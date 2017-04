Blackscreen oder zahlen

Bild von Berliner Funkausstellung: Alles oder nichts, so könnte die Devise für Antennenfernsehen in Deutschland bald lauten Foto: Paul Zinken/dpa - Bildfunk

Mancher TV-Gucker wird ab dieser Woche schwarz sehen. Jedenfalls dann, wenn der Flatscreen oder gar noch die alte Röhre bisher mit Hilfe des Antennenempfangsformats DVB-T zum Leben erweckt worden sind. Seit Mittwoch ist vielerorts Schluss mit lustig – und mit kostenlos. Wer keinen nagelneuen Fernseher besitzt oder sich einen Empfänger (Receiver) für den neuen Standard besorgt hat und nicht schon längst per Kabel oder Satellit fernsieht, kann plötzlich mehr Freizeit einplanen.

»Digital Video Broadcasting – Terrestrial« heißt obige Abkürzung in der ersten Weltsprache, jetzt kommt die Version »DVB-T2«. Sie ist – wie ihre Vorgängerversion – hauptsächlich in urbanen Ballungsgebieten per Haus- oder Zimmerantenne zu empfangen, seit Mai vergangenen Jahres wurde mit der Ausstrahlung begonnen. Etwa 3,5 Millionen Haushalte sollen insgesamt von der jetzigen Umstellung betroffen sein, eine vergleichsweise kleine Menge, gemessen an schätzungsweise 14 Millionen Satnutzern. Der Großteil bundesdeutscher TV-Konsumenten empfängt seine Programme per Kabel oder Schüssel. Vermutlich haben die meisten DVB-T-Nutzer ihre Zweit- und Drittgeräte bereits nachgerüstet. Wer dies noch nicht getan hat, sollte flugs zum Elektronikhändler eilen und auf- bzw. nachrüsten. Eine Option wäre auch das Nichtstun, aber das mag jeder selbst entscheiden.

Aber warum überhaupt die Umstellung? Die Herrscher über die Funknetze haben sich etwas dabei gedacht, als sie die Operation auf den Weg brachten. Grund eins: Die ganz neuen, ganz schnellen Medien brauchen Platz. Um die von Millionen exzessiv genutzten Smartphones mit immer neuen »Formaten« und »Inhalten« zu befüllen, reichen die Frequenzen nach Angaben der Betreiber längst nicht mehr aus, um die Datenvolumina an die menschliche Schnittstelle zu transportieren. Bundesnetzagentur und Gesetzgeber haben das vorausahnend (vulgo: auf massiven Druck der Netzbetreiber) erkannt und im Rahmen einer »Digitalen Dividende II« 2015 die Weichen gestellt. Der Effekt: Die großen Drei am Mobilfunkhimmel – Deutsche Telekom, Telefonica und Vodafone – durften für die nach Umstellung auf DVB-T2 freiwerdenden DVB-T-Frequenzen bieten. Die sind also definitiv weg.

Versprochen wird dem Kunden eine bessere Qualität. Begriffe wie HD, Full HD, ja sogar UHD werden erwähnt, wenn es gilt, dem genervten Antennennutzer einen flotten Wechsel schmackhaft zu machen. Man darf immerhin davon ausgehen, dass in den überwiegenden Fällen moderne Flachbildfernseher in den Wohn-, Schlaf- und Kinderstuben stehen, die mindestens High Definition TV (HDTV) ermöglichen – wenn denn in diesem Format gesendet wird. HD bietet für gewöhnlich eine vertikale Auflösung 720 Bildpunkten (Pixeln; 720 p), Full HD ermöglicht die Darstellung von 2.160 mal 1.080 p. Und Ultra High Definition TV löst sogar mit 3.840 mal 2.160 (»4K«) bzw. 7.680 mal 4.320 p (»8K«) auf. Doch Herstellung, Transport und Speicherung solcher Datenmengen erfordern erheblichen Aufwand. Inhalte oder gar ganze Spielfilme in dieser Größe sind daher nach wie vor selten im Angebot. Wer einen UHD-Fernseher besitzt, kann also kaum »4K« gucken, aber vielleicht reicht das schöne Gefühl, man könnte ja, falls was angeboten wird.

Per Antenne wird mit DVB-T2 vermutlich hauptsächlich HD-Qualität geboten, höhere Auflösungen sollen technisch problemlos sein. Die Gebührenempfänger ARD und ZDF (sowie alle angeschlossenen öffentlich-rechtlichen Kanäle wie Arte, 3sat o. ä.) liefern großzügigerweise HD längst kostenlos. Aber auf die schöne Idee, den bisherigen Nutzern des terrestrischen Signals einen neuen Receiver (ab 40 Euro aufwärts im Handel zu haben) kostenlos bereitzustellen, ist man nicht gekommen. Trotz »Auftrags«. Vielleicht sind auch nur die jährlich eingehenden Milliardensummen fest verplant.

Für die Privatsender wird das Experiment spannend: Die verschlüsseln ihr Signal jetzt, weil sie höhere Kosten für den terrestrischen Betrieb geltend machen. Will ein DVB-T2-Nutzer sie sehen, muss er das Entschlüsselungsmodul des Plattformbetreibers Freenet TV kaufen, das in den CI-Plus-Schacht des Fernsehgeräts gesteckt wird (Kostenpunkt: um 80 Euro). Oder der Haushalt schafft sich eine Settopbox an, die schon Freenet-TV-tauglich ist. Der Clou: Bis 30. Juni ist der Empfang der Privaten kostenfrei, danach sind je Jahr 69 Euro fällig, 5,75 Euro im Monat. Auch wenn es wehtut, wer künftig mitreißende Formate wie den »Bachelor« oder die Begebenheiten im »Dschungelcamp« verfolgen möchte, muss zahlen – inklusive der Werbepausen. Das hat was.

Und noch eine weitere Drohung steht im Raum: Sollten die bisherigen Empfänger von DVB-T in größerer Zahl darauf verzichten, die neuen »Angebote« zu nutzen, steht der Antennenempfang anscheinend generell zur Disposition – vermutlich würden die Mobilfunkbetreiber auch diese Frequenzen gerne nehmen.