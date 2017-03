»Energiekonzern RWE eskaliert«

Das Bündnis »Ende Gelände« informierte am Freitag über das juristische Vorgehen des Energiekonzerns RWE gegen Umweltaktivisten:

Das massenhafte Begehen des Tagebaus Garzweiler (im Sommer 2015, jW) (...) zieht zivilrechtliche Folgen nach sich. Nachdem zahlreiche Menschen Unterlassungserklärungen nicht oder abgeändert unterschrieben haben, klagt RWE nun Unterschriften vor den Landgerichten ein. Bereits im vergangenen Jahr ließ der Energiekonzern durch seine Anwaltskanzlei über hundert Unterlassungsverpflichtungserklärungen an Aktivisten verschicken. Darin sollen sie rechtlich bindend versprechen, jedes Betreten aller RWE-eigenen Anlagen inklusive Tagebaue und Rodungsflächen zu unterlassen. RWE bezeichnete das Verschicken der Unterlassungsverpflichtungserklärungen gegenüber WDR und Kölner Stadtanzeiger als »Deeskalation«. Die Unterzeichnung sei »freiwillig«. Das Unternehmen wolle den Aktiven Geldstrafen ersparen und Strafbefehle zurückziehen.

»Wenn ich mich weigere, die Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, riskiere ich ein Zivilrechtsverfahren von mehreren tausend Euro«, sagt Dorothee Häußermann von »Ende Gelände«. »Es ist ein Witz, hier von einer ›freiwilligen‹ Unterschrift zu sprechen. Deeskalation geht anders.« Derzeit sind elf Personen von einer Klage betroffen. Im Falle einer Niederlage bei der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht könnten sich die Kosten pro Person bereits auf bis zu 8.000 Euro belaufen. (...)

Die Hilfsorganisation Pro Asyl und der Flüchtlingsrat Niedersachsen kritisierten am Donnerstag, dass die Bundesregierung den Familiennachzug von Flüchtlingskindern systematisch verhindere:

»Statt endlich eine überfällige Gesetzesreform anzustrengen, die den Rechtsanspruch von Eltern und Geschwistern auf einen Familiennachzug zu hier lebenden Flüchtlingskindern regelt, streut die Bundesregierung der Öffentlichkeit mit ›Härtefall-Lösungen‹ Sand in die Augen«, kommentierte Günter Burkhardt die Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD zum Thema »Familiennachzug zu Flüchtlingskindern« (...)

Eltern von in Deutschland anerkannten minderjährigen Flüchtlingen haben einen Anspruch auf Familiennachzug. Den minderjährigen Geschwistern wird dieses Recht jedoch mit der Begründung verweigert, es läge kein Nachweis von »ausreichendem Wohnraum« vor. Im Ergebnis lassen die Eltern entweder ihre weiteren minderjährigen Kinder allein im Ausland zurück, oder die Eltern verzichten auf den Familiennachzug und damit auf die familiäre Gemeinschaft mit ihrem in Deutschland als Flüchtling anerkannten Kind. Langwierige Rechtsstreitigkeiten (...) trennen Kinder von ihren Eltern und Geschwistern auf Jahre.

Pro Asyl und Flüchtlingsrat Niedersachsen fordern die Regierungskoalition zum sofortigen Handeln auf: Auch für die Geschwisterkinder von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen muss es einen Rechtsanspruch auf Familiennachzug ohne Auflagen und Bedingungen geben. Die Regierungskoalition drückt sich um die fällige Gesetzesänderung herum, die auch vom niedersächsischen Innenministerium gefordert wird. In einem Brief vom 13. März schreibt Staatssekretär Stephan Manke an die Bundes- und Landesinnenminister: »Daher ist es aus meiner Sicht dringend notwendig, zu einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen zu kommen. Ziel einer solchen Gesetzänderung muss es sein, dann Ausnahmen vom Erfordernis ausreichenden Wohnraums zulassen zu können, wenn der Nachzug weiterer Angehöriger im Zusammenhang mit dem Nachzug der Kernfamilie zu in Deutschland anerkannten Flüchtlingen erfolgt.«