Chemiekoloss des Ostens

Blick auf die Fabrik am 6. August 1958 Foto: wikimedia.org/Commons/Bundesarchiv Bild 183-57339-0010 / Zühlsdorf Erich / CC-BY-SA 3.0

Die Leunawerke feierten 2016 runden Geburtstag. Die wechselvolle Industriegeschichte des Unternehmens beschreibt Rainer Karlsch im Buch »100 Jahre Chemie«. Es bestand durch Kaiserreich, Weimarer Republik, die Jahre der faschistischen Herrschaft und die Deutsche Demokratische Republik bis in die Bundesrepublik. Alle Kapitel sind bebildert; die Fotos exakt beschriftet. Eine Besonderheit dieser Firmengeschichte ist, dass die Leunawerke die verschiedenen Stadien wirtschaftlicher Entwicklung nicht nur mitmachten, sondern mehrmals mitprägten.

Leuna entstand »auf der grünen Wiese« gewissermaßen mit einem Paukenschlag mitten im Ersten Weltkrieg: 36.000 Tonnen Ammoniak pro Jahr sollten an einem Standort südlich von Halle erzeugt werden, um mit Hilfe dieses Düngemittels die landwirtschaftliche Produktion anzukurbeln und so die wegen des Ausfalls von Lebensmittelimporten prekär gewordene Ernährungslage in Deutschland wieder zu stabilisieren. So jedenfalls sah es das »Hindenburg-Programm« vor, ein 1916 beschlossenes staatliches Durchhalteprogramm.

Nach dem verlorenen Krieg mehr auf den Konsumgüterbedarf ausgerichtet, wurden die Leunawerke ein Jahrzehnt später von der Weltwirtschaftskrise (1929–1932) schwer getroffen. Danach verdankten sie und die aus Daspig und umgebenden Dörfern hervorgegangene Stadt Leuna ihren erneuten Aufschwung der Vorbereitung des nächsten Weltkrieges, den Nazideutschland plante. Mit der Leuna AG, seit 1925 Bestandteil der IG Farben, schloss die Reichsregierung noch im Jahre 1933 einen Zehnjahresvertrag zwecks Aufbaus einer Hydrieranlage ab, die aus Kohle Öl generieren und Nazideutschlands Panzer im Kriegsfall unabhängig von Erdölimporten aus dem Ausland machten sollte. Im Ergebnis stieg die Beschäftigtenzahl von 9.600 Ende 1932 auf 23.000 1939 an. 500.000 Tonnen Benzin wurden 1944 in Leuna erzeugt, neben Stickstoff, Methanol, und Kunststoffvorprodukten. Das Fabrikkonglomerat war zum Kriegswirtschaftsbetrieb der Sonderklasse geworden.

Trotz Kriegszerstörungen waren die Produktionskapazitäten von Leuna zwischen 1945 und 1989 immer noch so groß, dass die sowjetische Besatzungsmacht umfangreiche Demontagen vornehmen konnte. Marschall Georgi Schukow, Chef der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland, sorgte sich persönlich um die Leunawerke, die bis 1954 als Sowjetische Aktiengesellschaft weiterarbeiteten, bevor sie zum volkseigenen Betrieb (VEB) wurden. Von nun an kümmerte sich Walter Ulbricht um das Kombinat. Die » Leunawerke Walter Ulbricht« wurden zum Starbetrieb des Chemieprogramms, des ersten ehrgeizigen Modernisierungsprogramms der DDR-Wirtschaft. In der Ägide Honecker trug das Kombinat mit dem Westexport seiner »hellen« Erdölprodukte wesentlich zum Programm »Heizölablösung« und somit zur zeitweilig (1981–1985) erfolgreichen DDR-Entschuldungskampagne bei. Die Verbindlichkeiten des Landes sanken in dem Zeitraum von 25 auf 15 Milliarden DM.

Um Leuna, 1990 von der Treuhandanstalt in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, kümmerte sich auch Helmut Kohl, als sich herausstellte, dass den Koloss, Säule des »Chemiedreiecks« Bitterfeld-Halle-Merseburg, kein potenter Privatisierer kaufen wollte und das Werk mit seinen 30.000 Beschäftigten 1989 nach Treuhandgrundsätzen der Liquidation anheimfallen würde. Dabei hatte der Bundeskanzler im März 1990 als Wahlredner verkündet: »Es werden nicht nur Hunderte, sondern Tausende von investitionsbereiten Unternehmern aus der Bundesrepublik hierherkommen, und gemeinsam mit Ihnen werden wir in kurzer Zeit ein blühendes Land haben.« Im Mai 1990 in den unruhig gewordenen Chemiebezirk gereist, versicherte Kohl: »Ich werde alles tun, dass dieses Chemiedreieck erhalten bleibt und eine Zukunft hat.« Die versprochene Privatisierung kam dann zwischen 1992 und 1994 mit Hilfe französischer Konzerne zustande – ein langwieriger, schwieriger Prozess, den Karlsch detailliert beschreibt. Auch der Rekonstruktion des Standortes Leuna widmet sich der Autor intensiv. Geschaffen wurde ein durch eine Infrastrukturgesellschaft – die übrigens auch als Herausgeber dieser Jubiläumsschrift fungiert – zusammengehaltenes, als »Chemiepark« bezeichnetes Konglomerat.

Was den besonderen Charakter der Leunawerke ausmacht, ihre über den Großbetrieb und die Grundlagenchemie hinausreichende Bedeutung, ihre Nähe zur Industriepolitik, hat in Karlsch den geeigneten Interpreten gefunden. Der Wirtschaftshistoriker hatte seine Lehrjahre am von Jürgen Kuczynski gegründeten Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Humboldt-Universität absolviert und vielfach sowohl zur Betriebs- als auch zur Regional- und Industriegeschichte publiziert. Ihm ist es überzeugend gelungen, die für Leuna typischen engen Verflechtungen zwischen Unternehmens- und deutscher bzw. ostdeutscher Industriegeschichte darzustellen und dabei auch – auf zurückhaltende Weise – mit kritischen Anmerkungen nicht zu sparen, wo ihm dies notwendig erschien.