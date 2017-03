Losung des Tages: Sowjets bilden

Petrograd, 1. Mai 1917, von der »ersten« zur »zweiten Revolution«. Auf dem Transparent: »Es lebe der internationale Tag der Arbeit – Es lebe der Sozialismus« Foto: RIA Novosti/Sputnik/(c)dpa

Russland macht jetzt ein eigenartiges geschichtliches Stadium des Übergangs zu der nächstfolgenden Etappe der Revolution oder, wie (Matwej) Skobelew (1885–1938, Journalist, zunächst Menschewik, später sowjetischer Politiker; jW) sich ausdrückt, zur »zweiten Revolution« durch. (...)

Die Eigenart der Lage besteht darin, dass folgende drei Hauptfaktoren der Regierung Gutschkow-Miljukow den ersten Sieg ungewöhnlich leichtgemacht haben: 1. die Hilfe des englisch-französischen Finanzkapitals und seiner Agenten; 2. die Hilfe eines Teils der höheren Offiziere und 3. die fertige Organisation, die die gesamte russische Bourgeoisie in Gestalt der Organe der Semstwos (»Landstände«, Selbstverwaltungseinheiten seit 1864; jW) und der städtischen Selbstverwaltung, in Gestalt der Reichsduma, der Kriegsindustriekomitees usw. besaß.

Die Regierung (Alexander) Gutschkow (1862–1936, Industrieller und Kriegsminister der Provisorischen Regierung; jW) befindet sich in einer Zwickmühle: Gebunden durch die Interessen des Kapitals, muss ihr Bestreben darauf gerichtet sein, den mörderischen Raubkrieg fortzusetzen, die ungeheuren Gewinne des Kapitals und der Gutsbesitzer zu schützen und die Monarchie wiederherzustellen. Gebunden durch ihren revolutionären Ursprung und durch die Notwendigkeit einer schroffen Wendung vom Zarismus zur Demokratie, unter dem Druck der hungernden und den Frieden fordernden Massen stehend, ist die Regierung gezwungen zu lügen, sich zu drehen und zu winden, Zeit zu gewinnen, möglichst viel zu »proklamieren« und zu versprechen (Versprechungen sind das einzige, was sogar in Zeiten wahnwitziger Teuerung sehr billig ist), möglichst wenig davon durchzuführen, mit der einen Hand Zugeständnisse zu machen und sie mit der anderen wieder zurückzunehmen.

Unter bestimmten Umständen, in dem für sie günstigsten Fall, kann die neue Regierung, gestützt auf alle organisatorischen Fähigkeiten der gesamten russischen Bourgeoisie und der bürgerlichen Intelligenz, den Zusammenbruch etwas hinausschieben. Aber sogar in diesem Fall ist sie nicht imstande, dem Zusammenbruch zu entgehen, denn es ist unmöglich, sich den Klauen des furchtbaren, vom Weltkapitalismus gezeugten Ungeheuers, des imperialistischen Krieges und der Hungersnot, zu entwinden, ohne den Boden der bürgerlichen Verhältnisse zu verlassen, ohne zu revolutionären Maßnahmen überzugehen, ohne an den großen geschichtlichen Heldenmut des russischen und des internationalen Proletariats zu appellieren.

Daraus folgt: Wir werden die neue Regierung nicht mit einem Schlag stürzen können, oder wir werden, falls uns das gelingt (in revolutionären Zeiten erweitern sich die Grenzen des Möglichen tausendfach), die Macht nicht behaupten können, wenn wir der ausgezeichneten Organisation der gesamten russischen Bourgeoisie und der gesamten bürgerlichen Intelligenz nicht eine ebenso ausgezeichnete Organisation des Proletariats entgegenstellen, des Proletariats als Führer der ganzen unübersehbaren Masse der armen Bevölkerung in Stadt und Land, der Halbproletarier und der kleinen Eigentümer.

Ganz gleich, ob die »zweite Revolution« in Petrograd schon begonnen hat (ich habe gesagt, dass es ganz unsinnig wäre, vom Ausland aus das Tempo ihres Heranreifens konkret bestimmen zu wollen) oder ob sie für eine gewisse Zeit aufgeschoben ist oder ob sie in einzelnen Gegenden Russlands schon angefangen hat (gewisse Anzeichen scheinen dafür zu sprechen) – in jedem Fall muss die Losung der Stunde sowohl vor der neuen Revolution als auch während der Revolution und am Tage darauf die proletarische Organisation sein. (...)

Organisation, das ist die Losung des Tages. Aber sich darauf zu beschränken würde bedeuten, gar nichts zu sagen, denn einerseits ist Organisation immer notwendig, (...) anderseits würde derjenige, der sich hierauf beschränkte, nur zu einem Nachbeter der Liberalen werden, denn die Liberalen (...) wollen ja gerade, dass die Arbeiter nicht über die gewöhnlichen, »legalen« (legal vom Standpunkt der »normalen« bürgerlichen Gesellschaft) Organisationen hinausgehen (...).

Die Arbeiter haben mit ihrem Klasseninstinkt begriffen, dass sie in einer revolutionären Zeit eine ganz andere und nicht nur die gewöhnliche Organisation brauchen, sie haben ganz richtig den Weg beschritten, den ihnen die Erfahrungen unserer Revolution von 1905 und der Pariser Kommune von 1871 gewiesen haben, sie haben den Sowjet der Arbeiterdeputierten geschaffen und haben begonnen, durch Heranziehung von Deputierten der Soldaten und zweifellos auch von Deputierten der landwirtschaftlichen Lohnarbeiter und dann auch (in der einen oder anderen Form) der gesamten armen Bauernschaft den Sowjet auszubauen, zu erweitern und zu festigen. (...)