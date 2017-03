»Es geht ihnen nur um die Rendite«

»Anwälte sagten, dass wir kaum eine Chance hätten, wenn es um energetische Sanierung geht, selbst wenn der Einspareffekt nur ein Prozent ist.« – Franziska Schulte, Mieterinitiative Gontermannstraße Foto: Armin Weigel/dpa-Bildfunk

Sie haben in Berlin-Tempelhof die »Mieterinitiative Gontermannstraße« mitgegründet. Warum war dieser Schritt nötig?

Völlig unerwartet fanden wir Anfang Februar ein Schreiben im Briefkasten. Darin informierte die Buwog AG die rund 220 Mietparteien in der Gontermannstraße über umfassende Modernisierungsmaßnahmen. Das war ein Schock für uns. Wir sollen bald 2,81 Euro pro Quadratmeter mehr bezahlen. Die Mieten für die 62 bis 65 Quadratmeter großen Wohnungen würden damit um knapp 200 auf fast 700 Euro steigen.

Zu uns gehören viele Menschen mit geringem Einkommen oder einer kleinen Rente, Alleinerziehende und Familien. Die können sich eine solche Erhöhung nicht leisten und befürchten, dass sie ausziehen müssen. Das hat die Mieterversammlung gezeigt, die wir sofort initiiert haben. Etwa 170 Nachbarn haben daran teilgenommen.

Welche Maßnahmen wurden Ihnen angekündigt

Die Buwog will unter anderem die Fassaden dämmen und die Doppelfenster durch Kunststofffenster ersetzen. Das halten wir für völlig unnötig. Eine Tischlerfirma hat uns gesagt, dass die Fenster repariert werden können. Zudem haben unsere Altbauten bereits sehr starke Wände. Das Dämmmaterial ist ja auch nicht gerade umweltfreundlich. Andererseits warten wir seit 15 bis 20 Jahren vergeblich auf viel wichtigere Instandsetzungen. An den Fassaden bröckelt der Putz, die Wasser- und Heizungsrohre sind uralt, die Keller verrottet, die obere Decke marode und die Spielgeräte für die Kinder in den Hofgärten kaputt.

Sehen Sie Möglichkeiten, etwas zu bewegen, um die Erhöhungen zu verhindern?

Anwälte haben uns wenig Hoffnung gemacht. Sie sagten, dass wir kaum eine Chance hätten, wenn es um energetische Sanierung geht, selbst wenn der Einspareffekt nur ein Prozent ist. Außerdem könne ein privater Vermieter mit seinem Eigentum im Prinzip machen, was er will.

Was ist mit der sogenannten Mietpreisbremse?

Das interessiert die Buwog offenbar ebenso wenig wie der soziale Aspekt. Im Gegenteil rühmen sich Konzernvertreter, einen Weg gefunden zu haben, diese zu umgehen. Derzeit zahlen wir noch die ortsübliche Vergleichsmiete. Das ist für das Unternehmen wohl ein rotes Tuch. Man muss klar und deutlich sagen: Es geht ihnen nur um die Rendite. Und es fehlt an politischer Kontrolle.

Darüber hinaus hat die Buwog jetzt schon damit begonnen, die Preise in die Höhe zu treiben. Neu Eingezogene müssen weit mehr zahlen als wir. Ihnen wurde noch nicht einmal mitgeteilt, dass die Häuser modernisiert werden sollen. Dann droht ihnen sogar eine Erhöhung auf fast zwölf Euro pro Quadratmeter. Aber auch Bewohner mit sehr alten Bestandsmieten haben noch Ende Februar eine Erhöhung erhalten.

Wie reagiert die Politik auf Ihre Forderungen?

Im Bezirksamt hieß es zunächst nur, wir Mieter hätten keine Chance. Der zuständige Stadtrat Jörn Oltmann von den Grünen lädt jetzt aber alle Beteiligten, also auch Unternehmensvertreter, zu einem runden Tisch am 20. April ein. Katrin Schmidberger, Grüne, und Harald Gindra, Die Linke, aus dem Berliner Abgeordnetenhaus wollen sich ebenfalls für uns einsetzen. Wir hoffen darauf, dass die Politiker versuchen, die Buwog zu einer guten Zusammenarbeit mit dem Land Berlin zu bewegen. Dies sollte auch eine Vereinbarung zum Schutz und zur Deckelung der Bestandsmieten beinhalten.

Wir haben bereits deutlich gemacht: Uns Mietern droht eine Vertreibung aus unserem bunten Viertel mit vielen Kulturen und guter Nachbarschaftshilfe. Der soziale Aspekt muss erhalten bleiben. In unserem Viertel kennt man sich, sitzt abends zusammen im Garten. Hier leben Krankenpfleger, die sich um ältere Nachbarn kümmern. Einige leben schon 80 Jahre in diesem Haus, viele bereits seit den 50er Jahren.