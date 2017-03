Wildes Wolfsburg

Kontrahenten bei Vorstellung zur Profitrate: VW-Markenchef Herbert Diess (l.) und Konzernbetriebsratschef Bernd Osterloh Foto: Peter Steffen/dpa-Bildfunk

Beim weltgrößten Automobilhersteller ist Ruhe eingezogen: Vom Abgaswertbetrug kaum noch etwas zu hören. Der dazu in Auftrag gegebene »Untersuchungsbericht« des US-Anwaltskonzerns Jones Day (Kostenpunkt 120 Millionen Euro) bleibt nach Ratschluss der Konzerngötter unter Verschluss. Während europäische oder deutsche Besitzer von inkriminierten Fahrzeugen ihre Ansprüche kostenintensiv und mühsam vor Gericht beweisen müssen, überweist die Hauptkasse Wolfsburg Strafen und Beschwichtigungsbeträge an die zuständigen US-Stellen, um höchst gefährliche Klagen dort im Vorfeld abzuwenden. Insgesamt hat man schließlich im Jahr 2016 trotz »Abgasskandal« gut verdient.

Doch intern fliegen die Fetzen: Beim Hauptanteilseigner Porsche SE droht der frühere Patriarch Ferdinand Piëch mit seinem Abgang aus dem Herrscherkreis – und alle anderen sind froh, auch wenn sich nicht gleich wussten, wo sie 1,2 Milliarden Euro hernehmen sollten. Das ist der geschätzte Wert jener Stammaktien, die in Piëchs Besitz sind. Auch muss sich im Porsche-Piëch-Clan keiner Sorgen machen, dass die Banken nicht mitspielen würden, wenn Ferdinand der Große das Paket seiner Sippe anzubieten gezwungen ist: Ein solcher Deal ist ohne Risiko und fast so läppisch einfach, wie die Machtübernahme der Familien bei VW durch selbigen Mann anno 2009. Damals hatten im Verbund mit dem Miteigentümer Niedersachsen (das Land ist auch heute mit 20 Prozent der Stammaktien zweitgrößter Anteilseigner, noch vor dem Scheichtum Katar) die Niederlage des angreifenden Porsche-Zweiges beim Versuch der Direktübernahme in einen Sieg für die Gesamtfamilie umgewandelt: »Plötzlich und unerwartet hatte der Clan mehr als 50 Prozent der VW-Stammaktien im Portefeuille.

Doch auch auf niederer Kommandoebene wird bei VW gezankt. So liefern sich Betriebsratschef Bernd Osterloh (immerhin Mitglied des Elitegremiums »Präsidium des Aufsichtsrats«) und VW-Vorstand und Markenchef Herbert Diess allerlei Fingerhakeleien. Der Topmanager versucht seit geraumer Zeit, die Macht der IG Metall und der Beschäftigtenvertretung herauszufordern, indem er mit neoliberalem Instrumentarium den »Umbau der schwächelnden Marke« (gemeint ist die Teilmarke VW) vorantreiben will. Zwar gilt der Streit offiziell als beigelegt, doch das dürfte nicht stimmen. »Es wird weitere Reibungspunkte geben«, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters am Montag einen »hochrangigen Manager«. Bei dem Plan, mit Kostensenkungen die Rendite der Kernmarke zu steigern, drückt der Markenchef auf Tempo. Ob er sich damit durchsetzen kann, ist dennoch ungewiss. Zu stark sind Gewerkschaften und Volkswagen historisch verbunden. Immerhin ist die Existenz des Unternehmens dem von Nazis 1933 geraubten Gewerkschaftsvermögen zu verdanken, die in das »Kraft-durch-Freude-Projekt« eines »Volkswagens« geleitet worden waren. Der Ingenieur und spätere Wehrwirtschaftsführer Ferdinand Porsche lieferte dazu den Entwurf und leitete das Unternehmen, sein Schwiegersohn Anton Piëch fungierte als Werksleiter.

Heute besitzt Manager Diess die Rückendeckung der Eignerfamilien Porsche und Piëch und des Konzernvorstands. Allerdings haben im Aufsichtsrat »Arbeitnehmervertreter« und Land Niedersachsen eine Mehrheit. Diess taktiert jetzt, um sich keine direkte Abfuhr zu holen. Er sagte zu, beim »Abbau« der Zahl von Leiharbeitern nicht so schnell vorzugehen, wie er anfangs geplant hatte. »Mir ist klar, dass auch ich mit meinen Äußerungen zu IG Metall und Betriebsrat manche Irritationen ausgelöst habe. Das bedauere ich«, ließ er verlauten. Der Betriebsratschef erklärte im Gegenzug die Unstimmigkeiten für beendet: »Wir hatten eher ein Gewitter als einen Platzregen.« Beides führe bekanntlich zu einer Verbesserung des Klimas.

Was geschieht demnächst? Bereits zweimal hatte die EU den Versuch unternommen, die »goldene Aktie« Niedersachsens, also die faktische Sperrminorität laut VW-Gesetz, für ungültig erklären zu lassen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) folgte 2008 dem Ansinnen, doch die Bundesregierung ignorierte dies faktisch. 2013 entschied der EuGH dann, dass das inzwischen (ein wenig) geänderte VW-Gesetz nicht gegen EU-Richtlinien verstößt. Ob ein dritter Versuch in dieser Richtung Erfolg hätte? Wahrscheinlich dürfte das eine Frage des Zeitpunktes sein. Entwarnung ist für IG Metall und VW-Beschäftigte allerdings nicht angesagt. Dieter Schubert (Quellen: Reuters, dpa)