60 Jahre alt und einer weniger

Protest gegen die EU-Versammlung in Rom (25. März) Foto: Alessandro Bianchi/Reuters

Ausnahmezustand herrschte auf dem Kapitol. Weil die Europäische Union das 60jährige Bestehen der »Römischen Verträge« feiern wollte, patrouillierten 5.000 Sicherheitskräfte in der italienischen Hauptstadt. »Im Zentrum von Rom herrschte bis zum Vormittag eine gespenstische Ruhe. Viele Geschäfte hatten geschlossen, entlang der Demonstrationsrouten sah man auch verbarrikadierte Läden. Überall standen Polizisten und kontrollierten«, berichtete AFP.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte: »Wir wollen ein sicheres Europa, ein schützendes Europa, wir müssen unsere Außengrenzen besser schützen, wir wollen ein wirtschaftlich starkes Europa.« Eine EU der verschiedenen Geschwindigkeiten bedeute keinesfalls, »dass es kein gemeinsames Europa ist«.

Gegen das Europa der eisernen Kanzlerin hatte am Samstag das Bündnis »Eurostop« mobilisiert, an dem sich neben der Kommunistischen Partei Italiens und dem Netzwerk der Kommunisten auch verschiedene soziale Bewegungen beteiligten. Sie demonstrierten unter dem Motto: »Nein zu einer Europäischen Union der Unternehmer, der Banken und des Krieges.« Auf Transparenten war zu lesen: »Politiker, Banker, Eurokraten: Die Geduld ist am Ende.«

Die britische Premierministerin Theresa May, die schon nächste Woche offiziell den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU einleiten will, war bei den Jubiläumsfeiern in Rom nicht mehr dabei. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nannte den bevorstehenden »Brexit« eine Tragödie und sagte: »Das ist ein trauriger Vorgang. Ich finde mich eigentlich nicht damit ab, dass die Briten aus der Europäischen Union austreten.« Die EU müsse deutlich machen, dass sie sich auf die großen Dinge konzentriere, nicht auf das Klein-Klein, sagte Juncker. »Die Leute mögen das nicht.« In mehreren Städten gingen am Samstag und Sonntag Befürworter des Wirtschaftsbündnisses auf die Straße. Auf der Kundgebung in Berlin sagte eine Rednerin, sie wolle populistischen und autokratischen Tendenzen und Politikern die Stirn bieten. (AFP/dpa/jW)