Leuchtender Protest

Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Mehr als drei Monate vor dem Gipfeltreffen der 20 einflussreichsten Industrie- und Schwellenländer in Hamburg hat das linke Kulturzentrum »Rote Flora« im Schanzenviertel der Hansestadt schon die Festbeleuchtung für die Proteste gegen das Spektakel angebracht. 101 Tage vor Beginn des G-20-Gipfels am 7. Juli gab dies der Bild Anlass zu einer Prophezeiung: »Doch so friedlich wird der Widerstand gegen das Treffen nicht bleiben«, befand das Blatt und berichtete über einen Brandanschlag nach wie vor Unbekannter auf Mannschaftswagen der Polizei. Aus den geplanten Massenprotesten soll aber nach dem Willen der Organisatoren, zu denen neben ATTAC und linken Gruppen auch Gewerkschaften und Naturschutzorganisationen zählen, eine »politische Demonstration mit Kind und Kegel« und möglichst ohne »Scharmützel mit der Polizei« werden, wie Andreas Grünwald vom Hamburger Forum für Völkerverständigung vor einer Woche betonte. (jW)