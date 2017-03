Auf die Besen! - der neue Trendsport "Quidditch" ist auch in NRW im Kommen: 12 Spieler, sechs Tore, fünf Bälle. Mittlerweile gibt es neun Teams im Westen: »Wir sind 18 Millionen – und so machen wir frei« Foto: WDR

Weltjournal

Großbritannien – Startschuss für »Brexit«

Der Countdown zum Brexit hat begonnen. Wie genau er aussehen und wie er das Leben für die Briten und die EU-Ausländer in Großbritannien verändern wird, ist unklar. Auslandsösterreicher – wir befinden uns in einer ORF-Produktion – in London sind ebenso besorgt wie Firmen, die Arbeitskräfte aus Ost-Europa beschäftigen. In Europas Hauptstadt Brüssel wiederum sehen tausende Briten einer ungewissen Zukunft entgegen. Sie arbeiten in EU-Institutionen und haben in Brüssel ihr eigenes »Little Britain« aufgezogen.

Phoenix, 18.00

Wir sind 18 Millionen – und so machen wir frei

Nun Deutschland, ganz nüchtern. In keinem Bundesland leben so viele Menschen wie in NRW. Für die vierteilige WDR-Doku-Reihe hat sich ein Rechercheteam aus Filmemachern und Journalisten der Frage gewidmet: Wie verbringen die Menschen in NRW ihre freie Zeit? Laut Statistik gibt es eine Menge davon: fünf Stunden und 40 Minuten jeden Tag. Die meiste freie Zeit haben übrigens die Menschen in Wesel, die wenigste die Düsseldorfer. Und mit Wesel gibt es doch irgendeinen Echo-Witz, oder? Irgendwas mit Esel?

WDR, 20.15

Makro: Stau-Republik

Der Verkehr auf deutschen Straßen nimmt zu, während die Infrastruktur veraltet. Folge: Streckenüberlastungen, Baustellen, Stillstand. Jeden Tag gebe es im Schnitt 1.900 Staus, meldet der ADAC. Die Staus summierten sich 2016 auf stolze 1,4 Millionen Kilometer. Und während die stehende Blechlawine Jahr für Jahr länger wird, hat sich etwa beim Ausbau der Autobahnen eher wenig getan. Zum Glück – der automobile Individualverkehr ist schlicht ein gefährlicher Blödsinn.

3sat, 21.00

Cocktail für eine Leiche

Die Studenten Brandon und Philip töten einen Kommilitonen und verstecken ihn in ihrem Apartment. Dann geben sie eine Cocktailparty, zu der die Eltern und die Freundin des Ermordeten eingeladen sind, sowie der Philosophieprofessor der Studenten, dessen provokante Thesen sie zu dem ihrer Ansicht nach gerechtfertigten Tötungsakt inspiriert haben. Nach und nach wird der Professor misstrauisch. Mit James Stewart (Rupert Cadell). USA 1948. Regie: Alfred Hitchcock.

BR Fernsehen, 23.35