihren Lauf. So wurde er einer der reichsten Römer seiner Zeit.«

Auch aus der jüngeren Vergangenheit nennt Engartner zahlreiche Beispiele. Eines der drastischen war sicherlich 1994 die Zerschlagung der British Rail in 2.000 Subunternehmen. Bahnfahrer auf der Insel hätten bis 2004 11.000 Jahre Verspätung hinnehmen müssen. »Die Unfälle von South­all (1997), Paddington (1999) und Hatfield (2000), die zusammen 42 Tote und mehr als 500 teils schwer Verletzte forderten, haben sich ins kollektive Gedächtnis der Briten eingebrannt – und die Politik schließlich genötigt, den Infrastrukturbereich Railtrack wieder zu verstaatlichen.«

Sinkende Gewerbesteuereinnahmen und die »Großzügigkeit« der politisch Verantwortlichen, große Unternehmen ihren Veranlagungsort selbst auswählen zu lassen, hätten zur steigenden Verschuldung der Kommunen geführt. Auf jeden Einwohner Berlins entfielen heute bereits 730 Euro Zinszahlung. Um ihrer chronischen Unterfinanzierung zu begegnen, scheuten die Kommunen nicht mehr davor zurück, die Kita-, Schul- und Friedhofsgebühren oder die Hundesteuer zu erhöhen. Mitunter würden sogar neue Aufschläge erfunden, so eine Bettensteuer für Übernachtungen in Köln, eine Sexsteuer für Bordellbesuche in Freiburg und eine Pferdesteuer in Bad Sooden-Allendorf. »In diesem Erfindungsreichtum kommt die Verzweiflung der Kämmerer zum Ausdruck, die nicht nur die Kultur- und Sportangebote zurückfahren, sondern auch kreative Lösungen finden müssen, um die Haushaltslöcher zu stopfen«, fasst er zusammen.