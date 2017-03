»Zwigge« hat einen Lauf

Wenn einer auf dem Teppich bleibt, dann Torsten Ziegner Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Bildfunk

Unverhofft kommt oft. Bangten die Zwickauer aus dem schönen Sachsen in der Winterzeit noch ernsthaft um den Klassenerhalt, so haben sich die Drittligaaufsteiger inzwischen zum Rückrundenbesten gemausert. Nach zuletzt vier Siegen und einem Remis reisten sie am Wochenende zu Sonnenhof Großaspach im Ländle. Die Gastgeber waren gewarnt, genützt hat das aber nichts, denn die Kicker aus »Zwigge« haben einfach einen Lauf. Dem hoch aufgeschossenen Stürmer Ronny König gelang aus heiterem Himmel per Kopfball die Führung. Der Ausfall des nach einem Zusammenprall blutüberströmten Kapitäns Toni Wachsmuth und der darauf folgende Ausgleich von Aspach ließen das Team von Torsten Ziegner nicht aufstecken. König erzielte nur Minuten später die erneute Führung, sein zehnter Saisontreffer. Ziegner, Besitzer eines frischgedruckten Fußballehrerscheins, hatte Grund zum Feiern, blieb aber verbal auf dem Teppich. Der Klassenerhalt sei das Saisonziel. Zwickau fehlen auf dem elften Tabellenrang in der ausgeglichenen Liga nur fünf Punkte zum Aufstiegsrelegationsplatz. Finanziell aber hat der nicht auf Rosen gebettete Verein nach dem Stadionneubau arg zu knapsen. Ein Benefizspiel gegen die Fußballfreunde von Zweitligist Dynamo Dresden brachte dem klammen Verein am Sonntag mit über 10.000 Zuschauern wenigstens etwas Kohle.

Auch in Erfurt geht’s derzeit noch mehr ums liebe Geld als sonst. Nach dem Umbau des Steigerwaldstadions in eine »Multifunktionsarena« verlangt die Stadt vom Hauptmieter Rot-Weiß Erfurt 570.000 Euro Jahresmiete. RWE versucht, den Preis auf 350.000 zu drücken, Fortsetzung folgt. Sportlich ist RWE auch eher in den Miesen. Zum 50. Geburtstag von Trainer Stefan Krämer (trotz allen Stresses gut erhalten) wollte das Team den gebürtigen Mainzer mit einem Dreier gegen Schlusslicht Mainz II beschenken. Mainz ist übrigens Partnerstadt von Erfurt. Am Ende stand ein mageres 0:0. Für den einen Punkt hatte Krämer in der Hauptsache Keeper Philipp Klewin zu danken. Das Feiern wird wohl eher lahm ausgefallen sein.

Die torreichste und interessanteste Partie wurde in Chemnitz ausgetragen. Zu Gast war Spitzenreiter MSV Duisburg. Die geographischen Nachbarn von Zwickau spielten voll auf Angriff. Der erste Konter des MSV aber saß. Ein gut aufgelegter Philip Türpitz drehte mit einem Doppelpack (41., 52.) das Spiel. Die »Zebras« hatten aber noch zwei Antworten parat. Die erste war ein langer Ball, den Simon Brandstetter erlief und im Tor versenkte. Nach schönem Fallrückzieher von Tugrul Erat machte Joker Kingsley Onuegbu dann per Abstauber den Auswärtssieg für Duisburg perfekt. Chemnitz ist mit 40 Punkten jetzt auch tabellarischer Nachbar von Zwickau. Hinter Duisburg rangiert weiterhin Magdeburg, das nach Führung in Kiel und einem von Leopold Zingerle parierten Elfer doch noch den Ausgleich durch Rafael Czichos hinnehmen musste. Osnabrück gewann in einer hat umkämpften Partie in Regensburg mit 2:1 und hat wieder Oberwasser im Aufstiegskampf.