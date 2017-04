Was hat Professor Karl-Friedrich ­Boerne bei der Leiche gefunden? ­Kommissar Frank Thiel ist gespannt: »Tatort: Fangschuss« Foto: WDR/Thomas Kost

Neues vom Neandertaler oder das Geheimnis unserer Herkunft

Leben die Neandertaler womöglich immer noch mitten unter uns, fragen hier findige Forscher. Die Antwort ist aber doch schon klar.

Arte, Sa., 20.15

Michael Haneke – Porträt eines Filmhandwerkers

Anlässlich des 75. Geburtstages des Regisseurs Michael Haneke unternimmt dieses Porträt den Versuch, den Rhythmus des »Hanekeschen Lebens« nachzuempfinden. Dessen Filmschaffen lässt sich auf einen Kampf gegen seine überbordenden morbiden Gedanken zurückführen, die nur von der geschäftigen Kreativität während eines Drehs für einen kurzen Augenblick vertrieben werden kann. Da versteht man, was Peter Handke daran nicht mag.

3sat, Sa., 23.35

Shanghai

US-Geheimagent Paul Soames (John Cusack) reist Ende 1941 mit seiner Geliebten, der deutschen Diplomatengattin Leni Mueller (Franka Potente), nach Shanghai. Als Journalist getarnt, soll er in der weitgehend von Japanern besetzten Metropole seinen Kollegen und Freund Connor (Jeffrey Dean Morgan) unterstützen. Sehr dünn, aber spannend. USA/CHN 2010. Regie: Mikael Håfström.

Das Erste, Sa., 23.40

Unter unserem Himmel

Autobahngeschichten – Am Frankenschnellweg

Wer hier schon oft im Stau gestanden hat, wird den Lauf der Kamera genießen. Und beim nächsten Mal einfach vorher abfahren.

BR, So., 19.15

Tatort: Fangschuss

Hat sich IT-Experte Sebastian Sandberg wirklich selbst von seinem Balkon gestürzt? Die Kommissare Frank Thiel und Nadeshda Krusenstern nehmen die Ermittlungen auf. Regie führte Buddy Giovinazzo. Das lohnt sich dann immer. Mit Axel Prahl (Frank Thiel), Christine Urspruch (Silke »Alberich« Haller).

Das Erste, So., 20.15

Küss mich, Dummkopf

Später Höhepunkt. Wir befinden uns genau auf der Schwelle zur sexuellen (Pop-)Revolution. Was Billy Wilder hier mutig in maximaler Andeutung zeigt, ist keine fünf Jahre später ein alter Hut. Dino ist ein berühmter Sänger und Schürzenjäger, der nach einem Auftritt in Las Vegas, auf dem Weg nach Hollywood, einen vermeintlich kurzen Zwischenstopp in einer kleinen Stadt in Nevada einlegt. Hier wird er jedoch von zwei Amateur-Songwritern in Beschlag genommen. Mit Dean Martin (Dino), Kim Novak (Polly the Pistol), Ray Walston (Orville). USA 1964. Regie: Billy Wilder.

3sat, So., 21.45