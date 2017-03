»Über Einzelfall hinaus«

Foto: Jon Nazca/Reuters

Sie vertreten als Juristin der Gewerkschaft SOC-SAT Landarbeiter in der Region Almería. Welche arbeitsrechtlichen Probleme begegnen Ihnen am häufigsten?

Hier in der Gegend von Almería beschäftigt die Landarbeiterinnen und -arbeiter am meisten die Höhe des Lohnes. Ihr Entgelt liegt in der Regel unter dem Mindestlohn, welcher durch den Tarifvertrag festgelegt ist und bei 46,72 Euro für acht Stunden liegt. Allerdings kennen die Arbeitgeber viele Tricks, um Teile des Lohnes einzubehalten: falsche Angaben auf der Gehaltsabrechnung, die Nichtentlohnung von Überstunden und Krankheitstagen etc. Dadurch kommt es durchschnittlich zu einem Tageslohn von lediglich 30 bis 32 Euro. Bei denjenigen, die keine Arbeitserlaubnis besitzen, liegt er sogar bei 20 bis 25 Euro.

Wie reagieren die Beschäftigten auf die Probleme?

Die überwiegende Mehrheit der Landarbeiter sind Migranten, vor allem aus Marokko und dem subsaharischen Afrika. Die meisten von ihnen waren zuvor noch nie organisiert oder politisch aktiv und sind deshalb nicht geschärft für die gewerkschaftliche Denkweise. Dadurch fordern sie ihre Rechte meistens erst ein, wenn ihre Situation schon sehr verfahren ist.

Welche Rolle spielt dabei Ihre Gewerkschaft SOC-SAT?

Sie unterstützt diese Leute dabei, ihre Rechte, die durch den Tarifvertrag festgelegt sind, einzufordern. Unsere Aufgabe ist es darüber hinaus, die Arbeiter dafür zu sensibilisieren, dass die Auseinandersetzung nicht aufhört, wenn ein konkretes Problem gelöst ist. Der gewerkschaftliche Kampf ist ein stetiger, und er muss über den Einzelfall hinaus geführt werden.

Ist der Weg vor das Gericht immer die letzte Instanz, wenn Sie mit der gewerkschaftlichen Arbeit nicht mehr weiterkommen?

Selbstverständlich. Nehmen wir einen Fall, in dem eine Firma erst Lohn vorenthielt und später 22 Arbeiter entlassen hat (siehe junge Welt vom 28. März). Natürlich haben wir Leute mobilisiert und Kundgebungen organisiert. Aber letzten Endes müssen wir eine Klage vor Gericht und bei der Gewerbeaufsicht einreichen, wenn wir wollen, dass sie ihre Arbeitsplätze zurückbekommen. Diese Beschäftigten wurden widerrechtlich entlassen. In Spanien ist das Streikrecht in der Verfassung verankert. Die Firma kann nicht einfach aus Rache Menschen feuern, bloß weil sie ihren Fall angezeigt und zum Streik aufgerufen haben. Natürlich kann man Forderungen per Gewerkschaftskampf durchsetzen. Oftmals reicht das aber nicht aus, und wir müssen uns an die staatlichen Stellen wenden. Das hängt aber immer vom einzelnen Fall ab.

Welche Rolle spielen die Landarbeiter Andalusiens im gesamteuropäischen Kontext?

Almería ist der Gemüsegarten Europas. Da hier viele Gemüsesorten angebaut werden, kann das ganze Jahr über exportiert werden. Die Preise werden aber praktisch von den großen Einzelhandelsketten aus Frankreich, Deutschland und so weiter festgelegt. Das heißt, dass in diesen Ländern ein Bewusstsein dafür geschaffen werden muss, dass die großen Ketten hier in Almería die Arbeiter ausbeuten, um dieses Gemüse zu produzieren. Die Ausbeutung hat verschiedene Aspekte. Es geht hier nicht nur um geringe Löhne, sondern ebenso um die Arbeitsbedingungen, unter denen häufig die Gesundheit leidet. Europa profitiert davon. Wenn es diese Gemüseindustrie hier nicht gäbe, würde man im Winter weder Tomaten noch Paprika oder Zucchini bekommen.

Welche Perspektiven sehen Sie für den Arbeitskampf und die migrantische Selbstorganisation?

Die Gewerkschaft muss es schaffen klarzumachen, dass gewerkschaftliche Arbeit nur funktioniert, wenn Beschäftigte sich selber organisieren und sich nicht nur isoliert mit ihren einzelnen arbeitsrechtlichen Problemen befassen. Je mehr sie für diese Mechanismen sensibilisiert sind, desto größere Möglichkeiten haben sie, ihre Rechte zu verteidigen.