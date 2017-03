Jobgelegenheit des Tages: Russen-Darsteller

Foto: Sergei Karpukhin/Reuters

Jobsuchende aufgepasst: Die Bundesagentur für Arbeit vermittelt derzeit Stellen der besonderen Art. Auf Webseiten, die von der Behörde mit Stellenangeboten bestückt werden, sucht die Firma Optronic unter der Rubrik »Helfer/Helferin im Veranstaltungsservice« »Russisch-Rollenspieler/innen für NATO-Übungen«. Die Jobbeschreibung lässt keinen Zweifel daran, dass auf die Bewerber interessantere Aufgaben zukommen als etwa auf Komparsen, die in Filmproduktionen meist als bloßes Beiwerk durch den Hintergrund huschen. Die Militärstatisten jedenfalls haben bei ihrem Einsatz auf dem Manövergelände im bayerischen Hohenfels einen deutlich aktiveren Part: Sie spielen »die Zivilbevölkerung in Krisengebieten«, gleichsam als Gegenüber der US-Army, die dort auf ihre Art für Ordnung und vermutlich reichlich Kollateralschäden sorgt.

Der »Tätigkeitsbeschreibung« zufolge spielen die Teilnehmer »z. B. einen Viehzüchter, Ladenbesitzer oder auch den Bürgermeister eines Dorfes in Afghanistan«. Afghanistan? Wozu da, wie es in der Annonce heißt, »gute Sprachkenntnisse in Russisch« verlangt werden, bleibt offen. Führt das Militär sein Stück nach Regeln des epischen Theaters auf und setzt auf den Brechtschen Verfremdungseffekt? Möglicherweise wurde zur »optimalen Vorbereitung« der Soldaten auf »deren Auslandsmissionen« lediglich ein rückständig anmutendes Gefechtsterrain gesucht, das nur durch grobmotorisches Vorgehen zu bezwingen ist und also an das Moskowiterreich gemahnt.

Die Einsatzbedingungen der Statisten sind hart, Ausgehverbot, Unterbringung in Stockbetten, Mobiltelefone sind ebenso untersagt wie Drogen und Hochprozentiges: Es »herrscht ein striktes Alkoholverbot welches auch durch die Military Police mittels Atemalkoholtests überprüft wird«. Kein Wodka? Hat man in den zuständigen US-Stabsstellen Korrekturen am Feindbild vorgenommen?

Informationen unter us-statisten.de