Büchel blockiert

Zum Start der UN-Verhandlungen über ein Verbot nuklearer Rüstung am Montag teilte die Kampagne »Büchel ist überall – atomwaffenfrei jetzt!« mit:

Mit einer Blockade des Atomwaffenlagers Büchel am Montag untermauerten Friedensaktivisten aus ganz Deutschland die Forderung nach Abzug der dort gelagerten Atomwaffen. Außerdem fordern sie die Teilnahme Deutschlands an den am 27. März in New York begonnenen Verhandlungen für ein Verbot von Atomwaffen. Bereits am Sonntag protestierten bis zu 100 Personen bei verschiedenen Veranstaltungen in Cochem, nahe dem Atomwaffenstützpunkt Büchel. Die Grußworte von Bürgermeistern aus Köln, Bonn, Düsseldorf und vielen kleineren Städten bekräftigten den eindringlichen Wunsch nach und die völkerrechtliche Verpflichtung zu atomarer Abrüstung.

Eine breite Mehrheit der UN-Mitglieder hatte am 23. Dezember 2016 beschlossen, eine Konferenz zum Thema Atomwaffen einzuberufen. (…) In New York diskutieren Vertreter von etwa 130 Staaten über einen Vertrag, der die Ächtung und Abschaffung dieser Massenvernichtungswaffen zum Ziel hat. Die Verhandlungen finden in einer Zeit statt, in der ausnahmslos alle Atomwaffenstaaten Aufrüstungsprogramme aufgelegt haben.

Dass Deutschland bei diesem Prozess fehlt, kritisierten kürzlich mehrere Organisationen in einem Brief an Außenminister Sigmar Gabriel (SPD): »Der Boykott von multilateralen Verhandlungen zu einem Atomwaffenverbot schadet der Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik im Bereich der nuklearen Rüstungskontrolle.« Diese Haltung sei mit dem außenpolitischen Selbstverständnis Deutschlands als fördernde Kraft von Völkerrecht und Frieden nicht vereinbar. Unterzeichnet ist der Brief von den Friedensorganisationen DFG-VK, ICAN, IPPNW, Ohne Rüstung Leben und Pax Christi, den Entwicklungsorganisationen Medico International und Oxfam sowie der Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewald. Bis 9. August wird es kontinuierlich Aktionen am Atomwaffenlager Büchel geben.

Anlässlich der am Montag begonnenen Stimmabgabe in Deutschland und anderen europäischen Ländern zum Verfassungsreferendum in der Türkei erklärte Sevim Dagdelen, Sprecherin für internationale Beziehungen der Linksfraktion im Bundestag:

Die von Erdogan angestrebte Verfassungsänderung in der Türkei zielt auf die Abschaffung der Demokratie und die Etablierung einer Präsidialdiktatur ab. Das Referendum ist weder frei noch fair. Statt für Hayir (Nein) werben zu können, sitzen Tausende Oppositionspolitiker der prokurdischen HDP, darunter die Vorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, sowie mehr als 150 regierungskritische Journalisten im Gefängnis. Nach den Nazivorwürfen des türkischen Staatschefs und seiner AKP-Minister gegen Deutschland in den vergangenen Wochen kommt nun als neue Provokation bei der Abstimmung, dass DITIB-Imame die Wahlurnen kontrollieren sollen. Ausgerechnet diejenigen, die im Auftrag Ankaras Andersdenkende ausgespitzelt haben, sollen die Ausweise von Wahlberechtigten entgegennehmen und die Personaldaten erfassen. Gegen den von Ankara kontrollierten Moscheendachverband ermittelt der Generalbundesanwalt wegen Spionagetätigkeit. Es ist ein Skandal, dass die Bundesregierung nicht ansatzweise auf demokratische Bedingungen bei der Durchführung der Abstimmung auf deutschem Territorium gedrungen hat.