Abschied von Kreuzberg

Aus der Neuköllner Eisdiele wurde nichts: Ahmed Özdemir Foto: Volker Meyer-Dabisch/Karl Handke Filmproduktion

Ein Treppenhaus in einem typischen Berliner Mietshaus. Ächzend und stöhnend arbeitet sich jemand die Stufen hoch. Ins Bild kommt ein älterer Mann mit weißgrauen Haaren, der Kohlen schleppt, um sie in der Wohnung eines Kunden zu stapeln. Die Kamera bleibt an ihm dran, macht die Anstrengung fast quälend spürbar. Als Ahmed Özdemir vor 35 Jahren Kohlenhändler wurde, trug er noch bis zu 100 Kilo – eine Kiste Briketts und einen Sack Eierkohlen im Nacken. Heute schafft Özdemir noch 30 Kilo auf einmal. Die kräftezehrende Szene, in der er die Kohlen in die Wohnung des Regisseurs und Schauspielers Volker Meyer-Dabisch schleppt, steht an Anfang und Ende von dessen Langzeitporträt, das nicht nur die näheren Lebensumstände eines der letzten Berliner Kohlenhändler festhält, sondern auch ein Kreuzberg, das im Verschwinden begriffen ist.

Ahmed Özdemir kam 1979 nach Berlin, war zunächst Angestellter, 1981 hat er dann in SO 36 seinen eigenen Laden aufgemacht, die Kohlen- und Brennstoffhandlung Ecke Ohlauer und Wiener Straße. »Kömürçü«, zu deutsch: Kohlenhändler, stand groß auf dem Schild mit türkischem Halbmond über dem Geschäft. Regisseur Meyer-Dabisch wohnt um die Ecke und ist seit 1993 Kunde. Über die Jahre entstand eine freundschaftliche Beziehung. Seit 2001 hat Meyer-Dabisch den Alltag der säkularen Einwandererfamilie dokumentiert, die Bilder aus den ersten Jahren sind noch schwarzweiß. Schon damals war das Ende der Kohleöfen absehbar. »Bis 1994/95 hat sich die Kohle gelohnt, danach kannst du es vergessen«, sagt Özdemir. »Ich sollte eigentlich 1995 aufhören.«

Auf den älteren Aufnahmen führt Özdemirs Frau Sevilai noch das Geschäft, in dem schon nicht mehr nur Kohlen angeboten werden. Im Schaufenster hängt Getränkewerbung. Zum Sortiment gehören Flachmänner und Jogginghosen. Sevilai Özdemir, eine starke und vitale Frau, erinnert sich, wie Ahmed aus der Türkei zur Brautschau nach Berlin kam und um sie warb, schüchtern, aber hartnäckig. Als sie die Hochzeit in letzter Minute platzen ließ, wollte er das nicht einsehen und sie entführen – sie schaltete die Polizei ein. Wenig später kamen beiden doch zusammen, aufgrund ihrer Anzeige erhielt Ahmed zwei Jahre lang kein Visum für die BRD und lebte illegal in Berlin. Wenn es in dieser Zeit an der Wohnungstür klingelte, rief Sevilai gerne mal: »Ahmed, Polizei! Versteck dich!« Er sei jedesmal panisch unter das Ehebett gekrochen, sagt sie mit schalkhaftem Lachen. Die beschwerliche Arbeit bringt wenig ein. Nicht mal das Geld für eine Klassenfahrt eines Sohnes. Aber diese »Gastarbeiter«-Familie ist heimisch geworden in Kreuzberg.

Nicht zuletzt über die Frage, mit welcher Geschäftsidee sich nun Geld machen ließe, zerbricht Anfang 2006 die Ehe. Ahmed verbringt ein paar Tage auf der Straße und einige Wochen im Obdachlosenheim, bevor er Sevilai aus dem Laden wirft, der nun auch seine Wohnung wird. Drei Jahre später schließt er die Kohlenhandlung. Seitdem beliefert er nur noch Stammkunden.

Am letzten Abend vor Schließung des Ladens kommen Freunde und seine Söhne vorbei, Erinnerungen werden ausgetauscht, leise Wehmut kommt auf. Aus dem ältesten Sohn Oktay Özdemir ist ein bekannter Schauspieler geworden, der allerdings allzu häufig klischeehaft als türkischer Bandenjugendlicher besetzt wird. Die Kohlenhandlung erklärt er rückblickend zum mythologischen Ort: »Hier bin ich zum Mann geworden, und mein Vater war wie Herkules für mich.« Der Vater fügt hinzu: »Und er ist zwischen Kohle und Holz geboren.« Nun muss sich Ahmed etwas Neues aufbauen, denkt über einen Eisladen in Neukölln nach.

Der Abschied von dieser Kohlenhandlung steht auch für den Abschied von einem Kreuzberg für Menschen, die auf preiswerte Mieten angewiesen sind.