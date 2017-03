Wir haben versagt

»Wo bleibt die Revolution?« Martin Gore, Dave Gahan und Andrew Fletcher 2017 Foto: Anton Corbijn/sonymusic

Einmal kurz Luft anhalten: Da klebt sich eine Band, deren Mitglieder Millionen auf dem Konto haben dürften, im Video zur Vorabsingle des neuen Albums Marx-Bärte an und fragt: »Wo bleibt die Revolution?« Meinen die das ernst? Lange Zeit konnte man ja beim Hören der nach und nach schwächer werdenden Depeche-Mode-Alben (etwa seit »Exciter« von 2001) den Eindruck gewinnen, es ginge der Band immer nur um das eine: Verlangen und Schmerz in wechselnden Tempi. Vorbei schien die Zeit, als die Musiker noch den großen Hammer in die Hand nahmen und eine »Pipeline« bauen wollten, um von »den Gierigen zu nehmen und den Bedürftigen zu geben«, wie es auf dem 1983er Album »Construction Time Again« hieß. Aber wir haben 2017, und die Welt ist im Arsch. Daran kann man sich als arrivierte Popband stören oder nicht.

Depeche Mode haben nach »Construction Time Again« noch tolle Alben gemacht (das superbe »Violator« erschien 1990), »Spirit« ist wieder eines der besseren. Vorn wird verbal ausgeteilt, während hinten die Bude brennt. Agitprop, was geht? Auf musikalischer Ebene eine ganze Menge. Es scheint, als hätte Produzent James Ford der Band neues Leben eingehaucht. Die bisweilen disparat aufgeschichteten Synthesizerspuren und davongallopierenden Drums lassen vermuten, dass hier mehr vermittelt werden soll als ein wenig Weltschmerz. Natürlich handelt es sich dabei immer noch um Popmusik. Wohfühlnummern sind dabei, auch für alte Fans. »So Much Love« zitiert so offensichtlich den Groove von »A Question Of Time«, dass es wie ein Tribut an die Massen klingt.

Und die Texte? Songschreiber Martin Gore konstatiert eine »Caveman mentality«. Die Gesellschaft sei auf dem Weg zurück in die Steinzeit – so weit, so allgemein. Es geht aber auch konkreter: Um das eine Prozent, das die Profite einstreicht und die übrigen 99 Prozent darauf vertröstet, dass von dem Reichtum schon etwas »durchsickern« werde (»Poorman«). Und expliziter: Im Song »Scum« empfiehlt die Band der obersten Schicht schon mal, »den Abzug zu drücken« (»Pull the trigger«), falls sie sich in einer dunklen Stunde Sorgen um ihr gutes Karma mache. Die Songs entstanden übrigens vor der Wahl Donald Trumps.

»The grabbing hands / grab all they can«, konstatierten Depeche Mode im Song »Everything Counts« von 1983. Etwas naiv klang das schon damals, war aber ehrlich gemeint. Dazu klopften die aus der britischen Trabantenstadt Basildon stammenden Musiker auf allerlei Metallwerk herum. Für die Fotos zum neuen Album haben sie die Hämmer wieder ausgepackt. Jetzt klagen sie über Steuererleichterungen, die es immer nur für die Reichen gebe.

»We failed«, wir haben versagt, barmt Gore in einer seiner zärtlich-entrückten Balladen, für die die Zeit nie reif zu sein scheint. Depeche Mode haben die Welt auf ihre Weise interpretiert, es kömmt immer noch darauf an, sie zu verändern.