Zum Tod von Ingeborg Rapoport

Prof. Ingeborg Rapoport am 9. Juni 2015 in Hamburg bei der Entgegennahme ihrer Promotionsurkunde. Weil sie ihre Doktorarbeit aufgrund ihrer jüdischen Herkunft 1938 nicht verteidigen durfte, holte sie die Prozedur auf Initiative der Uni Hamburg 77 Jahre später nach Foto: Fabian Bimmer/Reuters

Ingeborg Rapoport war eine Koryphäe auf medizinischem Gebiet. Von 1959 bis zu ihrer Emeritierung 1973 lehrte sie an der Berliner Charité Neugeborenenheilkunde. Sie gilt zugleich als Begründerin des Fachgebiets in der DDR. Am 23. März ist sie im Alter von 104 Jahren verstorben. Sie war nicht nur Ärztin aus Berufung, sondern auch eine leidenschaftliche Linke, die ihren Überzeugungen nach der sogenannten Wende treu blieb. Eine »Verfechterin kommunistischer Ideale und eine Inspiration für viele Menschen« sei sie gewesen, schreiben die Angehörigen in ihrer Traueranzeige. Die Charité würdigte sie in einer Pressemitteilung als »streitbare Reformerin und überzeugte Sozialistin« und verwies auf ihre Verdienste bei der Senkung der Säuglingssterblichkeit.

Ihren Weg hat Ingeborg Rapoport eindrücklich in ihrer 1997 unter dem Titel »Meine ersten drei Leben« veröffentlichten Autobiographie beschrieben. Für die Sache der Linken zu streiten, bedeutete für sie jedoch nie, blind für Widersprüche zu sein. Vielmehr wandte sie sich auch zu DDR-Zeiten gegen die grassierende Unkultur der Einschüchterung und Denunziation von »Abweichlern« und kämpfte für offenen Meinungsstreit.

Vom Reichtum des gemeinsamen Schaffens und Denkens des Ehepaares Rapoport – 60 Jahre verbrachten Ingeborg und der renommierte Biochemiker Samuel Mitja Rapoport (1912–2004) zusammen – kann man eine Ahnung bekommen, wenn man sich die Fernsehdokumentation »Die Rapoports – unsere drei Leben« (2003) anschaut. Der breiten Medienöffentlichkeit wurde die Medizinerin dennoch erst im Mai 2015 bekannt, als sie ihre 1938 in Hamburg verfasste Doktorarbeit verteidigte und mit fast 80 Jahren Verspätung ihre Promotionsurkunde erhielt. Diese war ihr seinerzeit aufgrund ihrer jüdischen Herkunft von den Nazis verweigert worden.