Unabhängiges Land

Alles andere als ein archaischer Gottesstaat: Frauen haben sich längst eine Schlüsselrolle im öffentlichen Leben Irans erobert (Teheran, 12. Juli 2011) Foto: Morteza Nikoubazl/Reuters

Man könnte annehmen, dass der frühere Jaleh-Platz in Teheran ein Ort besonderen Gedenkens ist. Denn er war der Schauplatz des »schwarzen Freitags«: Am 8. September 1978 eröffneten hier Soldaten das Feuer auf Demonstranten. Dutzende Todesopfer waren die Folge. Seit Monaten war damals im ganzen Land gegen Schah Reza Pahlavi protestiert worden. Von nun an war die Empörung nicht mehr einzudämmen. Im Februar 1979 schließlich floh der vom Westen auf dem »Pfauenthron« installierte Kaiser, und unter der Führung des aus dem französischen Exil zurückgekehrten Ajatollah Ruhollah Khomeini wurde im selben Jahr die Islamische Republik ins Leben gerufen.

Doch darin gleichen sich die offizielle Geschichtsschreibung Irans und die Zerrbilder, mit denen dieses Land dämonisiert wird, schreibt Charlotte Wiedemann in ihrem neuen Reportagenband: Hier wie dort wird die Vielfalt der gesellschaftlichen Kräfte, die am Sturz des Schahs beteiligt waren, ausgeblendet und die Rolle von Klerus und Religion in den Vordergrund gerückt. Während westliche Darstellungen mitunter von der Revolution nicht einmal als solcher oder höchstens in Anführungsstrichen reden, wurde im Iran selbst der Maidan-e Jaleh zuerst in Platz der Märtyrer umbenannt, dann aus dem Straßenbild getilgt. Heute findet sich in seiner Mitte eine vielbefahrene Kreuzung.

Es sei einsam geworden um die Revolutionäre von damals, bekennt ein Apotheker im Gespräch mit der Autorin. Er versorgte am »schwarzen Freitag« Verwundete und ist immer noch am Märtyrerplatz ansässig. Schon als Jugendlicher hatte er gegen den Schah agitiert. Es waren nicht die Kleriker, von denen seine Generation inspiriert war, sondern die utopischen Lehren Ali Schariatis, der Islam, Spiritualität und Sozialismus verbunden sah. Schariati war 1977 im Exil verstorben, ein von der Haft in den Kerkern des Schahs gebrochener Mann. Bei der Revolution behielten diejenigen die Oberhand, die über die besten Netzwerke verfügten, erklärt Wiedemann. Das waren die Geistlichkeit oder auch die Basaris, die Geschäftsleute mit ihren Gilden.

Die Gegenwart hat nur wenig gemein mit den Träumen und Forderungen von damals. Die Jüngeren, die keine Erinnerung haben an die Revolution, sind heute in der Mehrheit. Sie verstünden nicht mehr, warum und wofür ihre Eltern aufbegehrten, und kennen nur noch die Realität der Islamischen Republik, die Wiedemann als zutiefst widersprüchlich beschreibt. Dafür führt sie eine Vielzahl von Beobachtungen an, schildert Tehe­ran als eine Stadt, in der die Gesetze massenhaft übertreten werden. Zugleich entdeckt sie eine gesellschaftliche Dynamik, die längst einen »neuen Iran« entstehen ließ, so der Titel des Buches, ein unabhängiges Land, das seinen eigenen Weg geht.

Ein Beispiel bieten die Frauen. Das Verbot des Tschadors unter der Pahlavi-Dynastie hatte in der konservativen Gesellschaft dazu geführt, dass Frauen aus der Öffentlichkeit verschwanden. Die Rechtsgelehrten dagegen forderten alle Frauen auf, sich an der Revolution zu beteiligen. Zwar machten sie die Verhüllung zur Pflicht. Doch konnten Frauen sich fortan frei bewegen. Heute gibt es an den Universitäten mehr Studentinnen als Studenten, auch in ländlichen Regionen sind zahlreiche Hochschulen entstanden, der Analphabetismus ist überwunden.

Die Kinder Schariatis kommen in Wiedemanns kurzweilig erzähltem Buch ebenso zu Wort wie Fatima Sadeghi, die Tochter des Scharfrichters Ajatollah Sadegh Khalkhali – eine Feministin, die nicht mehr veröffentlichen oder lehren darf, seit sie in einer Schrift die Abschaffung des Schleierzwangs gefordert hatte. Wiedemann trifft eine Funktionärin, die als Jugendliche an der Besetzung der US-amerikanischen Botschaft beteiligt war, und gibt Einblick in die Arbeit einer Hilfsorganisation, die gegen die Todesstrafe eintritt, sowie in eine rege Kunst- und Theaterszene. Zu den Vorurteilen, die widerlegt werden, zählt der angeblich im Iran verbreitete Antisemitismus. Wettbewerbe um »Holocaust-Karikaturen«, wie sie als Antwort auf »Mohammed-Karikaturen« veranstaltet wurden, hätten im Ausland mehr Beachtung gefunden als im Iran, in dem es nach wie vor jüdische Gemeinden gibt. Auch das Exotische fehlt nicht in diesem Buch, der Monat Muharram, in dem des Imams Hussein gedacht wird, der im schiitischen Islam eine wichtige Rolle spielt, oder mystische Rituale, bei denen Frauen reihenweise in Trance fallen. Das ist jedoch nicht impressionistisch, sondern solide wie ein Bogen entlang von Themen gestaltet, ein Vademecum, eine Essenz dieses Landes.

Wiedemann verschweigt nicht krudes nationalistisches Gedankengut, wie es nicht nur im Iran kursiert, Träume von Größe und Überlegenheit in Erinnerung an das persische Weltreich des Altertums. Aber sie vergisst auch nicht die Arroganz des Westens. Die Iraner haben allen Grund, den Europäern zu misstrauen. 1906 intervenierte Russland im Iran, nachdem dieser sich eine demokratische Verfassung gegeben hatte, 1953 stürzten die USA und Großbritannien den Ministerpräsidenten Mohammed Mossa­degh, weil er die Ölwirtschaft verstaatlicht hatte. Statt dessen errichteten sie ein grausames neokoloniales Regime unter einem Operettenherrscher. Nach der Revolution unterstützten die westlichen Länder im Ersten Golfkrieg (1980–1988) den Irak. Die BRD lieferte Bagdad eine Fabrik für Giftgas – das später den Vorwand lieferte für den Sturz des irakischen Machthabers Saddam Hussein selbst. Dieser Zynismus hat bis heute nicht aufgehört.