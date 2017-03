Mordsexperte des Tages: Franz Josef Jung (CDU)

Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Ein früherer Kriegsminister macht noch mal richtig Kasse. Am Freitag berichtete die Welt, der CDU-Vizefraktionsvorsitzende im Bundestag, Franz Josef Jung, wechsele zum Bombenbauer Rheinmetall. Am 9. Mai soll er auf der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat gewählt werden. Es ist eine schwarz-gelbe Wiedervereinigung, denn beim Düsseldorfer Mordgerätelieferanten trifft Jung auf seinen alten Kolonialkumpel, den früheren Entwicklungsminister Dirk Niebel (FDP), der dort seit 2015 den Bereich »Internationale Strategieentwicklung und Regierungsbeziehungen« leitet.

Gewissensbisse wird Jung keine haben. Mit soviel Geld, wie er für seine Dienste erhalten wird, lässt es sich beseelt einschlafen. Bei 60.000 Euro plus Spesen hat man keine Bilder von verkrüppelten Kriegsopfern vor Augen. Unter seiner Ministerialdirektion ordnete Oberst Georg Klein im afghanischen Kundus den Beschuss eines Tanklasters an. Mindestens 100 unbewaffnete Menschen, darunter Frauen und Kinder, wurden ermordet.

Ein Rheinmetall-Sprecher begründete die geplante Berufung demnach mit der »Expertise von Jung im Verteidigungsbereich«, berichtete dpa. Für den G-8-Gipfel brach Jung kurzerhand das Grundgesetz, damit wehrfähige Düsenjets über Demonstranten donnern durften.

Um Passagierflugzeuge abzuballern, war er gern auch für einen Bruch der Verfassung zu haben: »In der Zwischenzeit würden wir beispielsweise unter Berufung auf einen übergesetzlichen Notstand eingreifen, auch wenn keine grundgesetzliche Klarstellung erfolgt ist«, raunte er im Juni 2006 vor Journalisten. Künftig wird er es leiser angehen: »Manchmal sind Dinge, die intern besprochen werden, wichtiger und effektiver als die Dinge, die öffentlich erörtert werden«, erklärte er am Freitag im Deutschlandfunk zu den Beziehungen zur türkischen Regierung. Rheinmetall wird liefern, Jung wird es einfädeln, Kurden und Syrer werden sterben.