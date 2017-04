Fluchtgrund Klimakatastrophe

Vom ansteigenden Meeresspiegel besonders bedroht: Armensiedlungen wie diese in der Stadt Yenagoa im Süden Nigerias Foto: Akintunde Akinleye/Reuters

Was haben Dürren und Überschwemmungen in Nigeria mit Deutschland zu tun? Sehr viel, sagt die große Mehrheit der Klimaforscher. Sie sind überzeugt, dass der vergleichsweise rasante Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur in den letzten 150 Jahren mit der exzessiven Verfeuerung fossiler Brennstoffe zu tun hat. Und damit, sagen sie wie auch zahlreiche Entwicklungshilfeorganisationen, tragen Länder wie die Bundesrepublik, deren Reichtum maßgeblich darauf basiert, Verantwortung dafür, dass vor allem in Ländern des Südens immer größere Flächen unbewohnbar werden.

Was Klimawandel für ihr Land bedeutet, schilderte am Donnerstag abend in Berlin die nigerianische Aktivistin Chinma George. Auf Einladung der Klimaallianz, eines Zusammenschlusses von rund 50 Organisationen, und von venro, Dachverband von rund 100 deutschen Entwicklungshilfeorganisationen, diskutierte sie anschließend unter anderem mit Peter Fischer vom Auswärtigen Amt und Marion Lieser von der Entwicklungshilfeinitiative Oxfam über Handlungsmöglichkeiten und -verpflichtungen der Bundesrepublik in Sachen Begrenzung der Erd­erwärmung und Hilfe für besonders betroffene Staaten.

Die Situation im ressourcenreichen Nigeria ist aus vielerlei Gründen dramatisch. Noch immer generiert das westafrikanische Land 80 Prozent seines Bruttoinlandsprodukts aus der Erdöl- und Erdgasförderung. Doch neben den global agierenden Konzernen profitiert nur eine kleine heimische Oberschicht davon. Rund 30 Millionen Menschen leiden unter der Verseuchung des Nigerdeltas durch die Ölindustrie, ihre Lebenserwartung ist seit Beginn der Förderung des »schwarzen Goldes« um etwa zehn Jahre gesunken.

Mehr als die Hälfte der Nigerianer lebt in extremer Armut, fast drei Viertel der 186 Millionen Einwohner halten sich mit kleinbäuerlicher Landwirtschaft über Wasser. Die Existenz dieser Bevölkerungsmehrheit ist durch immer länger werdende Dürreperioden einerseits und kürzere, dafür sehr viel heftigere Niederschläge andererseits bedroht. Erstere sorgen insbesondere im Norden des Landes für massive Ertragseinbußen, letztere spülen oft ganze Ernten hinfort. Allein 2012, berichtete George, verloren durch schwere Überschwemmungen zwei Millionen Menschen ihr Zuhause. Ebenfalls im Norden leidet die Bevölkerung unter der Ausbreitung der Wüste. Sie »frisst« jährlich rund 3.500 Quadratkilometer. Immer mehr Menschen konkurrieren daher um immer weniger fruchtbares Land. Dies, so George, heize vorhandene Konflikte an und sorge dafür, dass islamistische Gruppen wie Boko Haram leichtes Spiel bei der Rekrutierung von Kämpfern haben. Dies betrifft insbesondere das Becken des zu 90 Prozent ausgetrockneten Tschadsees im Grenzgebiet zwischen Nigeria, Kamerun, Niger und Tschad, der noch Anfang der 1960er Jahre der drittgrößte des Kontinents war. Wissenschaftler machen je zur Hälfte die massive Bewässerung entlang der Zuflüsse des Sees und den Klimawandel für diese Entwicklung verantwortlich.

Auf der anderen Seite geht immer mehr Land durch den Anstieg des Meeres­spiegels verloren. Einer Studie der Weltbank von 2013 zufolge wird Nigeria bei dessen Erhöhung um einen Meter bis zum Ende dieses Jahrhunderts, wie sie der Weltklimarat IPCC prognostiziert hat, einen Flächenverlust von weiteren rund 18.000 Quadratkilometern erleiden. Ihre Wohnung werden dadurch vor allem die Armen in den Küstenmetropolen verlieren. Nach Angaben von Oxfam lebt zum Beispiel die Mehrheit der rund 18 Millionen Einwohner von Lagos und Umgebung in stark überflutungsgefährdeten Armenvierteln in vorgelagerten Lagunen. Weltweit mussten nach Informationen der Entwicklungshilfeorganisation allein 2014 fast 20 Millionen Menschen wegen Unwetterkatastrophen oder Extremwetterlagen ihre Heimat verlassen. Die meisten dieser »Klimaflüchtlinge« migrieren innerhalb ihres Landes oder in die angrenzenden Staaten.

Wie die Diskussionsteilnehmer feststellten, haben Opfer des Klimawandels gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention kein Anrecht auf Asyl. Menschen, die aufgrund klimatischer Ereignisse ihre Lebensgrundlagen verlieren, gelten als »Wirtschaftsflüchtlinge« bzw. als Migranten. Außenamtsvertreter Peter Fischer sieht dies als durchaus problematisch an, denn ein Großteil derer, die deshalb ihre Heimat verlassen müssen, tue das nur, weil ihnen schlicht keine andere Wahl mehr bleibt.

Während Chinma George die Bundesrepublik mahnte, ihre eigenen Ziele in punkto Reduzierung des Treibhausgasausstoßes ernstzunehmen und die Kohleförderung und -verstromung so schnell wie möglich zu beenden, forderte Marion Lieser, Geschäftsführerin von Oxfam Deutschland, ein Umdenken im Umgang mit Migration. Diese müsse angesichts der gravierenden klimatischen Veränderungen mindestens teilweise ermöglicht werden. Zugleich verlangte sie, deutsche Entwicklungspolitik müsse sich darauf konzentrieren, ökologische Anbaumethoden und die Verwendung traditioneller, besonders dürreresistenter Sorten zu unterstützen, um den Menschen das Überleben in ihrer Heimat zu ermöglichen. Auch der Ausbau einer dezentralen Stromerzeugung insbesondere mit Solarenergie müsse massiv gefördert werden. Mit Blick auf die gemeinsame Tagung von Bundesverteidigungs- und Entwicklungsministerium vergangene Woche (siehe dazu jW vom 31.3.) bekundete Lieser ihr »Unwohlsein« darüber, dass mittlerweile alle entwicklungspolitischen Ansätze »dem Thema Flucht und Migration untergeordnet« seien.