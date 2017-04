Bertelsmann: Alles wird gut

Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der Medienriese Bertelsmann verbreitet Optimismus. Bis 2020 will das Unternehmen der Familie Mohn aus Gütersloh mehrere Milliarden Euro in seine Geschäfte investieren. Ist das eher eine Spekulantenwette oder solides kapitalistisches Kalkül? Wer weiß das schon? Fakt ist: Die Firma, zu der Europas größter TV-Sender RTL, der weltgrößte Buchverlag Penguin Random House und diverse weitere Kaliber der Branche wie das Zeitschriftengeschäft von Gruner und Jahr (G+J), das Musiklabel BMG oder eine beachtliche Druckereisparte gehören, nimmt das Wort »Medienkrise« nicht in den Mund. Und wie alle Multis schaut Bertelsmann in Richtung große, weite Welt: Neben Brasilien, Indien und China habe man besonders die USA im Blick, kündigte Vorstandschef Thomas Rabe am Dienstag in Berlin an.

Die Zahlen scheinen okay. Im vergangenen Jahr steigerte der Konzern seinen Gewinn im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro. Den größten Anteil steuerte die RTL-Gruppe mit 720 Millionen Euro bei. Doch es gibt weiter Grund zum Stirnrunzeln. So ging der Konzernumsatz zurück. Um weniger als ein Prozent, wie eifrig betont wurde, doch Schrumpfen ist ungleich Wachsen. Die 17 Milliarden Euro Gesamtgeschäftsumsatz können deshalb sehr unterschiedlich interpretiert werden. Aber dafür gibt es schließlich Experten und Strategen zuhauf. Kapitalfunktionär Rabe machte in Berlin Wechselkurseffekte und Firmenverkäufe für den leichten Schwund verantwortlich. Und siehe da, um diese Faktoren bereinigt, sei der Umsatz um knapp ein Prozent höher ausgefallen als 2015. Geht doch.

Auch Gruner und Jahr habe die Wende geschafft, wurde verkündet. Trotz weiterer Umbaukosten. Und dann der Clou: Dank wachsender Digitalerlöse gelang im vergangenen Jahr nach einer mehrjährigen Durststrecke wieder ein Plus beim operativen Gewinn (vor Steuern etc.) von 4,6 Prozent auf 137 Millionen Euro. Was nicht unbedingt heißt, dass Produkte wie der Stern oder Brigitte mehr und intensiver nachgefragt worden wären. Auch G+J schrumpfte. Man habe beim Umsatz »nach deutlichen Einbrüchen in den Vorjahren nur noch einen Rückgang von knapp zwei Prozent auf 1,51 Milliarden Euro« zu verzeichnen, so die offizielle Interpretation.

Wer nicht wächst, stirbt, lautet ein kapitalistischer Gemeinplatz. »In drei bis fünf Jahren wollen wir die 20 Milliarden beim Umsatz erreichen«, verkündete Rabe dann auch. Bertelsmann als Familienunternehmen denke immer langfristig. Wer allerdings die Auf- und Abbewegung des Konzerns in den vergangenen 25 Jahren verfolgt hat, könnte da einige Zweifel vorbringen. (Mit dpa/Reuters)