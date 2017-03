Weiter so im Saarland

Kanzlerin und Ministerpräsidentin im Glück: Angela Merkel und die saarländische Wahlsiegerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin Foto: Michael Kappeler/dpa-Bildfunk

Nach der Landtagswahl im Saarland haben CDU und SPD ihren Willen zur Fortsetzung der großen Koalition deutlich gemacht. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) und auch ihre SPD-Herausforderin Anke Rehlinger werteten den Wahlausgang am Montag als Bestätigung für die Arbeit des bisherigen Regierungsbündnisses und als Auftrag der Wähler, die Zusammenarbeit fortzusetzen. Die Koalitionsverhandlungen werden in Kürze aufgenommen.

Für ein Bündnis aus SPD und Linkspartei, das vor der Wahl am Sonntag möglich schien, gibt es keine Mehrheit. Die CDU erhielt 40,7 Prozent der Wählerstimmen, was einem Zuwachs um 5,5 Prozent entspricht. Die SPD landete bei 29,6 Prozent (minus ein Prozent gegenüber 2012). Die Linkspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine kam auf 12,9 Prozent (minus 3,2), die AfD auf 6,2 Prozent. Die Grünen scheiterten mit vier Prozent (minus ein Prozent) und die FDP mit 3,3 Prozent an der Fünfprozenthürde.

SPD-Spitzenkandidatin und Landeswirtschaftsministerin Anke Rehlinger räumte am Montag ein, die Saarländer hätten sich eine Fortsetzung der großen Koalition offensichtlich »am dringlichsten gewünscht«. In Koalitionsverhandlungen werde die SPD dafür sorgen, dass es im Saarland weiter »gerecht und fair« zugehe, sagte sie am Montag in Berlin.

Unterdessen forderte die Linke-Bundesvorsitzende Katja Kipping von der SPD eine klare Koalitionsaussage für den Bund. Die Sozialdemokraten müssten sich zu einem Bündnis mit ihrer Partei bekennen, sagte sie am Montag in Berlin. Ihre Aussagen im Saar-Wahlkampf seien zu »unbestimmt« gewesen. Das habe gereicht, um die Angst vor einem solchen Bündnis zu schüren, aber nicht, um Begeisterung dafür zu entfachen. Wenn im Bund ein »Mitte-Links-Bündnis« gelingen solle, »müssen alle drei Akteure dafür werben«, sagte Kipping mit Blick auf SPD und Grüne. »Wenn der Schulz-Zug kein Zug ins Nirgendwo werden soll, dann müssen sie jetzt klar sagen, was konkret mit wem konkret sie durchsetzen wollen«, fügte sie hinzu. Linke-Kochef Bernd Riexinger forderte im »ZDF-Morgenmagazin« auch die Grünen zu einer klaren Aussage zur möglichen Koalition nach der Bundestagswahl am 24. September auf. Wenn deren Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt immer nur benenne, was mit den Linken nicht gehe, »dann soll sie doch sagen, dass sie nur für Schwarz-Grün zur Verfügung steht«. (AFP/dpa/jW)