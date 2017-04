Die Befreiung des Weibes

Mathilde Anneke war ihrer Zeit in jeder Hinsicht weit voraus. So legte sie Wert auf ökonomische Unabhängigkeit und schaffte es, für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. Foto: privat

Die am 3. April 1817 in der westfälischen Provinz geborene Mathilde Franziska Anneke geborene Giesler hatte kein leichtes Leben. Ihre erste Ehe scheiterte an der Gewalttätigkeit ihres Mannes. Bereits nach einem Jahr reichte sie die Scheidung ein. Das war damals ein unerhörter Schritt, mit dem sie sich selbst aus den »besseren Kreisen« ausschloss und sich zugleich bedrohlicher materieller Unsicherheit aussetzte. Der Prozess zog sich über Jahre hin und erregte großes Aufsehen. In letzter Instanz »schuldig geschieden«, stellte sie fest, dass »die Lage der Frauen eine absurde und der Entwürdigung der Menschheit gleichbedeutend« war.

Fortan fristete sie als freie Schriftstellerin ihr Dasein. Allmählich politisiert, schloss sie sich in Münster einem demokratischen Lese- und Diskutierzirkel an. Als sie in diesen Kreisen den wegen »kommunistischer Umtriebe« aus der preußischen Armee ausgestoßenen Offizier Fritz Anneke kennenlernte, verliebten sich beide ineinander und heirateten 1847. Das junge Paar beteiligte sich aktiv an der Revolution von 1848/1849. Mathilde betätigte sich zunächst in Köln als Herausgeberin demokratischer Zeitungen und folgte dann ihrem Mann sogar hoch zu Ross aufs Schlachtfeld, worüber sie später die »Memoiren einer Frau aus dem badisch-pfälzischen Feldzuge« (1853) schrieb. Aus der belagerten Festung Rastatt mussten beide fliehen. Um der strafrechtlichen Verfolgung zu entgehen, emigrierten sie in die USA.

Mathilde Anneke vollzog einen doppelten Bruch mit der Gesellschaft: als emanzipierte Frau, die ihren eigenen Weg gehen wollte, und als aktive Teilnehmerin der Revolution von 1848.

Nur wenige Publikationen von ihr geben Aufschluss über ihre feministischen Thesen. In der Flugschrift »Das Weib im Conflict mit den socialen Verhältnissen« (1847) setzte sie sich mit der Ausweisung der Schriftstellerin Louise Aston aus Preußen auseinander und kam zu dem Schluss: »Die Befreiung des Weibes ist die vordringlichste gesellschaftliche Aufgabe.«

Mathilde Anneke war keine Autorin, die am Schreibtisch ihres Boudoirs kühne Theorien entwarf, um damit Aufsehen zu erregen. Sie erfuhr die Konsequenzen ihrer mutigen Entscheidungen stets am eigenen Leib. Immer wieder stand sie vor der Frage, wie sie im nächsten Monat die Miete bezahlen und ihre Kinder ernähren sollte. Zwar half ihr Mann ihr gelegentlich mit Geld aus, aber im wesentlichen musste sie durch ihre schriftstellerische bzw. journalistische Tätigkeit und später als Lehrerin allein über die Runden kommen. Dabei hatte sie mit den Verlegern auch um Honorare zu feilschen.

Als Autorin war Mathilde von der deutschen Romantik und vom Biedermeier geprägt. Ihre Romane, Erzählungen, Gedichte und selbst ihre Briefe sind zum Teil sehr blumig geschrieben. Sachlicher und damit auch moderner erscheinen ihre zahlreichen Artikel, die sie in deutschen, Schweizer und amerikanischen Zeitungen veröffentlichte.

Politisch blieb sie stets fortschrittlich, engagierte sich gegen Sklaverei und für die indigene Bevölkerung Amerikas. Zu ihren Freundinnen gehörten die Aktivistinnen der amerikanischen Frauenbewegung Susan B. Anthony und Elizabeth Cady Stanton. Von 1852 bis 1854 gab sie die erste feministische Zeitung der Vereinigten Staaten, die Deutsche Frauen-Zeitung heraus, die sie »wegen Familiensorgen und Kränklichkeit« einstellen musste.

Mathilde Annekes Besonderheit wird deutlich, wenn man ihren Lebensweg mit dem der nur drei Jahre älteren Jenny Marx vergleicht, mit der sie viel gemeinsam hat: die Heirat mit einem Revolutionär, das Leben im von Entbehrungen geprägten Exil und den Verlust mehrerer Kinder. Beide waren in ihrer Jugend gefeierte Schönheiten und zeichneten sich durch einen klaren Verstand und literarische Begabung aus. Doch Jenny Marx blieb zeitlebens von ihrem Mann abhängig, in dessen Schatten sie sich bewusst stellte, wobei sie darauf bedacht war, die Grenzen des damals für eine Frau Schicklichen nicht zu überschreiten und den bürgerlichen Schein zu wahren.

Mathilde Anneke, die bereits als junge, geschiedene Frau ihr Kind allein hatte durchbringen und gesellschaftliche Ächtung hatte ertragen müssen, führte ein zunehmend selbständiges Leben und stand schließlich als Leiterin einer Mädchenschule in den USA auch finanziell auf eigenen Füßen. Sie ließ sich von ihrem Mann, den sie sehr geliebt hatte und mit dem sie trotz räumlicher Trennung bis zu seinem Tod freundschaftlich verbunden blieb, keine Vorschriften machen. Statt demütig auf männliche Unterstützung zu warten, tat sie sich mit selbstbewussten Freundinnen zusammen, die manchmal auch zu Lebensgefährtinnen wurden wie etwa die Dichterin Mary Booth oder die Pädagogin Caecilie Kapp. Als Agitatorin, die mitreißende Reden für das Frauenwahlrecht und für Gleichberechtigung hielt, erwarb sich Mathilde Anneke in den USA einen beachtlichen Ruf. So weist ihr Lebensweg direkt in die Zukunft, ins 20. Jahrhundert, das zum »Jahrhundert der Frauen« wurde.

Die wichtigste Anneke-Forscherin, die US-amerikanische Germanistin Maria Wagner, hat den Nachlass zusammengetragen und geordnet und eine noch immer gültige Biographie entlang von Briefen und Dokumenten zusammengestellt. Die folgenden Biographien von Manfred Gebhardt und anderen bauten im wesentlichen darauf auf, doch es gab auch eine Reihe von neuen Erkenntnissen.

In den vergangenen Jahren sind immer wieder Publikationen zum Leben und Werk von Mathilde Anneke erschienen, was auf die ungebrochene Faszination ihrer Persönlichkeit verweist. Im Laufe dieses Jahres soll der zweite Teil ihres Briefwechsels mit ihrer Jugendfreundin Franziska Hammacher vorliegen, der unter anderem ihr Leben in der Schweiz in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts beleuchtet, als sie mit prominenten Exilanten wie Georg und Emma Herwegh in nachbarschaftlichem Kontakt stand.

In Sprockhövel, wo Mathilde Anneke geboren wurde, ist ihr anlässlich ihres 200. Geburtstages seit gestern ein vielfältiges Programm gewidmet. Am 28. April findet eine wissenschaftliche Tagung u. a. mit den Historikerinnen Irina Hundt, Birgit Mikus, Anne Schlüter und ihrem Kollegen Wilfried Korngiebel statt. Zuvor wird zum vierten Mal der Anneke-Preis für »herausragende Verdienste im Einsatz für Frauenrechte« verliehen, daneben werden Themenkonzerte veranstaltet.

Es wäre wünschenswert, wenn sich auch größere Städte wie Münster, die Hauptstadt Westfalens, oder Köln, wo Mathilde Anneke Jahre ihres Lebens verbrachte und wo Straßen nach ihr benannt sind, ihrem Erbe in ähnlicher Weise verpflichtet fühlen würden.