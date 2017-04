Gewerkschafter im Dienst der Bosse

Spätnächtliche Maloche, gegen die der größte Gewerkschaftsdachverband Japans gar nichts einzuwenden hat: Bürogebäude in Tokio im März 2015 Foto: Issei Kato/Reuters

Glaubt man dem »sozialpartnerschaftlich« orientierten Teil der japanischen Gewerkschaftsbewegung, haben die lohnabhängig Beschäftigten des Landes Grund zur Freude. Die chronische, nicht selten zum frühen Tode führende Überlastung am Arbeitsplatz soll künftig der Vergangenheit angehören. Auf hundert Stunden im Monat sollen die zu leistenden Überstunden künftig gedeckelt werden. Man mochte das am vergangenen Dienstag beschlossene Abkommen zwischen der Regierung, Japans mit offiziell ca. 6,7 Millionen Mitgliedern größtem Gewerkschaftsbund Rengo und dem »Arbeitgeber«-Verband Keidanren für einen verfrühten Aprilscherz halten. Alle Beteiligten – auch Rengo, der der liberalen »Demokratischen Partei« nahesteht – meinen es jedoch bitterernst. Die Übereinkunft soll nun in Gesetzesform gegossen und Ende des Jahres im Parlament zur Abstimmung gestellt werden.

Hintergrund des Abkommens ist die von der rechtskonservativen Regierung unter Premierminister Shinzo Abe erklärte Absicht, die Arbeitswelt zu reformieren. Angesichts wachsender Unzufriedenheit über die anhaltend hohe Belastung durch exzessive Mehrarbeit, von der weite Teile der Bevölkerung betroffen sind, soll Handlungsbereitschaft signalisiert werden.

Zwar befindet sich die japanische Gewerkschaftsbewegung in der Defensive und hat aus ihrer seit den 80er Jahren andauernden Krise noch nicht herausgefunden. In letzter Zeit gehen jedoch immer mehr Menschen, deren Partner oder Familienangehörige vom Tod durch Überarbeitung betroffen sind, an die Öffentlichkeit und fordern eine Veränderung der vorherrschenden Arbeitskultur. Für den meist durch Herz- und Kreislaufbeschwerden verursachten Arbeitstod existiert schon lange ein eigener Begriff: »Karoshi« (Tod durch Überarbeitung). Sozialer Druck, eine gesellschaftlich forcierte (Über)identifikation mit dem »eigenen« Unternehmen sowie die Angst vor Arbeitsplatzverlust führen dazu, dass viele Beschäftigte lieber still leiden, statt Widerstand zu leisten. Viele Menschen haben sich aufgrund der Überlastung bereits das Leben genommen.

In dem nun beschlossenen Abkommen wird die Absicht erklärt, exzessiver Mehrarbeit entgegenzutreten. Jedoch ist in nahezu jeder Zeile die Handschrift von Keidanren erkennbar. Laut einem Bericht der Japan Times vom 28. März soll »Arbeitgeber«-Chef Sadayuki Sakakibara erklärt haben, dass »eine Regelung, die drastisch von der gegenwärtigen (Arbeits)Wirklichkeit abweicht«, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beeinträchtige. Den Gewerkschaftern war dieser Wunsch Befehl: Fortan sollen 720 Stunden Mehrarbeit im Jahr erlaubt sein – also durchschnittlich 60 im Monat. Wenn besonders viel zu tun ist, kann monatlich bis zu 100 Stunden zusätzlich gearbeitet werden. Die dafür nötige Übereinkunft zwischen Betriebsgewerkschaft und Unternehmensführung dürfte in den meisten Betrieben schnell zu erreichen sein.

Der etwas kämpferischere Gewerkschaftsdachverband Zenroren, der der auch auch im Parlament vertretenen Kommunistischen Partei nahesteht und laut staatlichen Zahlen 550.000 Mitglieder hat, übt in einer Erklärung vom 14. März Kritik an dem Abkommen. Zudem wirft er Rengo vor, dass der andere Beschäftigtenverbände nicht in die Verhandlungen eingebunden habe. Zenroren betont, dass laut offiziellen Verlautbarungen der Regierung bereits ein »stärkerer Zusammenhang« zwischen einem Gesundheitsleiden und der Situation am Arbeitsplatz bestehe, wenn die betreffende Person sechs Monate oder länger mehr als 45 monatliche Überstunden angehäuft habe. Zudem wird auf einzelne Gerichtsentscheidungen verwiesen, wonach mehr als 80 Überstunden im Monat einen Verstoß »gegen die öffentliche Ordnung und Moral« darstellten.

Das Internetportal Labournet Japan gab in einem Bericht vom 21. März die Worte einer Mutter wieder, deren Tochter sich nach unzähligen Überstunden über einen langen Zeitraum das Leben nahm. Sie wurden auf einer Protestversammlung am 15. März verlesen. »Menschen sind keine Computer oder Roboter. Ich lehne (das Konzept der, jW) 100 Überstunden pro Monat entschieden ab.«