Land zahlt nicht

Vor dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin demonstrierten am Freitag rund 150 Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen, die in den vergangenen Monaten vor Flüchtlingsunterkünften ihren Dienst getan hatten. Die Security-Unternehmen waren von dem ehemaligen Betreiber der Heime, Pewobe, beauftragt worden und haben nach eigenen Angaben bereits seit drei Monaten kein Geld mehr von der Landesbehörde erhalten. Wenn dies nicht bald geschehe, müssten sie Angestellte entlassen, erklärte der Anmelder des Protests. (jW)