Betreuter Terror

Polizisten und Rettungskräfte am Morgen nach dem Lastwagenanschlag am Tatort auf dem Berliner Breitscheidplatz Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Vertuschen, täuschen und tricksen. Nicht anders lässt sich die Strategie der zuständigen Sicherheitsbehörden und Politiker im Fall des Terroranschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember 2016 beschreiben. Inzwischen darf als gesichert gelten, dass der offenbar von dem Tunesier Anis Amri verübte Terrorakt, bei dem zwölf Menschen ihr Leben verloren und über 50 Personen teils schwer verletzt wurden, hätte verhindert werden können. So hatte das Berliner Landeskriminalamt (LKA) die Observation Amris bereits am 15. Juni 2016 eingestellt. Während das LKA der Bundeshauptstadt nach dem Anschlag behauptete, es habe keine Hinweise gegeben, die auf die Begehung einer schweren Straftat durch Amri schließen ließen, stellt sich die Realität anders dar. So hatte der marokkanische Geheimdienst sowohl dem Bundesnachrichtendienst als auch dem Bundeskriminalamt Informationen übermittelt, denen zufolge Amri einen Anschlag planen könnte. In einem »Sachstandsbericht« des LKA vom 30. Juni, den der Rundfunk Berlin Brandenburg (RBB) am Donnerstag auszugsweise ins Internet stellte, stand zudem, dass Amri weiterhin mit zwei radikalen Salafisten verkehre. Obwohl das LKA daraufhin die richterliche Genehmigung erhielt, den Tunesier weiter zu observieren, wurde die Überwachung nicht wieder aufgenommen. Obwohl es im besagten Sachstandsbericht heißt, dass Amri sich »weiterhin konspirativ« verhalte und versuche, »in Telefongesprächen (...) gezielt Fehlinformationen in Bezug auf seinen Standort zu verbreiten«.

Neben den Berliner Sicherheitsbehörden begingen die in Nordrhein-Westfalen schwerwiegende Fehler. Bereits im Frühjahr 2016 hatte das LKA Düsseldorf Berichte darüber erhalten, dass Amri andere Personen auffordere, mit ihm Attentate zu begehen. Auch soll er sich im Internet über Bombenbau und den Kauf großkalibriger Schnellfeuergewehre informiert haben. Ein verdeckter Ermittler hatte bereits im Juli 2016 das LKA informiert, Amri prahle damit, ein Blutbad anzurichten. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) und NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) müssen sich die Frage gefallen lassen, welche Verantwortung sie selbst in der »Causa Amri« tragen. Schon jetzt fordern alle Oppositionsparteien im Landtag von NRW Jägers Rücktritt. Geisel hatte kundgetan, dass Amri unter anderem aufgrund seines Drogenkonsums nicht mehr »dem Bild des islamistischen Überzeugungstäters« entsprochen habe. Ähnlich hatte sich Christian Steiof, Chef des Berliner LKA geäußert, als er im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses noch am 23. Januar Amris Wirken verharmlost hatte. Der Vizechef des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) im Bundestag, André Hahn (Die Linke), erklärte am Donnerstag abend, er könne dem vom Ständigen Bevollmächtigten vorgelegten Bericht zu Amri und der Bewertung der Koalitionsfraktionen nicht zustimmen. Er sei »an ganz entscheidenden Stellen unvollständig«. Dem PKGr seien von LKA, Justiz und Verfassungsschutz in NRW so gut wie keine Unterlagen übergeben worden. Der Bericht suggeriere, die Behörden hätten »fast alles« richtig gemacht. »Das war ganz offenkundig nicht der Fall«, so Hahn. Schwere Versäumnisse und Fehlentscheidungen kämen unzureichend oder gar nicht zur Sprache. Dies betreffe vor allem »die völlig falsche Einschätzung der tatsächlichen Gefahr, die von Anis Amri ausging, und das, obwohl es in NRW dokumentierte Einschätzungen gab, nach denen Amri ›brandgefährlich‹ sei und man davon ausgehen müsse, dass er seine Anschlagsplanungen in Deutschland ausdauernd und lang­fristig verfolgen« werde.