Gunst der Stunde

Sigmar Gabriel (SPD), hier noch Bundeswirtschaftsminister, besuchte im November mit einer Delegation deutscher Unternehmer China (Hongkong, 4.11.2016) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Kulisse passte für die Mitteilung, die Außenminister Sigmar Gabriel der Öffentlichkeit zu machen hatte. Fast 400 Wirtschaftsvertreter und Diplomaten hatten sich am 24. März in den noblen Hallen des Hamburger Rathauses eingefunden, um zwischen riesigen Wandgemälden und unter hell erstrahlenden Kronleuchtern das »Liebesmahl« zu feiern, die jährliche zentrale Festveranstaltung des für Asien und die Pazifikregion zuständigen Außenwirtschaftsverbandes »Ost­asiatischer Verein« (OAV). Gabriel war als Festredner eingeladen, und er kam nach ein paar Vorbemerkungen rasch zur Sache. »Die Zukunft Europas, das transatlantische Verhältnis, die Krisen um uns herum, in der Ukraine, in Sy­rien – all diese Themen beschäftigen uns außenpolitisch enorm«, stellte er fest – und doch komme bei all den aufwendigen Aktivitäten etwas zu kurz: Asien. Das dürfe aber keinesfalls so bleiben, äußerte Gabriel. »Denn ich bin überzeugt: Asien ist eine Schlüsselregion für die Zukunft Deutschlands und Europas.« Und daraus folgt? »Wir brauchen eine strategische Neuorientierung unserer Asienpolitik.«

Die deutsche Asienpolitik wird seit geraumer Zeit, sieht man einmal vom Sonderfall Afghanistan ab, vor allem vom Verhältnis zu China geprägt. Da sind natürlich vor allem die wichtigen Wirtschaftsbeziehungen: Mit einem bilateralen Handelsvolumen von fast 170 Milliarden Euro lag die Volksrepublik 2016 auf der Rangliste der deutschen Außenhandelspartner auf Platz eins. Auch bei den Investitionen gewinnt sie weiterhin an Bedeutung; die Erhebung der Deutschen Bundesbank bezifferte den saldierten Bestand der unmittelbaren und mittelbaren deutschen Direktinvestitionen in China Ende 2014 auf beinahe 60 Milliarden Euro – mehr als in den meisten europäischen Ländern inklusive Frankreich. Parallel hat Berlin sich konsequent bemüht, in Asien den Aufbau eines strategischen Gegengewichts gegen die Volksrepublik zu fördern, die ja dank ihrer ökonomischen Erfolge immer mächtiger wird; dazu hat es engere Kontakte etwa zu Indien oder zu dem südostasiatischen Staatenbund ASEAN gesucht – allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg. Auch wenn einige Länder Ost- und Südostasiens treue Käufer deutscher Rüstungsgüter wurden: Der politische Einfluss Berlins in der Re­gion ist noch durchaus begrenzt.

Das aber könnte sich auf lange Sicht als gravierender Nachteil für das machtbewusste deutsche Establishment erweisen. Denn der Schwerpunkt der Weltwirtschaft und damit auch der Weltpolitik verlagert sich immer mehr vom Atlantik zum Pazifik. Über das Südchinesische Meer wurde zum Beispiel im vergangenen Jahr mit Waren im Wert von rund 5,3 Billionen US-Dollar fast ein Drittel des gesamten Welthandels transportiert – ein Ausdruck der Tatsache, dass der Anteil Asiens an der globalen Produktion und am Welt-Bruttoinlandsprodukt immer weiter steigt. Belief letzterer sich, kaufkraftbereinigt, im Jahr 1990 noch auf dürftige 23,2 Prozent, so ist er bis 2014 bereits auf 38,8 Prozent gestiegen und könnte laut Schätzungen der Beratungsgesellschaft Deloitte im Jahr 2025 rund 45 Prozent erreichen. Der Anteil der USA und der 27 verbleibenden EU-Staaten am globalen Bruttoinlandsprodukt hingegen ist bereits auf 16 respektive 15 Prozent zurückgegangen und dürfte laut Schätzungen der Beratungsgesellschaft PwC weiter schrumpfen – langfristig bis 2050 auf zwölf respektive neun Prozent. Schon jetzt lägen »neun der zehn größten Containerhäfen in Asien«, stellte Gabriel beim OAV-»Liebesmahl« in Hamburg zudem fest: »Erst in den Top 20 tauchen europäische Häfen auf«.

Nicht nur das. Mit der ökonomischen Stärke wächst der politische Einfluss Asiens; und auch auf militärischem Feld verschieben sich die Kräfteverhältnisse. Im Februar schreckte eine Analyse des Londoner International Institute for Strategic Studies (IISS) die westliche Öffentlichkeit auf. Chinas Aufrüstung mache rasche Fortschritte, konstatierte das IISS: »Die westliche Dominanz auf dem Feld hochentwickelter Waffen« könne »nicht länger als selbstverständlich betrachtet« werden. In der Luftwaffentechnologie scheine die Volksrepublik bereits »nahezu Gleichstand mit dem Westen« zu erreichen; sie sei etwa dabei, die am weitesten reichende Luft-Luft-Rakete der Welt zu entwickeln. In der Drohnentechnologie sei China den NATO-Staaten möglicherweise sogar voraus. Beijing ist dabei, seine erste Militärbasis auf dem afrikanischen Kontinent zu errichten – in Dschibuti –, und führt erste Militärmanöver im Mittelmeer durch. Das Europaparlament diagnostizierte Mitte März bereits »das Entstehen neuer geopolitischer und geostrategischer Rahmenbedingungen, die sich in der Vormachtstellung der asiatischen gegenüber der euro-atlanischen Region manifestieren«.

Was tun? Die Zeit sei günstig, legte Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, nach Gabriels Rede beim OAV-»Liebesmahl« nahe: Durch die Aufkündigung des Transpazifischen Freihandelsabkommens TPP durch US-Präsident Donald Trump habe die US-Außenpolitik »einen deutlichen Glaubwürdigkeitsverlust erlitten«. Können Berlin und die EU nun in die Lücke stoßen? In Sachen Freihandelsabkommen versucht Brüssel dies schon (siehe Text unten); die Firmen des OAV wären, wenn es darum geht, etwaigen Abkommen konkrete Geschäften folgen zu lassen, die erste Adresse. Gabriel hat in Hamburg geäußert, der systematische Ausbau des Freihandels müsse ein erstes Element der neuen deutschen Asien­strategie sein. Darüber hinaus wolle die Bundesregierung »die regionalen Institutionen in Asien stärken«, etwa ASEAN. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung des Versuchs, eine Gegenmacht gegen China zu bilden.

Last but not least werde Berlin sich in Zukunft »einbringen, um die maritime Sicherheit in Asien zu stärken«, teilte Gabriel mit. Die Formulierung zielt auf die Territorialstreitigkeiten um Inseln im Südchinesischen Meer, bei denen mehrere ASEAN-Mitgliedstaaten und China sich feindlich gegenüberstehen. Die Volksrepublik versucht seit geraumer Zeit ihre Ansprüche dort durchzusetzen und sieht sich damit konfrontiert, dass die Vereinigten Staaten regelmäßig Kriegsschiffe in die umstrittenen Seegebiete entsenden, um chinesische Positionen zu unterminieren. Im vergangenen Jahr hat der französische Verteidigungsminister Jean-Yves Le Drian verlangt, auch die EU müsse in Zukunft regelmäßig Marinepatrouillen im Südchinesischen Meer durchführen. Nun drängt zudem Berlin mit der »strategischen Neuorientierung« seiner Asienpolitik explizit stärker in den Konflikt – um im künftig asiatischen Gravitationszentrum der Weltpolitik Präsenz zu zeigen. Die neue Runde im Machtkampf ist eröffnet.