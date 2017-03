Wie eine Burg trotzt das Haus einsam den Baggern, die ganze Stadtviertel des alten Istanbuls niederreißen: »Sehnsucht« Foto: ZDF/Jörg Gruber

Die Piratenbraut

Damenringkampf in Rüschenkleidern der Belle Epoque, bei bewegter See. Macht Spaß. Mit Yvonne De Carlo. USA 1950. Regie: Frederick de Cordova.

Arte, 20.15

Bayern erleben

Der Wasmeier entdeckt den Limes

Wie heißt dieses Stilmittel, bei dem Dinge verbunden werden, die so gar nichts miteinander ... Genau: Oxymoron. Markus Wasmeier – ehemals Skirennläufer – begibt sich auf eine Reise entlang des Limes in Bayern. Er reist vom Untermain bis zur Donau und entdeckt zu Wasser, zu Land und aus der Luft die Überreste römischen Lebens. Wasmeier trifft Studenten aus Regensburg, die als Römer angezogen und ausgerüstet, am eigenen Leib erfahren wollen, wie das ist, als Legionär, mit fast fünfzig Kilogramm Gepäck das Tagespensum eines Marsches entlang der Grenze des Imperiums zu absolvieren. Immerhin haben sie keine Bretter dabei.

BR Fernsehen, 20.15

Verschwunden in Deutschland

Viele minderjährige Flüchtlinge sind in Deutschland in Familien untergekommen, aber Tausende sind buchstäblich verschwunden. »Europäische Werte« in Reinkultur eben – Kinder- und Jugendzwangsprostitution gehören dazu.

Das Erste, 22.45

Sehnsucht

Ein Filmteam bekommt von einem kleinen europäischen Sender den Auftrag, eine Reportage über das moderne Istanbul zu drehen: Fakten, Zahlen, Hochglanzbilder, flott geschnitten. Doch schon bald widersetzen sich die Stadt wie auch der Regisseur dem Konzept. Und schon jetzt zeigt der Film eine Stadt, die es nicht mehr gibt. Mit Isa Çelik (Faruk Korkmaz), Bilge Güler (Ghost Girl), Serhat Saymadi (Serhat), Ben Hopkins (Himself). D/TRK 2015. Regie: Ben Hopkins.

Arte, 23.15

Heute jung – morgen arm

Was wird aus unserer Rente?

Wie ist das, wenn man den 50. Geburtstag feiert und plötzlich scheinen Rente und Älterwerden ganz nahe und man überlegt: Wird das Geld später reichen? Werde ich genug haben, um den jetzigen Lebensstandard zu halten? Mit dieser Frage im Gepäck bricht die Autorin Eva Schötteldreier zu einer Reise durch Deutschland auf. Die 50jährige Journalistin und Alleinerziehende mit zwei erwachsenen Kindern entdeckt ein Land mit einem Rentensystem in Schieflage. Nur wer von Anfang an mit einem relativ guten Einkommen als Arbeiter oder Angestellter kontinuierlich in das System einzahlt, wird am Ende von der Rente halbwegs leben können. Da erübrigen sich weitere Worte.

Das Erste, 23.30