Gut ausgeleuchtet

Sind Pferde auch Pilger? Ist ihr Atem ein Gebet? Eine bayrische Osterreiter-Prozession nahe Traunstein im April 2015 Foto: Michael Dalder/Reuters

»Ich bin dann mal weg«, Hape Kerkelings Wanderschrift von 2006, war verblüffenderweise ernstgemeint. Und ein Megabestseller. Verblüffenderweise möchte erst jetzt ein neues Printprodukt an diesem Erfolg teilhaben: Der Pilger. Es versteht sich als ein »Magazin für die Reise durch’s Leben«. Andererseits ist es gar nicht so neu, denn dieses Heft wurde aus der Kirchenzeitung des Bistums Speyer entwickelt, die seit 1848 erscheint und ebenfalls Der Pilger heißt.

Doch es gibt es ja gar nicht mehr so viele Gläubische, die Kirchen verlieren Jahr für Jahr Zigtausende ihrer Mitglieder, ihre Himmelfahrtskommandos befinden sich im steten Sinkflug. Und so verwundert es auch nicht, dass die Gruppenleiterin einer Hunsrücker Fasten-Pilgergruppe, der in der ersten Ausgabe der vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift ein Bericht gewidmet ist, den Tip gibt, dass wer mit dem »religiösen Impuls nichts« anfangen kann, »einfach an etwas anderes« denken soll. Schön ist es ja so oder so, denn »nach dem Fasten haben alle rote Backen und wirken so energiegeladen«. Was vielleicht auch an der leckeren Fastenkost liegt: »Der Smoothie mit Gurke und Apfel wird unter der Gruppe aufgeteilt und schmeckt einfach nur gut.«

Am Ende des Tages wird diese Wandergemeinde mit einem Filmabend belohnt. Was gezeigt wird, wird in dem Bericht aber leider nicht verraten. Um den Selbstkasteiungsfaktor zu erhöhen, würde ich »Delikatessen«, »Das große Fressen« oder »Eat the Rich« empfehlen.

Aber ich bin ungerecht, denn die neumodischen Pilger meinen es ja nur gut. Sie sind sogar der Meinung, dass das Fasten Religionen verbinde. Aber hassen sich nicht alle Weltreligionen gegenseitig und behaupten nur aus Imagegründen das Gegenteil? Auch der tanzende Jesuitenpater Saju zählt Anhänger verschiedener Glaubensrichtungen zu seiner Kundschaft, nämlich Christen und Hindus. »Wer ihm begegnet«, so steht es geschrieben in Der Pilger, »ist gefangen von seiner sanften, nachsichtigen Ausstrahlung und der Aura von Frieden, die ihn umgibt.« Auch wenn unter »seinen Augen (…) tiefe Ringe (liegen). Den Aschram in Bakeswar aufzubauen ist ein Kraftakt.« Ein Kraftakt ist es auch, die abgedruckte Poesiealbenlyrik – verfasst in der einfallslosesten Zeilenbrechung, die möglich ist – zu ertragen: »Komm zum Ort deiner Ruhe. / Dein Atem ist dein Gebet. Dein Innehalten verstärkt / auch die Friedenskraft weltweit.« Stell dir vor, es ist Krieg und alle sitzen rum – ist das das Credo einer neuen, religiös inspirierten Friedensbewegung?

Den heutigen Pilgerreiseanbietern scheint nichts mehr heilig zu sein, wenn sie nach neuer Kundschaft fahnden. Weswegen es im Europa-Park in Rust auch einen Spurenweg mit diversen Kirchennachbauten gibt. Könnte es sein, dass der Messias seinerzeit zur Peitsche gegriffen hätte, um diesem gottlosen Treiben ein Ende zu setzen?

Fasten und Wandern, Meditieren und Yoga, Pilgerbusreisen und barfuß Latschen, Kalligraphie und Bogenschießen, Brennesseltee und Kartoffel-Bier-Brot – der Marktplatz der organisierten Selbstfindung kennt viele Nischen. Der Pilger suchte sie alle auf. Und sie sind auch immer gut ausgeleuchtet, dem günstigen Augenblick und Photoshop sei Dank.

Der kosmetisch bartbewusste Benediktinerpater Anselm Grün gibt als Chefkolumnist des vom Generalvikar des Bistums Speyer herausgegebenen Periodikums die Richtung vor: »Wir werden hier auf unseren Wegen nie ganz bei uns und ganz bei Gott ankommen. Aber im Pilgern ahnen wir, wer wir eigentlich sind: Pilger auf dem Weg zu Gott.« Ja, geht bitte mit Gott, aber geht!