Koloniale Expansion

Gegen zionistische Landnahme: Palästinenser demonstrieren in Hebron gegen ein Siedlung (26.3.2017) Foto: Mussa Qawasma/Reuters

Israel verhindert mit allen Mitteln eine Zweistaatenlösung und damit einen Frieden im Nahen Osten. Das israelische Sicherheitskabinett unter Leitung von Premierminister Benjamin Netanjahu hat am Donnerstag abend zum ersten Mal seit 1991 beschlossen, eine neue Siedlung im besetzten Westjordanland zu bauen. Dabei handelt es sich um Emek Schilo nahe Ramallah.

Die rechte Regierungskoalition Israels führt damit ihre völkerrechtswidrige Siedlungspolitik fort. Diese war im vergangenen Dezember vom UN-Sicherheitsrat in der Resolution 2334 verurteilt worden. Das Gremium rief damals zudem dazu auf, derartige Aktivitäten sofort zu stoppen.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte am Freitag »alle einseitigen Handlungen wie die aktuelle, die den Frieden bedrohen und die Zweistaatenlösung untergraben«, meldete dpa. Die Bundesregierung übte laut dpa am Freitag verhalten Kritik: Die Siedlungen seien völkerrechtswidrig und ein Hindernis für den Friedensprozess, hieß es aus Berlin, ohne dass indes Gegenmaßnahmen in Betracht gezogen würden.

Hanan Aschrawi von der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) warf am Freitag der israelischen Regierung vor, mit der Entscheidung ihre »systematische Politik des Kolonialismus, der Apartheid und der ethnischen Säuberung« fortzusetzen, berichtete AFP. Die Menschenrechte, die Unabhängigkeit und die Würde der Palästinenser würden damit missachtet.

Die menschenrechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Annette Groth, forderte in einer Stellungnahme die Vereinten Nationen auf, »sich mit Nachdruck dafür einsetzen, dass der Beschluss des Weltsicherheitsrats vom Dezember 2016 umgesetzt und der Wahrung der Menschenrechte und des Völkerrechts in den besetzten palästinensischen Gebieten endlich zur Geltung verholfen wird«.

Außerdem wies Groth auf die Rolle der USA hin: »In Zeiten eines US-Botschafters David Friedman in Israel, der die illegalen Siedlungen aktiv unterstützt und für eine möglichst baldige Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem plädiert, scheinen alle Tabus außer Kraft gesetzt zu sein.« Bereits am Montag hatte die US-Botschafterin bei den UN, Nikki Haley, auf der Jahreskonferenz der zionistischen Organisation AIPAC in Washington erklärt, dass »die Zeit des Israel-Bashings« vorbei sei.