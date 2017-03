Atomwaffenverbot ist Notwendigkeit

Zur am heutigen Montag beginnenden Aktionswoche gegen Atomwaffen teilte der Verein Friedensbüro aus Hannover am Freitag abend mit:

Friedensgruppen, engagierte Einzelpersonen und Bürgermeister aus über 40 deutschen Städten beteiligen sich vom 26. bis 31. März an der bundesweiten Aktionswoche »Ja zu einem Atomwaffenverbot«. Der Bürgermeister Kazumi Matsui von Hiroshima, der auch Präsident der »Mayors for Peace« ist, hat alle (über 7.000) Mitgliedsstädte der »Mayors for Peace« weltweit und mehr als 460 Städte in Deutschland, darunter Hannover, dazu aufgerufen, diese Verhandlungen zu unterstützen.

Aus der Landeshauptstadt Hannover sind das Hiroshima-Bündnis und das Friedensbüro dabei, um auf die bei der UNO in New York zeitgleich stattfindende erste Verhandlungsrunde für ein Atomwaffenverbot aufmerksam zu machen. Deutschland hat wie die meisten NATO-Staaten gegen die Resolution gestimmt und wird daher dieser ersten Verhandlungsrunde fernbleiben, wie das Außenministerium in einem Schreiben an mehrere Friedensorganisationen erklärte. (…) Mit ihrem Boykott schadet die Bundesregierung aus unserer Sicht der abrüstungspolitischen Glaubwürdigkeit Deutschlands. Eine atomwaffenfreie Welt, wie sie die Regierung offiziell zum Ziel hat, ist ohne ein Verbot nicht erreichbar. Noch immer befinden sich über 15.000 atomare Sprengköpfe vor allem auf der Nordhalbkugel der Erde. Auch in Deutschland lagern US-Atomwaffen in der Eifel. Daher nehmen das Hiroshima-Bündnis und das Friedensbüro Hannover am 26. März an der Auftaktveranstaltung der zwanzigwöchigen Aktionspräsenz am Atomwaffenlager Büchel teil und bekräftigen damit die Notwendigkeit eines Atomwaffenverbots.

Zur Schändung eines Grab- und Gedenksteins auf dem Dortmunder Nordfriedhof erklärte die DKP Dortmund am Sonntag:

Der zu Ehren von zwölf gefallenen Dortmunder Kämpfern gegen den Kapp-Putsch errichtete Gedenkstein auf dem Dortmunder Nordfriedhof wurde von Faschisten mit der Drohung »Rotfront zerschlagen – Freikorps« beschmiert.

Der Gedenkstein wurde im Jahr 1929 von der KPD (Kommunistische Partei Deutschlands) errichtet. Dr. Högl, der vorletzte Dortmunder Stadtarchivar, schrieb in der Zeitschrift des Historischen Vereins zu dem Denkmal: »›Wir werden Euer Werk vollenden‹, so lautet kämpferisch die von Hammer und Sichel umrahmte, eingemeißelte Inschrift. Für uns Nachgeborene gilt es, dieses Unikat eines Denkmals aus der Weimarer Republik als Erinnerungsort im Gedächtnis der Stadt zu bewahren und für die Nachwelt zu erhalten.«

Die Patenschaft zur Pflege dieser Gedenkstätte wurde von der DKP Dortmund übernommen. Die DKP gedenkt an dieser Stelle jedes Jahr im März der Opfer des sogenannten Kapp-Putsches. Die Teilnehmer der diesjährigen Gedenkveranstaltung am 25. März wurden durch diese faschistische Provokation in ihrer Überzeugung bestärkt, wie notwendig nach wie vor der Widerstand aller Antifaschisten und Demokraten gegen rechts ist. Doris Borowski – stellvertretende Vorsitzende der DKP Dortmund – stellte klar: »Die DKP wird das ihr Mögliche dazu beitragen, diesen Kampf zu verstärken. Dem Auftrag des Grundgesetzes, alle faschistischen Organisationen zu verbieten und aufzulösen, muss endlich nachgekommen werden«.