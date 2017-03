Räuberische Interessen

Ferngesteuert, aber richtig: Die mächtigen Konzerne diktieren die politischen Spielregeln auf den Hightechmärkten Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Der Aufwand, den das Silicon Valley betreibt, um seine kommerziellen Interessen weltweit durchzusetzen, ist enorm. Sandro Gaycken, der Leiter des Digital Society Institute (DSI) an der European School of Management and Technology (ESMT) in Berlin, warnt seit Jahren nachdrücklich vor der verdeckten Propagandatätigkeit der nicht nur, aber vor allem in den USA ansässigen »großen Spieler« der Digitalwirtschaft. Denn die mächtigen Konzerne diktierten die politischen Spielregeln auf den Hightechmärkten auch in Deutschland und Europa, vorrangig durch Konferenzen und Workshops, die sie mit dicken Konten und klaren Aufträgen organisieren, wobei sie Beiräte und Gesprächskreise mit sorgfältig ausgewählten Teilnehmern besetzen. Sie kooperieren in Deutschland gerne mit den hiesigen Stiftungen, um beispielsweise über Datensicherheit und Datenschutz zu sprechen. Firmen, die ein räuberisches Interesse an Daten haben, sorgen sich um die IT-Sicherheit.

Gaycken war früher Aktivist des »Chaos Computer Clubs«. Schon vor Jahren warnte er im Handelsblatt (28./29./30.11.2014) vor »Fernsteuerungsversuchen« insbesondere im Bereich der sogenannten Industrie 4.0. Denn hier gebe es einen »Kampf um digitale Deutungshoheit«, über »Rahmenwerke und Standards«. Es brauche unabhängige Expertisen, um auf diesem und anderen Gebieten der Digitalisierung eine eigenständige Haltung zu entwickeln. Die Lage hat sich, wenn man seinem neuesten Beitrag in derselben Zeitung Glauben schenken mag, keinesfalls verbessert. »Besonders die gezielte Korruption der Wissensvermittler ist ein Problem, dass sich 2016 drastisch verschärft hat und das 2017 noch zunehmen wird«, schreibt der Forscher erneut im Handelsblatt (22.2.2017): »Die Konzerne haben sich ein Propaganda-Ökosystem aufgebaut. Stiftungen, Thinktanks und Institute erhalten immer öfter hohe Förderungen unter der Bedingung, dass sie Non-Disclosure-Agreements (Geheimhaltungsverträge, Red.) unterzeichnen und die reine Lehre der Firmen in Sachen Privatheit, Cybersicherheit und Industriepolitik in Gutachten, auf Konferenzen und in Zeitungsartikeln verbreiten. Parallel dazu werden die großen internationalen Wirtschafts- und Sicherheitskonferenzen gesponsert, damit dort Sprecher, Themen, Gäste und Rahmenveranstaltungen aus dem Ökosystem gesetzt werden können.«

Nach Ansicht von Gaycken hat das Ganze absurde Ausmaße angenommen. 2016 habe es eine große Konferenz gegeben, bei der mehr als 25 IT-Experten unterschiedlichster Provenienz in sechs Veranstaltungen von fünf IT-Konzernen bezahlt worden seien. »Besonders renommierte Forscher werden auch gerne mal direkt gekauft«, schreibt Gaycken. Schade, dass er Ross und Reiter nicht nennt. Hoffentlich wird das nachgereicht in den Studien, die sein Institut erstellt. Im Grundsatz hat er recht: »Die IT-Welt darf nicht von den Verursachern ihrer Probleme erklärt werden. Wir brauchen dringend mehr Unabhängigkeit und Transparenz.« In diesem Sinne sei zum Schluss noch bemerkt, dass Gaycken an einer privaten Hochschule beschäftigt ist, die laut Wikipedia durch Stiftungsgelder zahlreicher Großunternehmen von Airbus, Axel Springer, Bayer über Daimler, die Deutsche Bank bis Thyssen-Krupp finanziert wird. Auch McKinsey und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände sind mit im Boot.