Richter ziehen Schlussstrich

Kein Foto, keine Probleme: Eine Anhängerin von Präsident Nicolás Maduro am Donnerstag vor dem Obersten Gerichtshof Venezuelas in Caracas Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Washington ist empört. »Wir betrachten dies als einen ernsten Rückschlag für die Demokratie in Venezuela«, verbreitete das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit), nachdem der Oberste Gerichtshof (TSJ) des südamerikanischen Landes verkündet hatte, angesichts der anhaltenden Rechtsverstöße durch die Nationalversammlung die Gesetzgebung bis auf weiteres selbst zu übernehmen. Den Venezolanern werde das Recht vorenthalten, über die Zukunft ihres Landes mittels der gewählten Abgeordneten mitzubestimmen, hieß es aus den USA, deren Präsident liebend gern per Dekret an allen anderen Staatsgewalten vorbeiregiert. Einen Verstoß »gegen die verfassungsmäßige Ordnung« in Venezuela beklagte das Außenministerium in Brasilien, dessen Chef nur durch den parlamentarischen Putsch gegen die gewählte Präsidentin Dilma Rousseff ins Amt gekommen ist.

Der TSJ hatte am Mittwoch abend (Ortszeit) in einem Urteil festgestellt, dass »vor dem Hintergrund der Nichtbeachtung« früherer Entscheidungen der Justiz durch die Nationalversammlung nichts dagegen spreche, dass die Regierung im Bereich der Erdölförderung Joint-ventures einrichtet, obwohl gesetzlich eine vorherige Zustimmung des Parlaments vorgesehen ist. Die Exekutive müsse »im Geiste« dieser Regelung handeln und den TSJ über die Einzelheiten der Einrichtung von Gemeinschaftsunternehmen informieren, »einschließlich der besonderen Vorteile, die diese für die Republik hat«. Die Nationalversammlung habe, da sie nur noch »de facto« agiere, keine Kompetenzen mehr, in diesen Prozess einzugreifen, so die Richter.

Die Entscheidung des TSJ ist folgerichtig. Im vergangenen Jahr ordneten die Richter vorläufig an, drei Abgeordnete aus dem Bundesstaat Amazonas wegen einer Wahlanfechtung zunächst nicht in den Parlamentsbetrieb einzubeziehen. Das wurde vom Präsidium der Legislative ignoriert, die Abgeordneten wurden vereidigt und nehmen seither an den Abstimmungen teil. Daraufhin erklärten die obersten Richter alle Beschlüsse der Nationalversammlung für ungültig. Insofern ist die Entscheidung der Justiz, die Aufgaben der Legislative zunächst selbst zu übernehmen, nur konsequent. Zumal die Verfassung Venezuelas eindeutig festlegt, dass im Falle von Konflikten zwischen den Staatsgewalten der TSJ das letzte Wort hat.

Wenig überraschend, gehörte der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, zu den ersten, die im Zusammenhang mit der Entscheidung des TSJ von einem »Staatsstreich« der Regierung sprachen. Auch der Präsident des Europaparlaments, Antonio Tajani – ein Parteifreund des früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi –, erklärte, dass Brüssel die Nationalversammlung als »einzige legitimierte Staatsgewalt« in Venezuela unterstütze und den »vom Regime in Venezuela durchgeführten Selbstputsch« verurteile.

Demgegenüber rief der frühere spanische Ministerpräsident José Luis Rodríguez Zapatero, der die internationalen Vermittlungsbemühungen zwischen Regierung und Opposition in Venezuela leitet, zu Geduld und Zurückhaltung auf. Er werde sich weiter für einen Dialog einsetzen, erklärte der Sozialdemokrat. Die von ihm mit vermittelten Gespräche waren Ende vergangenen Jahres von der rechten Opposition abgebrochen worden.

Die Juristin Ana Cristina Bracho wies am Donnerstag gegenüber der Tageszeitung Correo del Orinoco die Vorwürfe eines Staatsstreichs zurück. Sie erinnerte daran, dass die rechte Mehrheit der Nationalversammlung Anfang des Jahres einen Beschluss gefasst habe, demzufolge Präsident Nicolás Maduro sein »Amt aufgegeben« habe, also abgesetzt sei. In der Folge entsandte das Parlamentspräsidium eigene Vertreter zu internationalen Gipfeltreffen, die den Anspruch vertraten, »für Venezuela« zu sprechen – und stellte sich damit offen gegen die verfassungsmäßige Gewaltenteilung.

Die rechte Parlamentsmehrheit zeichnet auf diese Weise – sekundiert von den meisten internationalen Medien – das Bild eines »gescheiterten Staates« ohne rechtmäßige Strukturen, obwohl es eine gewählte, von Maduro geführte Regierung gibt. Zur direkten Übernahme der Staatsgewalt durch die Opposition oder zu einer ausländischen »humanitären« Intervention ist es dann nicht mehr weit.