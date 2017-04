Oskar Lafontaine zur Frage, was das Plagiat ist

In einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag empfiehlt der Linke-Politiker Oskar Lafontaine der SPD eine Besinnung auf ihre Wurzeln. Indirekt teilt er ihr mit, seine Partei würde in dem Fall überflüssig:

(…) Obwohl Martin Schulz in der Sozialdemokratie wie ein Papst gefeiert wird, tritt man ihm sicher nicht zu nahe, wenn man vermutet, dass ihm die Sichtweise des Papstes »Diese Wirtschaft tötet« völlig fremd ist. (…)

Obwohl die Völker Europas immer weiter auseinanderdriften und die wirtschaftliche Vormacht Deutschlands zum Problem wird, unterstützen Martin Schulz und die deutschen Sozialdemokraten Merkels und Schäubles Sozialabbaudiktate und sind mitverantwortlich dafür, dass vor allem in den südeuropäischen Ländern die Jugend keine Zukunft hat. (…)

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nannte die Agenda 2010 den »größten Sozialabbau nach dem Zweiten Weltkrieg«. Das hinderte Schulz nicht daran, in seiner Antrittsrede auf dem SPD-Parteitag zu erklären, dass Gerhard Schröder »Deutschland so reformierte, dass wir alle noch heute davon profitieren«. (…) Wenn für Millionen Arbeitnehmer Altersarmut programmiert ist, wenn in Österreich der Durchschnittsrentner 800 Euro im Monat mehr hat als in Deutschland und wenn 40 Prozent der Deutschen heute ein geringeres Haushaltseinkommen haben als 1999, wie das DIW ermittelt hat, dann sind Sätze wie »Wir alle profitieren« oder »Deutschland geht es gut« ein blanker Hohn.

Gerhard Schröder warnt im aktuellen Spiegel die Genossen, die Politik der Konkurrenz zu übernehmen: »Die Leute wollen nicht das Plagiat, sondern das Original.« Wie recht er hat! Seit die SPD auf sein Betreiben das Programm der Arbeitgeberverbände, die Agenda 2010, übernahm, stürzte sie von 40,9 im Jahr 1998 auf 25,7 Prozent 2013 ab. Schröder hat bis heute nicht begriffen, warum Die Linke gegründet werden musste. Ein Ende von Lohndrückerei und Rentenkürzungen kann es in Deutschland erst dann wieder geben, wenn die SPD wieder vom Plagiat zum Original wird. (…)

Die »Radikale Linke Berlin« macht im Vorfeld der zweiten Aktionskonferenz zum G-20-Gipfel in Hamburg am kommenden Wochenende darauf aufmerksam, mit welcher Polizeistrategie bei dem Gipfeltreffen im Juli zu rechnen ist:

(…) Die zu erwartenden Proteste und Auseinandersetzungen verlangen den Repressionsbehörden neue Vorgehensweisen ab. Das, was sie in Hamburg erproben werden, sind sogenannte Aufstandsbekämpfungsstrategien in städtischen Ballungsgebieten. (…) Militär und Polizei haben früh erkannt, dass diese Orte nicht mit den Methoden konventioneller Kriegführung zu kontrollieren sind. Seit den 1990er Jahren forschen Thinktanks über die militärstrategischen Zusammenhänge von demographischem Wandel und Aufstandsbekämpfung.(…)

Auch die Umstrukturierung der Bundeswehr ist Teil der Veränderung der polizeilichen und militärischen Taktiken. (…) Die Debatte um Bundeswehr-Einsätze im Inneren ist längst von der Wirklichkeit eingeholt worden. Ob beim G-8-Gipfel in Heiligendamm 2007 oder bei der NATO-Sicherheitskonferenz in München, Bundeswehr-Soldat_innen sorgen mit für den reibungslosen Ablauf. Und auch in Hamburg werden, trotz der Beschwichtigungen des SPD-Innensenators, hochgerüstete Soldat_innen im Einsatz sein. (…)