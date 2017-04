Auftakt zum Deutschen Herbst

Der Tatort mit den zugedeckten Leichen, Aufnahme vom 7.4.1977 Foto: Heinz Wieseler/dpa

Nicht nur in der Bundesrepublik ging nach 1968 aus den Reihen der Studenten- und Jugendbewegung eine bewaffnet kämpfende Fraktion der radikalen Linken hervor, die auf einen Systemsturz durch Anschläge gegen Repräsentanten von Staat und Kapital setzte. In Italien, den USA und Japan entstanden ähnliche Gruppierungen, die sich am lateinamerikanischen Konzept der Stadtguerilla orientierten. Der äußerst brutal geführte Krieg der USA in Vietnam, das Abflauen der 68er-Bewegung und eine existentialistisch aufgeladene Unbedingtheit angesichts von Revolutionen und Kriegen auf der ganzen Welt befeuerte alle diese Versuche.

Schnell wurde aus der Konfrontation ein Selbstläufer, nicht zuletzt weil auf seiten des deutschen Staates eine im Faschismus sozialisierte Politikergeneration agierte. Das Ringen um die Gefangenen der »ersten Generation« der 1970 gegründeten Roten Armee Fraktion (RAF) – Andreas Baader, Gudrun Ensslin, Jan-Carl Raspe und Ulrike Meinhof – endete schließlich mit dem Tod der Gründergeneration der RAF in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim. Die neue RAF positionierte sich bar einer klaren revolutionären Strategie als »Befreit-die-Guerilla-Guerilla«, wie es der libertäre Dichter Peter-Paul Zahl polemisch formulierte.

Als Auftakt des sogenannten Deutschen Herbstes erschoss am 7. April 1977 in Karlsruhe das »Kommando Ulrike Meinhof« den amtierenden Generalbundesanwalt Siegfried Buback, seinen Fahrer Wolfgang Göbel sowie den Leiter der Fahrbereitschaft der Bundesanwaltschaft, Georg Wurster. Das ehemalige Parteimitglied der NSDAP Buback arbeitete überwiegend für die Abteilung Landesverrat und war dort schon vor seiner Amtszeit als Generalbundesanwalt für die Fahndungen nach führenden RAF-Terroristen der ersten Generation verantwortlich. Nach Buback wurden im Juli noch der Vorstandssprecher der Dresdner Bank AG Jürgen Ponto sowie im September der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer ermordet.

Distanzierung

Die RAF forderte bedingungslose Unterstützung ein. Vielen Linken kam diese Vehemenz gelegen, sich von jeglichem »Terrorismus« zu distanzieren und mit dem Status quo zu arrangieren, obwohl man noch wenige Jahre zuvor allerorten die »Gewaltfrage« diskutiert hatte. Andere versuchten den Spagat, das sinnlose Morden zu kritisieren, doch die negative Dynamik nicht alleine bei der Guerilla zu verorten.

Eine weitverbreitete Position der legalen Linken brachte Hermann L. Gremliza in seiner Kolumne »Trauer um Buback« in der linken Monatszeitschrift Konkret auf den Punkt: »Ich wünschte, Siegfried Buback wäre nicht ermordet worden. Aber ich weigere mich, ein trauerndes Mitgefühl bei Staatsschutzorganen anzuliefern, die jene Atmosphäre der Gewalt erst geschaffen haben, in der Bubacks gewaltsamer Tod möglich wurde. Der erste Tote hieß Benno Ohnesorg, und Kurras hieß der Schütze, der freigesprochen wurde.« Damit verwies er auf den 2. Juni 1967, den Tag, an dem der Student Ohnesorg auf einer Demonstration gegen den Schah-Besuch von einem Berliner Polizisten erschossen worden war.

Im April 1977 erschien in der Zeitung des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) der Universität Göttingen eine Schrift namens »Buback – ein Nachruf«. Dieser war verfasst von einem Göttinger Sponti aus der eher hedonistischen und sozialrevolutionären Fraktion der Neuen Linken. Darin artikulierte er seine spontane Freude über den Mord an Buback: »Meine unmittelbare Reaktion, meine ›Betroffenheit‹ nach dem Abschuss von Buback ist schnell geschildert: Ich konnte und wollte (und will) eine klammheimliche Freude nicht verhehlen. Ich habe diesen Typ oft hetzen hören. Ich weiß, dass er bei der Verfolgung, Kriminalisierung, Folterung von Linken eine herausragende Rolle spielte.«

Der Schreiber unterzeichnete das Pamphlet mit »Mescalero« und gab sich als Mitglied der Bewegung »Undogmatischer Frühling« zu erkennen, die damals gemeinsam mit der »Sozialistischen Bündnisliste« den Göttinger AStA stellte. Der Nachruf kritisierte eindeutig die terroristische Praxis der RAF und lud die außerparlamentarische Linke dazu ein, sich neue Gedanken über antagonistische Praxisformen und Militanz zu machen.

Repression und Zensur

Die Reaktionen waren heftig. Justiz, Polizeiorgane und Hochschulleitung machten mobil. In den Massenmedien, selbst in liberalen Zeitungen wie der Frankfurter Rundschau, wurde der sogenannte Mescalero-Nachruf als Ausgeburt »kranker Gehirne« und Musterbeispiel für »blanken Faschismus« bezeichnet. Dabei wurde der vollständige Text nirgends in der Presse veröffentlicht und dessen zentrale Intention, die Absage an Gewaltanwendung wie im Falle des Attentats auf Buback, unterschlagen.

Der Göttinger AStA und andere, die den Artikel nachdruckten oder herausgaben, wurden mit Strafanzeigen überzogen, der niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst Eduard Pestel (parteilos) schickte eine distanzierende Erklärung an etliche Hochschullehrer mit dem dringenden Anraten, diese zu unterschreiben. Der in Hannover lehrende linksradikale Sozialpsychologe Peter Brückner weigerte sich öffentlich zu unterzeichnen. Er argumentierte gegen die abverlangte Erklärung: Annähernd jedes Verständnis von Staat und Verfassung, das links von Carl Schmitt stehe, werde in der Konstruktion eines intimen Wir-Gefühls zwischen Staat und Hochschullehrern als nicht verfassungskonform markiert. Die Strafe folgte auf dem Fuße. Wegen seiner Mitherausgeberschaft des Nachrufs wurde er im Oktober 1977 vom Dienst suspendiert.

Der Mord an Siegfried Buback ist bis heute nicht aufgeklärt. Im Laufe der 1980er Jahre wurden Christian Klar, Knut Folkerts und Brigitte Mohnhaupt in unterschiedlichen Prozessen für die Tat verurteilt. Ihre Täterschaft wurde allerdings immer wieder öffentlich angezweifelt. 2010 begann ein neuer Prozess gegen das Ex-RAF-Mitglied Verena Becker, der maßgeblich auf Recherchen von Siegfried Bubacks Sohn, Michael Buback, zurückging. Becker wurde daraufhin 2012 zu vier Jahren Haft wegen Beihilfe verurteilt.