Die Zustimmung zum Konkordat war kein kluger Schachzug – Palmiro Togliatti, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Foto: picture-alliance/MP/Leemage/MAXPPP

Die Debatte über die Ausarbeitung der Verfassung der Italienischen Republik fand im Vorfeld des Kalten Krieges statt, den US-Präsident Harry Truman mit seiner berüchtigten Doktrin der »Eindämmung des Kommunismus« (»Containment«) am 12. März 1947 einläutete. Der starke rechte Flügel der Democrazia Christiana (DC) hatte sich wie auch die Liberalen von dem während des antifaschistischen Befreiungskrieges gegen Hitlerdeutschland verkündeten Ziel, eine antifaschistisch-demokratische Nachkriegsordnung zu errichten, losgesagt. Ihr führender Repräsentant, Premier Alcide De Gasperi, beugte sich dem von der katholischen Kirche und Washington vorgegebenen Kurs und schaute im Dezember 1946 tatenlos der Wiedergründung der faschistischen Partei Benito Mussolinis in Gestalt des Movimento Sociale Italiano (MSI) zu. Das MSI erkor den früheren Staatssekretär des »Duce«, Giorgio Almirante, der noch kurz vor Kriegsschluss einen Genickschussbefehl gegen Partisanen erlassen hatte, zum Nationalsekretär. Präsident wurde der Chef der berüchtigten 10. Torpedobootflottille, Fürst Valerio Borghese, der wegen wenigstens 800fachen Mordes als Kriegsverbrecher verurteilt, auf Geheiß der US-amerikanischen Militärregierung aber begnadigt worden war.

Das waren die Rahmenbedingungen, unter denen die unterschiedlichen politischen Kräfte um die Durchsetzung ihrer Interessen in der Verfassung rangen. Oft kamen Entscheidungen durch gegenseitige Zugeständnisse zustande. So wurde auf der Eröffnungssitzung mit den Stimmen der DC der Kommunist Umberto Terracini zum Vizepräsidenten und später zum Präsidenten gewählt, während die Italienische Kommunistische Partei (IKP) für den Liberalen Enrico De Nicola als provisorisches Staatsoberhaupt votierte.

Gestärkte Reaktion

Ein folgenschwerer Kompromiss war am 25. März 1947 die Zustimmung der IKP zum Artikel 7, der Aufnahme des von Mussolini mit dem Vatikan verhandelten Konkordats. Es war Bestandteil der am 11. Februar 1929 mit dem Vatikan geschlossenen Lateranverträge (Staatsvertrag und Finanzabkommen), in denen Italien den Vatikan als neuen Staat und den Papst als sein Oberhaupt international anerkannt hatte. Die katholische Kirche konnte ihre im Zuge der nationalen Befreiung und »Wiedererstehung« (Risorgimento) 1870 beseitigte weltliche Herrschaft wiedererrichten. Für die damals säkularisierten päpstlichen Besitztümer erhielt der Vatikan eine Entschädigung von 1.750 Milliarden Lire.

Im Konkordat wurde dem Heiligen Stuhl die freie und ungehinderte Ausübung der geistlichen Gewalt zugestanden, die Trennung von Kirche und Staat in wesentlichen Punkten aufgehoben und der Katholizismus als »einzige Religion des Staates« festgeschrieben. Das Kirchenrecht hielt Einzug in die Gesetzgebung zur Ehe. Scheidungen bedurften von da an der Zustimmung der katholischen Kirchenbehörden. Mit der Festlegung, dass die Bischöfe dem Staat ihre Treue bekunden, wurde der unter Papst Leo XIII. 1891 geschlossene Pakt zwischen Katholizismus und Staat, diesmal dem faschistischen, neuaufgelegt.

Das Konkordat hatte Mussolini innen- und außenpolitisch aufgewertet und war der päpstliche Segen für das faschistische Regime gewesen, das es zur von Gott gewollten Ordnung erhob. ­Pius XI. hatte dem »Duce« dafür persönlich gedankt und ihn als »einen Mann, mit dem uns die Vorsehung zusammenführte«, gefeiert. Die Bestätigung in der Verfassung stellte so auch eine nachträgliche Legalisierung der über zwanzigjährigen Mussolini-Diktatur dar. Damit wurde das neue Bündnis von Staat und Kirche befördert und die Position des reaktionären Klerus und der DC-Rechten gestärkt. Palmiro Togliatti (IKP-Generalsekretär) habe gehofft, »zehn, zwanzig Jahre der Zusammenarbeit mit der Democrazia Cristiana zu retten«, notierte Pietro Nenni, der Vorsitzende der Italienischen Sozialistischen Partei (ISP), in seinem Tagebuch. Togliatti hatte einer Erpressung De Gasperis nachgegeben, der gedroht hatte, bei einer Ablehnung durch die IKP, deren Stimmen für die Annahme gebraucht wurden, eine neues Referendum über die Republik einzuberufen. Er begründete seine Haltung damit, dass das Land »den religiösen Frieden« brauche. Das Zugeständnis der IKP beeinträchtige auch das Bündnis (Aktionseinheitsabkommen) mit der ISP. Als das mit den Stimmen der IKP zustande gekommene Abstimmungsergebnis öffentlich bekanntgegeben wurde, riefen die anwesenden Sozialisten »Verrat«.

Kein Frieden

Die katholische Kirche gewährte keinen »religiösen Frieden«, sondern nutzte ihre so gestärkten Positionen zu einem beispiellosen antikommunistischen Kreuzzug gegen Kommunisten und Sozialisten, mit dem sie der DC bei den Parlamentswahlen 1948 zu einem triumphalen Wahlsieg von 48,5 Prozent (über ein Drittel mehr als 1946) verhalf.

Es gelang Kommunisten und Sozialisten nicht, eine Veränderung der Eigentums- und Produktionsverhältnisse durchzusetzen. Ausgenommen war die wenn auch sehr allgemein gehaltene Pflicht, die Besitzverhältnisse in der Landwirtschaft zu ändern. Fixiert wurde eine Reihe antifaschistisch-demokratischer und politisch-sozialer Grundsätze, die jedoch meist proklamativen Charakter trugen. So legte Artikel 1 fest: »Italien ist eine auf der Arbeit begründete demokratische Republik«, und Artikel 4 verbürgte ein »Recht auf Arbeit« für alle Bürger. Mit der Bekräftigung des bereits in einer Übergangsbestimmung festgehaltenen Verbots der »Reorganisation der aufgelösten faschistischen Partei ganz gleich in welcher Form« wurden antifaschistische Positionen festgeschrieben, was jedoch verhüllte, dass die früheren Mussolini-Faschisten in Gestalt der Fronte dell’ Uomo Qualunque (Front des Jedermann) bereits in der Verfassunggebenden Versammlung vertreten waren und sich, ohne auf Widerstand zu stoßen, am 26. Dezember 1946 als MSI zur neuen Partei des »Duce« konstituieren konnten. Der entsprechende Artikel wurde gegenüber dem MSI auch nie angewandt. Durchgesetzt wurde lediglich der festgeschriebene Entzug des Wahlrechts für die Führer des faschistischen Regimes für wenigstens fünf Jahre.

Die Verfassung wurde am 22. Dezember 1947 mit 453 Für- und 62 Gegenstimmen verabschiedet und trat am 1. Januar 1948 in Kraft.