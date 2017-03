Anabolika auf Rezept

Im Schatten: Doping läuft immer mit Foto: Eduard Korniyenko/Reuters

So müßig es ist, zu leugnen, dass in der DDR Doping stattgefunden hat, so dumm ist es, zu behaupten, in der BRD habe es das nicht gegeben. Für die Westseite haben jetzt 31 ehemalige Leichtathleten zugegeben, dass sie ihren Leistungen mit Anabolika einen Schub gaben. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Pharmazeut Simon Krivec von der Universität Hamburg durchgeführt hat. Über seine bislang unveröffentlichte Dissertation berichtete am Samstag die ARD-Dopingredaktion in der »Sportschau«.

Krivec hatte 121 männliche ehemalige Spitzensportler des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) angeschrieben, 61 haben ihm geantwortet, 42 haben sich zur Sache geäußert, »und 31 Athleten haben die Einnahme von Anabolika bestätigt«, sagte Krivec, dessen Studie die Zeit von 1960 bis 1988 erfasst. »Verblüffend war, dass die Athleten sehr offen damit umgegangen waren – mir gegenüber«, erklärte er. In Einzelfällen sei »sehr detailliert berichtet« worden. Aufgrund dieser Aussagen und weiterer Daten konnte Krivec in seiner Doktorarbeit die Struktur des Anabolikamissbrauchs im Westen deutlich machen. Ärzte, Apotheker, Trainer und weitere Personen aus dem Umfeld der Athleten waren zum Teil aktiv daran beteiligt. Die bevorzugten Medikamente seien Dianabol und Stromba gewesen – sie wurden häufig auf Rezept bezogen. Bis auf wenige Ausnahmen seien die ausgestellten Rezepte von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt worden. Die Dosierungen lagen in fast allen Fällen »weit über den Empfehlungen der Hersteller«, heißt es im ARD-Bericht. In einem Fall seien beispielsweise im gesamten Jahr 1974 Mengen bis zu 5000 Milligramm Dianabol konsumiert worden, was rund 1000 Tabletten entspricht. Die Anabolika-Einnahme erfolgte bis zu zwölf Jahre lang.

Den befragten Athleten sei Anonymität zugesichert worden, doch einer, der ehemalige Diskuswerfer Klaus-Peter Hennig, der 1968 und 1972 an den olympischen Sommerspielen teilgenommen hatte, stimmte der Veröffentlichung seines Namens zu. Denn Krivecs Arbeit habe die Verhältnisse so dargestellt, »wie sie wirklich früher waren«, meinte er. Hennig war erstaunt, dass die Ergebnisse dem Bild entsprechen, »wie ich das auch in Erinnerung habe, wie ich es gehört habe damals – und wie ich es natürlich selber auch gemacht habe«. Der 69jährige beschreibt die »Zwickmühle«, in der sich die bundesdeutschen Athleten befunden hätten. Der Zwiespalt habe ihn persönlich sehr belastet. »Auf der einen Seite will ich selber Leistung verbessern, hohe Leistung schaffen. Die Olympiateilnahme schaffen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass das ohne unterstützende Mittel eigentlich nicht geht«, sagte Hennig, der im Trikot von Bayer Leverkusen dreimal (1971, 1973, 1975) deutscher Diskuswurfmeister war. Seine persönliche Bestleistung (64,80 Meter) stellte er 1972 auf.

Anabolika stehen in der Leichtathletik seit 1970 auf der Verbotsliste. Doch auch danach wurden die leistungssteigernden Mittel weiter geschluckt oder gespritzt.

Erst kürzlich hatte der Mainzer Sportwissenschaftler Andreas Singler eine Studie veröffentlicht, in der er dem 2000 verstorbenen Joseph Keul, dem langjährigen Leiter der Abteilung Sportmedizin der Universität Freiburg, Vertuschung und aktive Teilnahme an Manipulationen vorgeworfen hatte. Keul galt als Doyen der westdeutschen Sportmedizin und war langjähriger Chefarzt der Olympiamannschaft. Singler hatte das Gutachten selbst veröffentlicht, weil er sich mit der Universität Freiburg nicht über die Bezahlung verständigen konnte. Als Mitglied der Evaluierungskommission Freiburger Sportmedizin war er im April 2015 nach internen Unstimmigkeiten zurückgetreten. (dpa/jW)