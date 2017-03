SPD keine Arbeiterpartei

Zu jW vom 21. März: »Kandidat der ­Konzerne?«

Martin Schulz kann doch allen alles versprechen, denn sowohl er als auch alle anderen »Führungskader« der SPD wissen, dass weder die SPD noch Schulz nach der Wahl im Herbst alleine regieren werden. Zunächst muss die SPD allerdings erst einmal vor der CDU landen. Wenn die Mehrheiten mit Grünen und FDP nicht zustande kommen, bliebe ohnehin nur eine erneute »Groko« das Ziel. Denn Die Linke ist erst dann regierungsfähig, wenn sie sich eindeutig, wie einst Fischers »Grüne«, zu Krieg und Aggression bekennt. Sollte sie das tun, wäre das gleichermaßen ihr Untergang – an dem Teile der Partei bereits mit einigem Erfolg arbeiten.

Wer da immer noch naiv ist und glaubt, die SPD sei eine Arbeiterpartei, der möge 103 Jahre zurückblicken, als sie dem deutschen Kaiser zu Füßen lag und den Kriegskrediten fürs Massenmorden ihre Zustimmung gab. (…) In meinen Augen ist Martin Schulz ein Demagoge par excellence, der nach der Wahl einiges an Erinnerungslücken aufweisen wird. Die scheint er heute schon zu haben, denn schließlich waren es seine Genossen, die dafür gesorgt haben, dass die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland immer größer wird. Ausgerechnet diese Partei will das jetzt ändern? Die SPD hat eine Art schnelle Eingreiftruppe gebildet, und Schulz hat dabei die Rolle der Blendgranate übernommen.

Gerhard Hoffmann, per E-Mail

Parteitagsregie

Zu jW vom 21. März: »Kandidat der ­Konzerne?«

Nicht nur in diesem Punkt liegt ein Vergleich mit der Partei Die Linke nahe, denn zu oft habe ich es selbst als ehemaliges Parteimitglied erleben müssen, dass die Parteitagsregie in der PDS und später Linkspartei analog verfuhr wie hier bei der SPD. Eine kritische Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Agieren ist nicht gewollt und wird stets zugunsten der öffentlichen Berichterstattung geopfert. (…)

Carsten Hanke, per E-Mail

Sozialdemagogische Partei

Zu jW vom 21. März: »Kandidat der ­Konzerne?«

Unterschreiben wird Martin Schulz auch nicht die Initiative gegen die Privatisierung der Autobahn. Denn wer wird schon an dem Ast sägen, auf dem er selber sitzt? Die Zeit gehört den Monopolen. (…) Und: Es handelt sich um das mit der »Agenda 2010« erhärtete SPD-Markenzeichen: Sozialdemagogische Partei. (…)

E. Rasmus, per E-Mail

Nicht um jeden Preis

Zu jW vom 18./19. März: Leserbrief »Nicht die einzige Friedenspartei« und vom 14. März: »›Integrationsfalle‹«

Ich gebe dem Genossen Münchow zum Teil recht: Die Linke sollte ab September 2017 nicht um jeden »Preis« mitregieren, wenn es denn zu einer rot-rot-grünen Koalition kommen sollte. Aber es ist auch eine Chance, um unsoziale Aspekte und mehr abzuschaffen. Veränderung statt Stillstand. Im Augenblick sieht es nicht nach einer Koalition aus! Linke Regierungsbeteiligungen (Syriza, François Mitterrand, die italienische Rifondazione Comunista) sind schon seit jeher gescheitert bzw. mussten die neoliberalen Kürzungen der herrschenden Parteien mittragen und sind dann zum Teil zu spät ausgestiegen.

Zu behaupten, dass andere Parteien wie die DKP konsequenter für Frieden und soziale Gerechtigkeit eintreten würden, halte ich nicht für richtig. Beide Parteien tun es mit etwa gleichem Programm, Die Linke genauso konsequent wie die DKP. Warum arbeiten wir nicht solidarischer und konsequenter zusammen, anstatt uns gegenseitig den Schwarzen Peter zuzuschieben? Es ist ein Markenzeichen linker Parteien, sich zu »zerfleischen«, grob ausgedrückt. Wir wollen doch alle dasselbe: eine Systemveränderung/Transformation hin zum Sozialismus (die Überwindung des kapitalistischen Systems).

Nicola Hofediener, Mitglied Die Linke, Wandsbek

Vermeintliche Freiheit

Zu jW vom 25./26. Februar: »›Prohibition ist gescheitert‹«

(…) Urs Köthner hat in der kleinen Überschrift einen beachtlichen Halbsatz untergebracht: »Drogen als Schmiermittel des Kapitalismus«. Er gibt damit zu bedenken, dass das System, dessen Macht auf dem Papier des Dollars aufbaut, auch auf die Manipulierbarkeit des Menschen angewiesen ist. Denn: Sorgen nicht zweifelhafte Medien für alle Informationen (zu Angebot und Nachfrage von Drogen), auf die Heranwachsende (!) und Gutgläubige hereinfallen (sollen)? Wenn diese dann – in Wahrnehmung ihrer vermeintlichen »Freiheiten« – merken, dass sie »von dem Zeug nicht mehr loskommen«, bleibt ihnen als »neuer Kunde« nichts anderes übrig, als mit ihrer mutmaßlichen Abhängigkeit auch die laufenden Rechnungen zu übernehmen. Schließlich ist Kapital darauf angewiesen, sich ständig zu vermehren, so dass soziale Konsequenzen ebenso programmiert sind wie Beschaffungskriminalität. Das Geschäft mit Drogen hat sich im Laufe der Geschichte bis zu den heutigen Mafiadimensionen »entwickelt«, die mit der Alkoholprohibition in den USA (1920 bis 1933) ihren Anfang genommen hatten. Um aus deren destruktivem Potential Lehren zu ziehen, entstand die aktuelle Antiprohibitionsbewegung. (…)

Siegfried Lietz, Potthagen

Reimt sich besser

Zu jW vom 21. März: »Pausenverlängerer des Tages: Kiffende Monteure«

Ob du saufest, ob du kiffst / Schön, dass du den Gegner triffst.

Rainer Lesny, per E-Mail