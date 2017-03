Zuma unter Beschuss

Gemeinsame Front: Kundgebung des Gewerkschaftsbunds COSATU und der South African Communist Party (SACP) gegen Leiharbeit und für die Einführung einer allgemeine Krankenversicherung (Durban, 23.4.2016) Foto: Rogan Ward/Reuters

Der Gegenwind wird rauher für Südafrikas Präsidenten Jacob Zuma. Auch innerhalb seines African National Congress (ANC) regt sich deutlicher Widerstand. »Wir sind inzwischen korrupt bis zum Kern. Alles, worum wir uns kümmern, ist Reichtum zu akkumulieren, als gäbe es kein morgen«, schimpfte am Freitag der Fraktionsführer des ANC im Parlament, Jackson Mthembu, in einer Rede auf der Beerdigung eines langjährigen ANC-Politikers in East London. Die Partei sei »bis zum Kern gespalten« und würde »spektakuläre Eigentore schießen«, sagte Mthembu einem Bericht des Portals Times Live zufolge.

Nur einen Tag vorher hatte die Nachrichtenseite News24 über die Versuche von mehr als 100 Veteranen des Anti­apartheidkampfes berichtet, Zuma zum Rücktritt zu bewegen. Die Gruppe hatte bereits im vergangenen Jahr öffentlich Druck auf den Präsidenten ausgeübt, sich aber nach einem Gespräch mit Zuma im November nicht offen gegen ihn gestellt. An dessen Regierungsstil änderte sich in der Folge nichts, die Spaltung des ANC hat sich seitdem weiter vertieft. Denis Goldberg, der 1964 zusammen mit Nelson Mandela zu lebenslanger Haft verurteilt worden war, erklärte nun gegenüber News24 gar: »Wir hätten nicht verhandeln sollen. Wir hätten einfach sagen sollen, ›tritt zurück, du zerstörst konstitutionelle Institutionen, für die Menschen ihr Leben gegeben haben‹.«

Ähnlich drastisch fällt inzwischen auch die Kritik der South African Communist Party (SACP) aus, die ebenso wie der Gewerkschaftsbund COSATU Teil der Regierungsallianz mit dem ANC ist. Am 19. März berichtete die in Johannesburg erscheinende Sonntagszeitung City Press als erstes Medium von einem Ultimatum, das die Parteiführung einer Delegation des ANC im Rahmen eines »bilateralen Treffens« gestellt habe. Demnach hat die SACP drei Hauptforderungen: Zuvorderst soll die indische Unternehmerfamilie Gupta, die enge Kontakte zu Zuma pflegt, des Landes verwiesen werden. Außerdem soll der erst Ende Februar ins Parlament nachgerückte Abgeordnete Brian Molefe sein Mandat wieder abgeben. Molefe, ein Vertrauter Zumas, war im November vergangenen Jahres infolge eines Korruptionsskandals als Vorstandsvorsitzender des halbstaatlichen Stromversorgers Eskom zurückgetreten, Nutznießer des fraglichen Geschäfts waren die Guptas. Bei seiner Nominierung fürs Parlament – er rückte für einen »aus gesundheitlichen Gründen« zurückgetretenen Hinterbänkler nach – hatte der ANC die SACP übergangen. Dritte Forderung der Kommunisten sind Ermittlungen bei der South African Social Security Agency (SASSA). Die dem Sozialministerium angegliederte Organisation wurde zuletzt durch einen Skandal bei der Auftragsvergabe für die Auszahlung von Sozialleistungen erschüttert. Laut City Press droht die SACP mit einer öffentlichen Kampagne gegen Zuma, sollte der ANC nicht handeln. Am heutigen Montag wollen die Spitzen beider Parteien erneut zusammenkommen.

SACP-Vizegeneralsekretär Solly Mapaila dementierte am vergangenen Montag zwar gegenüber dem Onlinemagazin Daily Maverick, dass seine Partei dem ANC ein Ultimatum gestellt habe, erklärte aber zugleich vielsagend: »Das war eine interne Diskussion, die nicht an die Öffentlichkeit gelangen sollte.« Er bestätigte zudem die Inhalte des Treffens. »Wir haben über die toxische Rolle der Guptas gesprochen, die sie innerhalb der Bewegung weiterhin spielen«, erklärte Mapaila und forderte: »Um den Einfluss, den sie auf Minister und einige Mitglieder der Allianz ausüben, zu brechen, sollte ihnen der Aufenthalt im Land verboten werden.« Zu Molefes Einzug ins Parlament sagte Mapaila, dieser zeige »das Niveau der Straflosigkeit« im ANC. Klar ist: Die SACP-Führung ist es leid, Zumas Vetternwirtschaft zu verteidigen. »Es wird außerhalb des vereinbarten politischen Rahmens gehandelt, und wir werden dafür verantwortlich gemacht, das kann so nicht weitergehen.«

Ähnlich hatte sich am 19. März auch SACP-Generalsekretär Blade Nzimande in einer Rede in Umlazi, einem Township der Metropolregion eThekwini um die Hafenstadt Durban, geäußert. Die Partei sei nicht länger bereit, »falsche Entscheidungen einzelner Personen oder Strukturen des ANC« zu verteidigen. Nzimande forderte seine SACP statt dessen auf zu diskutieren, »ob es nicht an der Zeit ist, eigenständig zu Wahlen anzutreten«. Bislang gab es stets eine gemeinsame Liste mit dem ANC. Gedroht hatte die Partei mit einer Trennung vom ANC jedoch schon häufiger. Die nächsten Wahlen stehen ohnehin turnusmäßig erst 2019 an. Wahrscheinlicher ist indes auch diesmal, dass Nzimande vor dem ANC-Wahlparteitag im Dezember dieses Jahres schlicht den Druck auf Zuma erhöhen will.