So etwas wie Verrat

Jean-Luc Mélenchon, Kandidat des Parti de Gauche, während einer Kundgebung in Paris am 18. März Foto: Gonzalo Fuentes/Reuters

Der aus Algerien stammende Adan Haddad ist ein Intellektueller ohne Universitätsabschluss. An der Pariser Metro-Station Strasbourg-Saint Denis hat er seit vielen Jahren einen Zeitungskiosk, vor dem sich jeden Vormittag seine Freunde zum kleinen politischen Plausch versammeln. Die meisten von ihnen werden bei der Präsidentschaftswahl Jean-Luc Mélenchon wählen, den Kandidaten des Parti de Gauche (Linkspartei). Einen Mann, der wie sie seine Wurzeln im algerischen Maghreb hat – er wurde 1951 in Tanger geboren – und dem sie vertrauen. Zumindest bei der ersten Stimmabgabe am 23. April wollen sie für ihn votieren, denn ob er die entscheidende Stichwahl am 7. Mai erreichen wird, ist mehr als fraglich. Mélenchon kommt, wie sein sozialistischer Konkurrent Benoît Hamon, in den aktuellen Umfragen auf nicht einmal 15 Prozent der Wählerstimmen. Beiden fehlen somit rund zehn Punkte für das Erreichen der zweiten Runde.

»Das ist gefährlich,« warnen Adan und seine Leute den Kandidaten. Die Rechnung, die Mélenchon täglich aufstellt und deren fiktives Ergebnis ihn offenbar beflügelt, geht ihrer Meinung nach nicht auf. Der Kandidat nämlich zählt auf jene Franzosen, die Hälfte der rund 44 Millionen Wahlberechtigten, die sich nach Angaben der Meinungsforscher auch 30 Tage vor der Wahl noch nicht für einen der elf Präsidentschaftsbewerber entschieden haben. Nahezu täglich beten Mélenchon und Hamon ihren Anhängern vor, dass die Kandidaten der Rechten, die Faschisten des Front National vor allem, längst am Limit seien. Mehr als die 25 bis 27 Prozent, die deren Führerin Marine Le Pen seit Monaten für den ersten Wahlgang in seriösen Umfragen zugestanden werden, seien für den FN nicht drin. Das scheint dem klugen Adan und seinen Freunden nicht mehr als ein frommer Wunsch zu sein. Sie und die vielen dunkelhäutigen Immigranten – seien es »Legale oder Illegale«, denen Le Pen mit Abschiebung droht – sehen sich bei einem zu befürchtenden Sieg der bleichen, blonden Marine in ihrer Existenz bedroht.

Den Ruf einer Zehntausende zählenden linken Wählerschaft nach Vereinigung überhören Hamon und Mélenchon geflissentlich. Beide liegen gleichauf in den Umfragen. Aber Mélenchon hat gute Gründe, sich nicht hinter Hamon einzureihen. »Nach fünf Jahren unter einem Präsidenten François Hollande, können wir nicht hinter dem Parti Socialiste (PS) marschieren«, sagt der Europaabgeordnete, der nicht nur seine eigene Partei, sondern auch den Parti Communiste (PCF) hinter sich weiß. Was Hamon nicht von sich behaupten kann. Der siegte zwar bei den Vorwahlen, den »Primaires« des PS klar vor Hollandes Ministerpräsidenten Manuel Valls und konnte sich danach auf einen Parteibeschluss stützen, der dem Sieger dieser Vorwahlen die unbedingte Unterstützung der unterlegenen Kandidaten »garantierte«. Allein, der Verlierer Valls schert sich heute wenig um das, was er gestern versprochen hat.

Er verweigerte dem Genossen Benoît nicht nur die in Frankreich übliche »Patenschaft« für einen Kollegen, dessen Kandidatur es zu unterstützen gilt, er erklärte das Wahlprogramm Hamons in aller Öffentlichkeit als ein »Abgleiten ins Sektierertum«. Valls, dem Sohn großbürgerlicher Einwanderer aus Spanien, folgen die meisten Minister seines Kabinetts. Sie alle versammeln sich nun hinter dem ehemaligen Kollegen aus dem Wirtschaftsressort, dem Anführer der Bewegung »En Marche!«, Emmanuel Macron. Nicht, weil sie den eigenen Mann Hamon nicht wollten, versichern sie unisono, sondern weil es gelte, Le Pen zu verhindern. Das sei »so etwas wie Verrat«, klagt die frühere Kultusministerin Aurélie Filippetti, eines der wenigen PS-Schwergewichte, das Hamon die Treue hält.

Ihr Gegner Macron, der mit der Parole »weder links noch rechts bei der klein- und großbürgerlichen Wählerschaft unerwartet Punkte machte, hat neuerdings nicht nur die bis dato in den Umfragen führende Marine Le Pen überholt, sondern auch François Fillon, den Kandidaten der Rechtskonservativen, weit hinter sich gelassen. Was also bleibt jener linken Wählerschaft, die den wirtschaftsliberalen früheren Investmentbanker Macron nicht will und gleichzeitig Le Pen fürchtet ?

In der Tat hat der brave Parteisoldat Hamon in seiner neuen Rolle als Präsidentschaftskandidat zur »Revolution gegen die »Macht des Geldes« aufgerufen. Sein wichtigstes Projekt heißt »allgemeines Grundeinkommen«, mit dem er – stufenweise in den fünf Jahren der kommenden Legislaturperiode – jene am Rande des Existenzminimums lebenden zehn Millionen Franzosen vom täglichen finanziellen Druck befreien will. Zunächst 200 Euro, danach bis zu 600 Euro sollen »bedingungslos« gezahlt werden – ein Plan, den Mélenchon zumindest für fragwürdig hält. Der fürchtet, dass die versprochenen Almosen aus der Staatskasse »die Arbeit entwerten« und will das Geld, in diesem Fall insgesamt 100 Milliarden Euro, lieber anders verteilen. Der Staat soll investieren, sagt der Kandidat der Linken, und zwar vor allem in den Umweltschutz, in erneuerbare Energien. »Viele tausend Arbeitsplätze« im Umweltbereich, Zehntausende für Schulen, Kindergärten und Krankenhäuser – der Staat soll keine Beamten entlassen, wie Fillon und Macron fordern, sondern, im Gegenteil, »die öffentlichen Dienste stärken«.

Was aber wird aus den Kommunisten, denen der Nationale Sekretär Pierre Laurent persönlich empfahl, keinen eigenen Kandidaten zu präsentieren, sondern sich hinter Mélenchon zu stellen? Die Mehrheit folgte vor einem Jahr dem Rat Laurents und verurteilte die traditionsreiche Partei damit zur Sprachlosigkeit. Im laufenden Wahlkampf sind sie nicht präsent. Ihre Hoffnung ruht inzwischen nicht mehr so sehr auf einem eventuellen Sieg ihres Tribuns, der vor einer Woche bei scheußlichem Wetter locker 130.000 Menschen auf die Place de la République brachte, sondern auf den einen Monat nach dem Präsidentenvotum folgenden Parlamentswahlen und dem anzunehmenden Erschrecken der Wähler über einen dann bereits regierenden neuen Staatschef.