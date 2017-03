Lukaschenko greift durch

Hartes Vorgehen: Die Einsatzkräfte nahmen am Samstag Hunderte Teilnehmer einer Antiregierungskundgebung in Minsk fest Foto: Sergei Grits/AP Photo

Die belorussische Polizei ist am Samstag gewaltsam gegen eine angekündigte Demonstra­tion der prowestlichen Opposition in der Hauptstadt Minsk vorgegangen. Nach unterschiedlichen Medienangaben wurden mehrere hundert bis 1.000 Teilnehmer vorübergehend festgenommen. Da die Gesamtteilnehmerzahl auf maximal 1.000 geschätzt wurde, hieße dies, dass ein Großteil bis alle Teilnehmer inhaftiert worden wären. Am Sonntag morgen begann die Polizei, die Festgenommenen nach und nach freizulassen.

Mehrere Demonstrationen in der Provinz hatten die Behörden – offenbar um die Proteste räumlich zu zersplittern – genehmigt, im Unterschied zur zentralen Veranstaltung in Minsk. Mehrere Führer der prowestlichen und nationalistischen Opposition wurden festgenommen, darunter Funktionäre der »Jungen Front«, die Jugendorganisation der an die weißrussischen Hilfstruppen der deutschen Faschisten anknüpfenden »Nationalen Front«, deren Führer Sjanon Pasnjak schon seit den 90er Jahren im US-amerikanischen und polnischen Exil lebt. Lukaschenkos Gegenkandidat bei den Wahlen von 2010, Uladsimir Njakljajeu, wurde in Brest an der Einreise aus Polen gehindert.

Die Demonstration hatte sich von dem ursprünglich sozialen Ausgangspunkt der Proteste in Belarus entfernt. Nach im Internet kursierenden Videos forderten die Teilnehmer den Rücktritt Lukaschenkos. Über der Demonstration wehten die weiß-rot-weißen Flaggen der belorussischen Nationalisten, die Hauptparole war ein von jedem sozialen Hintergrund abgelöstes »Es lebe Belarus!« Diese Politisierung hatte sich schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Ein Foto von einer früheren Demonstration in Minsk, das der US-Analysedienst Stratfor am Sonntag veröffentlichte, zeigt ein Transparent mit der Parole »Basta« und im Hintergrund eine EU-Fahne. Basta – »Es reicht« war auch der zentrale Slogan der »Farbenrevolutionen« in Serbien 2000, Georgien (»Kmara«) 2003 und der Ukraine 2004.

Lukaschenko hatte die Rhetorik gegen die Demonstrationen bereits in der vergangenen Woche deutlich verschärft. Er warf in einer Ansprache vor Arbeitern einer Fabrik in Mahiljou »bewaffneten Kämpfern« vor, Unruhen nach dem Vorbild des ukrainischen Euromaidan inszenieren zu wollen. Sie seien in »Polen, Litauen oder der Ukraine« geschult worden. Am Donnerstag stellte die belorussische Grenzpolizei ein Video ins Internet, auf dem ein angeblicher Grenzdurchbruch eines mit Waffen beladenen Geländewagens aus der Ukraine an einem Übergang nahe der Tschernobyl-Sperrzone zu sehen war. Die amateurhafte, verwackelte Aufnahme war jedoch nicht unabhängig zu überprüfen; die Tonspur wird ständig durch Sinustöne unterbrochen, die wohl ordinäre Flüche der Grenzer überdecken sollen.

Von der Hand zu weisen ist der Verdacht nicht. Es ist klar, dass es in Belarus eine Naziszene gibt. Vertreter von Gruppen wie der »Weißen Legion« und dem Wehrsportverein »Patriot« hatten auf dem Euromaidan und bei den Kämpfen im Donbass auf Seite Kiews Proben ihrer Militanz geliefert. Russische Medien kritisieren seit längerem, dass diese Organisationen praktisch unter den Augen der Behörden agitieren und Trainingslager veranstalten durften, während Bürger von Belarus, die auf Seiten der ostukrainischen Volkswehren kämpften, bei ihrer Heimkehr mit Strafverfahren überzogen wurden.

Dieser Widerspruch passt dazu, dass Präsident Lukaschenko seit einiger Zeit mit dem belorussischen Nationalismus kokettiert und sich in antirussischer Rhetorik von dessen Vertretern nicht übertreffen lässt. Wenn er jetzt gegen die Opposition hart vorgehen ließ, demonstriert er damit zweierlei: Erstens, dass er verhindern will, dass dieser Nationalismus gegen ihn und sein Regime gewendet wird, wofür es angesichts der Wirtschaftskrise einige Anhaltspunkte gibt. Und zweitens versucht er, sich auf diese Weise Russland gegenüber als letztlich doch zuverlässiger Verbündeter darzustellen, der zumindest für Stabilität an der Westgrenze sorgt. Die Erwartung: dass Russland das mit Rabatten beim Gaspreis honoriert.